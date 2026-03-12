趙無極與抽象藝術家 東西巨匠跨文化對話

欣賞已故法國籍華裔畫家趙無極作品的藏家與藝術愛好者遍 布全球，如果閣下也是其中一份子，可不要錯過富藝斯私人洽購部門PhillipsX現於香港舉行的《趙無 極：時代與共鳴》展售會。 在這個「藝術三月」，相信藏家與藝術愛好者都忙得不可開交， 而是次《趙無極：時代與共鳴》展售會正可欣賞到趙無極與多位藝術家的精選佳作，恍若感受到他們彼此在創作上的深層對話與精神共鳴。眾位藝術家包括漢斯 · 哈同（Hans Hartung）、喬治·馬修 （Georges Mathieu）、山姆 ·弗朗西 斯（Sam Francis）、尚·保羅 ·里奧佩爾（Jean-Paul Riopelle）等西方巨匠。展品涵蓋油畫、紙本、雕塑與 版畫等豐富媒材的作品，當中橫跨 了趙無極逾七十載的創作生涯。值得留意，今個展覽主題與毗鄰富藝斯的M+博物館展覽「趙無極：版藝匠心」互相呼應，觀眾可趁機來一次豐盛旅程，沉浸於趙無極的藝術世界之中。

趙無極《星火守護者》，1955年作，油畫/畫布，46×55厘米。

趙無極《無題》，1972年作，水彩/紙本，65.5×50.4厘米。

友誼造就交流網絡

1940年代末旅居巴黎的經歷，深深啟發了趙無極的藝術創作源頭，他藉着當地藝術圈的交流，不斷深化對繪畫語言的探索。1951 年，亦即趙無極抵法的三年後，他便與瑪麗亞·埃倫娜 ·維埃拉· 達席爾瓦（Maria Helena Vieira da Silva）、喬治·馬修（Georges Mathieu）、雅克 ·傑爾曼（Jacques Germain），以及尚·保羅 ·里奧佩爾（Jean-Paul Riopelle）等重要抽象藝術家，一同於前衛的皮耶畫廊參展，更與里奧佩爾結為生命中的摯友。 友誼在趙無極的創作道路上， 扮演着相當關鍵的角色。1950 年代初，詩人亨利 ·米修（Henri Michaux）將趙無極引介予畫廊主人皮耶·洛布（Pierre Loeb）；其後，藝術大師皮耶 ·蘇拉吉（Pierre Soulages）又將他推薦給自1957年起代理其作品的紐約重要經銷商山姆·庫茨（Sam Kootz）。這些交會交織成一張綿密的藝術交流網絡， 除了為趙無極的事業軌跡構建深厚的人脈連結，也凸顯了東西方藝術家的對話，這亦正是今次展覽的命題。

（左至右）藝術家雅克·傑爾曼、瑪麗亞·埃倫娜·維埃拉·達席爾瓦、趙無極、喬治· 馬修及尚·保羅·里奧佩爾，以及藝術經紀人皮耶·洛布於1953年在巴黎的皮耶畫廊合 影。（©Ministère de la Culture-Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. GrandPalaisRmn/Denise Colomb)

尚·保羅·里奧佩爾《墜落》，1961年作，油 畫/畫布，72.8×91.7厘米。

漢斯·哈同《T1977-E33》，1977年作，油畫/ 畫布，65×81厘米。

喬治·馬修《 於克塞萊》，1970年作，油畫/畫 布，89×145.5厘米。

佳作來源顯赫不凡

展覽核心作品《歸航》，繪於1953年，當時正值趙無極藝術生涯的關鍵轉折時刻。那時候，他正從靜物主題逐步蛻變，邁向抽象語彙的探索。此作品以磅礡海景為題，深邃靛藍鋪展近三分之二畫布，幾艘漁舟緩緩隱入暮色，靜謐中潛 藏流動韻律。藝術家以極罕見的線性筆觸刻畫海面，層層波浪疊合成秩序井然的水紋，隱約可見他所景 仰的宋代畫家馬遠「水圖」之靈氣， 於其早期創作中別具共鳴。此畫不僅於其藝術創作旅程中佔據重要 地位，其來源亦相當顯赫，因此作品曾為紐約著名藏家帕蒂·伯奇 （Patti Birch）珍藏，她是支持趙無極早期藝術作品的重要人物之一。 另一亮點作品《星火守護者》同樣 有着不平凡的故事，原為代理趙無極逾三十年的法蘭西畫廊總監米 里安·普雷沃（Myriam Prévot）珍藏。此作為藝術家最早期的抽象嘗試之一，畫中具象元素逐漸消融， 轉化為受中國古代甲骨文啟發的抽象符號，標誌其風格的關鍵轉折。

摯友抽象畫首現拍場

其他藝術家作品之中，出自趙無極的摯友、來自加拿大的尚· 保羅·里奧佩爾手筆的《墜落》，更是首現市場。此畫作以其鮮活的色 調，以及非一般的厚塗技法，完美詮釋創作者極具活力的抽象藝術創作手法。此作品的展覽記錄更是豐富，曾於多個主要城市廣泛展出， 包括蒙特利爾（1963年）、多倫多 （1971年）、溫哥華（1973年）及紐約 （2005年），凸顯了這名作在藝術家創作生涯中的重要地位。



INFO -《趙無極：時代與共鳴 》展售會

日期： 即日（3月12日）至3月17日（一至五）/ 3月20至29日（一至日）

時間：11:00am至7:00pm

地點： 富藝斯亞洲總部 / 九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F及3/F

文：Maisie Lau 圖：富藝斯提供