Bonhams專家專欄｜色彩爭艷的藝術三月

三月是香港藝術界的年度盛事。無論是參加藝博會的畫廊，還是敲響春季序幕的拍賣行，都準備了令人無比期待的內容。筆者在這個月份，也為收藏界帶來兩場重磅藝術活動，聚焦兩位亞洲抽象現代藝術巨擘：日本藝術家草間彌生和華裔藝術家蕭勤。他們不僅是二十世紀藝術史上的傳奇，更是亞洲藝術家於西方世界開創新局的代表，其作品將東方哲學與西方前衛美學完美融合。對觀眾而言，這是同場欣賞兩位大師創作、感受色彩對話魅力的難得機會。

「不止於紅：草間彌生日本單一藏家珍藏專場」，草間彌生《南瓜》，2000年，壓克力、畫布，60×72厘米，估價：15,000,000 – 25,000,000港元。（圖片由邦瀚斯提供）

草間彌生於1960年代勇闖紐約，成為波普藝術與抽象表現主義的代表人物之一。其作品以無限重複的圓點、網狀結構和南瓜符號聞名。這些元素源自其童年幻覺與內心掙扎，卻轉化為充滿生命力的視覺語言。邦瀚斯「不止於紅：草間 彌生日本單一藏家珍藏專場」，呈獻六件跨媒介精品，由一幅感染力極強的紅色南瓜繪畫領銜。對草間而言，紅色不僅是顏色，更是情感靈魂之色，象徵激情、生命力和「自我消融」的哲學。她曾回憶：「某日我看着桌布上的紅色花紋， 移開視線後，竟發現天花板、玻璃窗和柱子都出現了一模一樣的花紋，整個房間都是，甚至連我的身體也充滿花紋。」

草間彌生《南瓜》，1990年作，壓克力、畫布，18.2 x 14.2厘米，估價：2,000,000 – 4,000,000港元。（圖片由邦瀚斯提供）

南瓜是草間的精神化身，源自童年農村記憶，圓潤堅韌，象徵着樸實卻強大的生命力。相較常見的黃色南瓜，紅色版本更顯稀有。這些作品不僅是靜物，更是藝術家的自畫像。每件南瓜皆具獨特性格——或圓滿沉穩，或微微傾斜、充滿動感。透過顏色與形式的和鳴，草間邀請觀者步入她的「無限宇宙」，感受色彩如何直抵情感深處。

華裔藝術家蕭勤同樣憑藉亞洲根基在西方大放異彩。生於1935年的他，21歲遠赴西班牙，歷經米蘭、紐約等地，並創立「龐圖國際藝術運動」，將東方「道」與「無限」概念注入歐洲前衛藝術。蕭勤將「龐圖」（點）視為藝術與生命的起 源，每點皆蘊藏宇宙能量。作品融 合書法線條、水墨留白與西方硬邊 抽象，跨越文化界限，與盧齊歐· 封塔納、安東尼·塔皮埃斯等大師對話。

蕭勤《心境-2》，2016年，壓克力、畫布，200 x 270厘米。（圖片由邦瀚斯提供）

這次「蕭勤：無限中之大我」展售會聚焦蕭勤的藝術生涯，從早期西班牙時期的象形意象、1960年代「龐圖運動」的蛻變，到「光之躍動」系列與「無限中之大我」。早年作品 以流動筆觸與鮮明色彩展現「氣」與「靜定」；晚年作品則更空靈，反映歷經喪女之痛後的生命頓悟。其同心圓圖式，如曼陀羅般引導觀者內省，喻示個體融入大化之境。蕭勤的作品已入藏紐約現代藝術博物館、巴黎吉美國立亞洲藝術博物館等頂尖機構，足證其重要的藝術地位。

兩位大師風格迥異，卻共享亞 洲抽象先鋒精神：草間以紅色南瓜外化內心幻象，蕭勤則以「龐圖」叩問宇宙本源。他們皆從個人經驗和心靈出發，打破文化壁壘，在西方藝術界開創新篇。

邦瀚斯（Bonhams）亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）

關尚鵬於拍賣及畫廊界坐擁逾二十年豐富經驗，曾為市場徵集明星拍品無數，亦策劃過多場別出心裁的展售會。加入拍賣界前，其亦曾任職香港知名畫廊漢雅軒。（電郵：[email protected]）