白色情人節White Valentine's Day 白色時計回禮首選

各位女士，相信大家在2月14日的情人節已收到男朋友或老公送的花或禮物，有沒有想過趁白色情人節（3月14日），向他們回禮表心意呢？不妨考慮以下精選的中性白色腕錶，又可隨時交換佩戴，收禮的甜蜜，送禮的同樣開心。

Chanel | J12 Watch Calibre 12.1, 38mm

陶瓷的堅硬強度是不鏽鋼的7倍，高度防刮，而重量上亦較不鏽鋼輕巧，而且有極佳親膚性，不易引致皮膚敏感，即使經常在下雨天佩戴也沒有問題，可說是運動腕錶的上佳材質。市場上以陶瓷腕錶而聞名的其一品牌少不了Chanel，其J12 White Calibre 12.1腕錶的設計時尚簡約，錶殼和鏈帶均以全白色陶瓷製作，直徑38mm的中性尺碼，配合陶瓷表面的高度拋光，猶如高級珠寶般璀燦耀眼。此腕錶不乏精巧細節， 如單向旋轉鋼製錶圈上，鑲嵌白色拋光藍寶石刻度圈，高度防刮，另鑲嵌立體黑色陶瓷時刻的白色漆面錶盤與陶瓷錶殼，帶來豐富層次感。腕錶搭載由Chanel 共同擁有的Kenissi機芯廠所研發的Calibre 12.1自動機芯，具備70小時動力儲備，經COSC瑞士官方天文台認證，報時精準，配合防水200米，J12的運動與實用性毋庸置疑。

Chanel J12 Watch Calibre 12.1, 38mm，錶殼：38mm陶瓷/ 機芯：Calibre 12.1自動/ 售價：$63,800。

Tudor | Black Bay Pro

假如男友屬於運動型，可考慮造型粗獷得來又不失專業味道的BlackBay Pro。此錶屬於探險用的腕錶，結構堅固，大形指針與陶瓷夜光時刻無論在光或黑暗環境都是清晰無比，加上具備GMT兩地時間顯示功能、防水200米、70小時動力儲備，在運動以外，出外旅遊一樣實用可靠。

Tudor Black Bay Pro，錶殼：39mm不鏽鋼 機芯：MT5652自動 售價：$36,300。

Grand Seiko | Heritage Collection SBGA211

說到經典的白色錶盤， G r a n d Seiko的雪花面必定榜上有名。現時採用雪花面的GS不一定是限量版，搭載Spring Drive機芯、7點位設有動力儲備顯示的SBGA211更隨時都買得到，純白錶盤上有相當細緻的雪紋，配以鈦金屬錶殼，將長野縣穗高山上，飄雪薄鋪在地上的景致真實呈現。

Grand Seiko Heritage Collection SBGA211，錶殼：41mm高強度鈦金屬/ 機芯：9R65 Spring Drive自動/ 售價：$49,800。

Omega | Speedmaster Moonwatch Professional

Speedmaster登月錶有多經典？相信不用多說。收到登月錶作為禮物的話，應該沒有男士不喜歡。尤其是Omega去年首次正式量產的白面鋼版登月錶，本身已具珍藏價值，而且較黑色錶面款式還多了搶眼的紅色「Speedmaster」字樣，計時秒針的末端亦有紅色點綴，細節更加講究。

Omega Speedmaster Moonwatch Professional，錶殼：42mm不鏽鋼/ 機芯：3861手上鏈/ 售價：$63,900。

Breilting | Chronomat Automatic GMT 40

很喜歡Chronomat系列所搭配的Rouleaux鏈帶，其散發的書卷味不但令腕錶滲有上世紀80年代的懷舊氣息，靈活鏈節的貼服舒適感更是數一數二。當然，不能忽略這款白面GMT除富有剛陽味外，還帶點優雅，簡簡單單以白面襯紅色GMT指針，實在百看不厭。

Breilting Chronomat Automatic GMT 40，錶殼：40mm不鏽鋼/ 機芯：Breitling 32自動/ 售價：$45,300。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供