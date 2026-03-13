香港管弦樂團專車接送計劃 帶領學生親身體驗現場音樂之美

交響樂透過數十種樂器的合奏，創造出震撼人心、細膩平靜等多變氛圍，讓觀眾與音樂進行一場超越時空的靈魂交流。香港管弦樂團（港樂）啟動「我哋嚟接你﹗」教育及外展計劃，旨在讓更多學童親身體驗現場交響樂的魅力，打破費用、距離及參與機會等常見障礙，將音樂之美帶到孩子們身邊。

專屬交通接送服務

計劃針對6至12歲的學生及其家人，提供免費音樂會門票及「我哋嚟接你！」為主題的專屬交通接送服務，從學校或指定地點接載參與者往返香港文化中心音樂廳，讓他們無需擔心交通不便或額外開支，就能輕鬆到達現場欣賞專業樂團演出。首輪活動已於1月31日展開，超過450位來自大埔浸信會公立學校及荃灣官立小學的學生和家長，乘坐專車參與兩場太古樂在社區音樂會「光影歷險：經典電影配樂的魅力」，讓他們在音樂廳內感受到交響樂團現場演奏的震撼與感染力。巴士服務將於4月至5月再次出動，接載更多學童參與其他音樂會。

港樂行政總裁方恩哲（Bernhard Fleischer）強調：「音樂擁有改變生命的力量。我們希望透過這個計劃，為可能從未有機會踏入音樂廳的學生敞開大門，讓首次現場演出成為他們與音樂結緣的珍貴起點。」參與學校代表亦高度讚揚計劃的貼心安排，荃灣官立小學校長黃麗媚指出，專車接送加上親子同樂模式，有效提升學生對古典音樂的興趣；大埔浸信會公立學校副校長陳淑儀則表示，這是極佳的親子活動，有助連繫不同社區。

文：葉泳心 圖：香港管弦樂團提供