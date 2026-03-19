香港芭蕾舞團 永續未來盛宴 觸動全城舞藝脈搏

舞蹈作為超越語言的普世藝術，以純粹而優雅的肢體語言，訴說人類最真摯的喜悅與哀愁，跨越年齡、國界與時空。香港芭蕾舞團（港芭）深信舞蹈蘊藏無窮力量，透過芭蕾精湛的技巧、曼妙的姿態與扣人心弦的敘事，引領大家徜徉於這片瑰麗而迷人的芭蕾天地。

為延續一系列令人屏息的精彩演出，港芭每年隆重舉辦籌款晚會，今屆籌款晚會將於4月11日舉行，以「The Studio 54 Ballet Gala: Glam & Groove」為主題，巧妙交織時尚的璀璨光華與律動的熾熱節奏，營造一場華麗的夢幻盛宴，引領賓客沉醉於藝術與歡愉交融的無盡魅力。今屆晚會形式將具重大突破，巧妙融入舞團全新製作《華麗搖滾》的精髓，賓客將率先前往香港演藝學院歌劇院觀賞這齣精彩演出，繼而移往位於The Henderson頂樓的Cloud 39宴會廳，投入一場充盈活力、洋溢藝術氣息的熱烈派對。屆時，社會賢達、星光熠熠的貴賓將雲集一堂，共襄盛舉，同心為港芭的永續發展傾注支持。

融入多元文化元素

近年，港芭積極躍上國際舞台，本地公演、海外巡演、全球首演，以及與頂尖藝術家與機構的攜手合作日益頻繁，向世界展現香港獨有的風采與活力。然而，這些榮耀亦伴隨更沉重的責任與挑戰。港芭籌款晚會聯合主席、港芭董事局主席何超鳳女士強調，要保持高水準創作、持續培訓年輕舞者，並在國際舞壇穩固立足，都需要堅實而持續的後盾支持，故這屆晚會不僅是一場社交盛會，更是為港芭長遠發展注入關鍵資源的重要平台。

晚會名稱「The Studio 54 Ballet Gala: Glam & Groove」，源自音樂史上璀璨奪目的黃金年代。港芭藝術總監衛承天（Septime Webre）指出，舞團視每個時代的藝術為永恆的文化印記——那些獨樹一幟的舞蹈語彙、肢體表達與伴奏旋律，皆深刻勾勒出當時世人的個性與時代精神，派對無意單純復刻某個年代的場景，而是着重探尋那些輝煌時期，如何塑造一代人的認同與精神世界，「這正是當代芭蕾所追求的價值中重要的一環。」

名稱更特別向紐約傳奇夜店「The Studio 54」致敬。港芭籌款晚會聯合主席、港芭董事局成員楊翁嘉敏女士表示，此命名不僅呼應《華麗搖滾》中舞蹈、時裝、音樂與個人風格交織而成的自由空間，更象徵當代芭蕾正大膽突破傳統桎梏，與現代文化建立更緊密的聯繫，「我們冀望透過創新籌款模式，在守護芭蕾雋永藝術本質之餘，銳意融入多元文化元素，不斷拓展芭蕾的語言與視野，為芭蕾的未來開闢更遼闊的天地。」

星級賓客璀璨加持

「The Studio 54 Ballet Gala: Glam & Groove」此一主題，與港芭新作《華麗搖滾》一脈相承，皆以無畏自我表達為靈魂，勇於撕裂經典藝術與流行文化之間的藩籬，綻放出前所未有的自由光輝。另一位港芭籌款晚會聯合主席林玉茵女士表示，派對刻意擺脫傳統舞會的端莊框架，先以觀賞全新舞劇開場，繼而轉入狂歡派對，融入現場DJ打碟、舞池狂熱等流行元素，營造出自由奔放、卻又熱烈洋溢的氛圍。

國際炙手可熱的時裝設計師雲惟駿（Robert Wun）將親臨盛會，他曾為Beyoncé、Celine Dion、Lady Gaga等樂壇巨星操刀設計服裝，更為倫敦皇家芭蕾舞團設計舞服，是次他將為《華麗搖滾》中歌頌Beyond的《無腳鳥》設計舞服。其過往設計一直着重於塑造角色，並透過服裝呈現故事，「我希望我的設計能帶出Beyond作品中的豐富內在情感；透過想像探索他們是誰，以及思考他們的音樂對香港人的意義，再透過服飾設計呈現出來。」是次芭蕾舞服創作，他尤為注重布料的「流動性」，讓布料隨舞者每一個旋轉、躍動產生互動，宛若音樂與肢體的詩意共振。

展望前路，港芭矢志成為與城市脈動同步、具國際視野的文化標誌，為香港的文化生命力與長遠發展貢獻實質力量。行政總監李易璇指出，前瞻視野貫穿舞團每一環節：兩年前成立的香港芭蕾舞學院，專注孕育新一代菁英；積極推動教育及社區外展，如「銀髮芭蕾」等項目，將芭蕾之美帶入多元社群；更大力開展跨界合作，與品牌聯乘、結盟創意夥伴，讓芭蕾融入日常生活，開啟無限可能，讓我們攜手共襄這場融合時尚魅力與律動節奏的璀璨盛會，為香港芭蕾舞團的未來譜寫更華麗的篇章。

文：葉泳心 圖：香港芭蕾舞團