Collect Hong Kong珍藏香港2026｜藝術三月名家新秀薈萃 訴說跨世代香港故事

藝術叢林中，一株株新芽蓄勢等待破土而出，期許有朝一日茁壯長成參天巨木；而在「Collect Hong Kong 2026」這片沃土上，新秀與資深名家的作品交織，成就一卷卷跨世代的藝術文化故事。由香港藝術中心（中心）獨家主辦的本地大型藝術博覽「珍藏香港藝術博覽2026」（Collect Hong Kong 2026），即將於周末揭幕，由3月21日至3月29日在香港藝術中心盛大舉行，展覽免費開放。近300位本地藝術家，以藝術訴說近百年香港故事，現場展出的所有作品均可購買收藏，讓藝術愛好者能將心儀之作帶回家。

有「東方馬蒂斯」之稱的丁衍庸晚年精品《八仙圖》，以八仙為題，人物以「線」為型，只寥寥數筆就活靈活現；藝術家許開嬌的《嬌姐士多》，則運用青花陶瓷重塑香港傳統「士多」文化；藝術家張因的《夏特爾花園》，以絲綢刺繡創造立體景致，針線間營造空間感；被譽為「香港畫壇教父」的陳海鷹，其作品《我的恩師 - 李鐵夫》，以油畫描繪中國油畫先驅李鐵夫，畫中八旬的李鐵夫端坐土瓜灣畫室，目光深邃，是兩代藝術家與香港美育傳承的珍貴見證。

Collect Hong Kong三月藝術之春 延綿本土收藏文化

春回香江，藝術三月已悄然而至。由香港藝術中心獨家主辦的本地大型藝術博覽「Collect Hong Kong 2026」，繼去年首屆廣受讚譽後，今年正式確立為年度常規項目，將於3月21日至29日在香港藝術中心隆重登場。香港藝術中心監督團主席劉文邦表示，「Collect Hong Kong」為香港藝術家提供展示與銷售的平台，讓本地創作獲得更多曝光與支持，也期望培養香港收藏文化，讓市民從單純觀賞到實際付費收藏。本屆盛會有近300位本地藝術家參與，展出高達500件作品，刷新歷屆紀錄，涵蓋掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介等多樣媒介形式。今屆由藝術顧問莫偉康擔任策展人，並首度劃分四大主題展區：「藏家臻選」、「名家匯展」、「評審推薦」及「港藝薈萃」，呈現豐富多元的藝術景觀。

「藏家臻選」展出多位藏家的私人珍藏與大師級作品，包括林風眠、丁𧗠庸、何藩及麥顯揚等殿堂級大師之作，所有藏品已罕有於大型博覽展出，機會難逄。藝術家麥顯揚的作品以混合身體、動物及日常物件的人體鑄銅雕塑而聞名，鑄銅雕塑《結磚》形象為持磚頭的一隻手，輪廓線條清晰，保留磚身紋理及手上的細節，體現了他對「存在」與「矛盾」的深刻探索。水墨畫家靳埭強的《和弦》，以旋動的巴紋墨象與明麗的隨心賦彩，將物象化為抽象。筆墨在形神之間自在流轉，最終寫出縱心傳神的雋永「心畫」。

「名家匯展」匯聚上世紀七、八十年代資深藝術家及畫廊新晉創作者之作，包括石家豪、靳埭強、劉小康等藝術家之作。藝術家高少康的《十二星星‧簡單勤奮》透過層疊的透明膠片、鏡面的反射與高飽和度噴塗色彩，以表情符號語言重新詮釋童年的卡通英雄。藝術家莫一新的《浮山》，雕塑擷取水墨畫中的符號及靈感，以「皴擦」技法仿出水墨畫中山石的各種紋理，再融入其鍾愛的北極熊元素，構築出獨樹一幟的當代山水意境。

「盲盒式」交流約會

「評審推薦」與「港藝薈萃」均來自支持的藝術機構或院校，以及香港藝術中心之友公開投稿。今年，中心收到1,257件藝術作品申請，充分展現本地藝術界臥虎藏龍，人才濟濟。「評審推薦」顧名思義是由專業評審精心挑選出的藝術佳作，其中水墨藝術家容子敏的《江流天地外》，取材自王維詩「江流天地外」詩句，以群青潑彩的磅礴張力，橫幅鋪陳出一幕現代山水語境，飛鳥劃過天際牽引視野，流水靜謐地延綿天地，呈現水墨流淌中「畫中有詩」的無垠境界。「港藝薈萃」則展出公開投稿入圍藝術作品，藝術家鄧苑怡多年專研工筆畫與水墨山水，創作以傳統工筆為主，風格婉約細膩，線條精緻、設色典雅。畫作《尋夢》臨李贊華的《東丹王出行圖》，融會現代審美與傳統筆墨的雋永韻致，讓作品更立體豐富，實現古今相輔。

展覽期間特設一系列活動：如大師班及藝術對話，邀請不同領域的藝術家親臨分享，傳授專業知識與藝術收藏心得；「盲盒式」藝術家交流約會，參與者在活動開始後才會揭曉藝術家的身份，讓參加者展開一場充滿未知的藝術對話；而藝術工作坊，將教授參加者運用環保鋁罐等日常物料，親手創作獨一無二的藝術品；香港藝術中心更推出免費藝術漫遊巴士服務，將在連續兩個星期六和星期日，帶領巿民以至海外的旅客遊走中心及各大藝術熱點，方便大家穿梭不同地點去探索藝術，為藝術界注入更多活力，延續其蓬勃發展。

Collect Hong Kong 2026

日期：3月21日至29日

時間：上午10時至下午8時

地點:香港藝術中心四至五樓包氏畫廊、地下至四樓賽馬會展廊、三樓張靜蘭實驗畫廊、十五樓藝域（灣仔港灣道2號）

費用：免費入場

文：葉泳心 圖：香港藝術中心