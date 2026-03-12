2026秋冬米蘭時裝周 6個潮流時尚關鍵字

秋冬米蘭時裝周上，不少品牌都不約而同地以模糊性別界線為核心，把服裝設計回歸最基本，重新定義何為時尚。各品牌主帥以作品說話，新作突破傳統框架，透過造型穿搭探索跨性別、非二元等獨到美學。另今季黑色是中堅分子，成就神秘格調。至於鞋袋又有哪些新點子？一於從米蘭時裝周，精點六個潮流關鍵字！

從米蘭時裝周 看6個潮流關鍵字

1.「 跨性別」

在2026秋冬女裝系列中，「模糊性別」是其中一個鮮明的設計主題。Maria Grazia Chiuri為Fendi主理的首場時裝騷，以「捨我之見，成眾之美」為核心理念，強調服裝不止於界定男女之別，而是身體、欲望與日常的延伸。新作打造的特質，不再是非黑即白的二元對立，單品包括西裝、白襯衫、風衣等，而看似女性化的吊帶或喱士裙裝，配襯今季特色的Collar點綴，即時增添中性型魅。共存與融和，既剛且柔的服裝配搭，模糊了性別界限，將時裝功能重回最基本。

另一邊廂，Bottega Veneta在創作總監Louise Trotter領導下，展開一場跨越性別與時代的對話。多個造型以充滿建築感的寬大廓形大衣為主，建構出新季的關鍵造型。另一個同樣呈現中性風格的是Anteprima，以秋冬大熱的圓弧線條為首，同時保留設計主帥Izumi Ogino向來創作的服飾中，展現女性溫柔有力量的一面。新系列主打的裙褲疊穿別具層次感，剛柔並重。至於Tod's具包覆感的寬鬆外形，跟採用短袖和修腰設計的單品則形成對比。經典的風衣和雙排扣大衣，也展現帥氣風範。

2.「黑色」

「黑色」是米蘭秋冬時裝周上的潮流符碼，多個品牌的新系列都可見到重新詮釋的暗黑魅力。Miuccia Prada與Raf Simons今季以「INSIDE PRADA」為題，以「層疊美學」為核心，藉黑色外套、裙裝與襯衫的層層堆疊，展現時間的痕跡。Maria Grazia Chiuri重回Fendi後的首個系列，繼續展現她的浪漫女性主義，一系列黑色為主的服裝，既有中性的西服套裝，也有性感的透視喱士裙，又或皮草項目，妙用黑色演化出豐富多變的視效，同時呼應「Less I, more us」理念，向品牌五位創辦姊妹的集體精神致敬。

名為「Gucci Primavera」的Gucci秋冬系列，由新任創意總監Demna操刀，黑色成為貫穿全場的核心色調。新裝大量使用透視喱士、高反光材質及無縫貼身剪裁，將黑色塑造出冷艷、性感且極富上世紀90年代女強人氣派的衣着風格。系列其他黑色單品強調極致修身的剪裁，展現身體曲線，包括黑色亮面緊身上衣與長褲、黑色液態皮革西裝（Liquid Black Leather Suit）等，充滿力量。

3. 「層疊對比」

秋冬新裝強調層次穿搭，展現個性與實用性，同時營造豐富視效。材質對比是Layering穿搭的重要關鍵，柔軟的內搭與挺身外套的對比質感，提升造型層次。Prada秋冬女裝系列靈感源於對疊穿的情有獨鍾，造型隨晝夜轉換帶來無窮變化。典藏連身裙如記憶般嵌入其他簡約服飾，將原本隱藏在內部的結構如棉質襯褲、針織衫或復古洋裝以層遞式展露。另透過材質混搭凸顯層次分明，如將硬朗的男裝剪裁大衣或工裝夾克，疊穿在輕盈的透明柯根紗、絲綢襯裙或亮片珠飾裙上，形成強烈的對比視效。

秋冬季也多見品牌以「不完美細節」展現層次美，Prada以人工仿舊手法，刻意運用褪色的材質和陳舊的珍貴刺繡等綴於衣裝上，注入歲月拂過的痕跡，褪色或帶有「污漬感」的針織衫與大衣，融和新與舊、殘破與精緻的界線，凸顯隱藏的粗獷美。Anteprima的麻花手工編織寬鬆毛衣，保留細微磨刷質感，更刻意留下多餘的冷線，隨性自然。反轉穿着的提花針織外套，露出織物背後的隱藏細節，那些「不完美」，成就獨特性。

4. 「 運動風」

秋冬服裝的設計剪裁營造動感張力，運用貼身與彈性布料，如針織、Jersey等勾勒身形線條，另Anteprima、Fendi、Prada等品牌部分單品都可找到運動服常見的拉鏈細節，其中Tracksuit外套，又或Parka風衣，動感不言而喻。配飾如彩色耳環、金屬流穗、牛仔靴或楔形鞋等，亦成功為造型增添節奏感。至於Gucci今季由新主帥Demna主理的首份派台作，「Gucci Gang」街頭叛逆風格恍如重塑昔日Tom Ford時代的經典造型，而將運動服結構與晚裝Crossover亦成為焦點，其中包括新名字「Trackdress」單品。另部分注入希臘式垂墜感的造型混搭了Skateboard元素，又或配襯似曾相識的腰包，以之斜孭在胸前，都盡顯運動風格。

5. 「 It Bag」

新季手袋都見熟悉的名字，然而舊酒新瓶的設計卻不失新鮮感。經典的Gucci Bamboo 1947手袋，「竹節」手柄改以具彈性的皮革構件鉸接而成，新造型更簡約時尚。Tod's透過三款經典手袋展現匠心工藝，包括綴以馬具風格縫線的Wave手袋、以納帕皮、復古小牛皮或馬毛重新演繹的TTimeless，以及以全新保齡球袋造型回歸的Di Bag。

Fendi Baguette近幾季的變奏版驚喜多變，選用不同材質，加入豐富刺繡及色彩已成為指定動作。新季換上揉皺亮面黑色皮革或軍綠色帆布的新款式叫人愛不釋手。Anteprima經典Standard Miniatura Wirebag，新作注入以999純銀真空鍍膜薄膜鉤織成的蝴蝶圖騰，盡展精細工藝。

Gucci Bamboo 1947

Fendi Baguette

Anteprima Standard Miniatura Wirebag

Tod's Wave

6. 「 樂福鞋」

樂福鞋（Loafers）不是時裝界新名字，但多個品牌的秋冬系列都必備Loafers鞋款，如Bottega Veneta、Tod's 、Gucci等， 稱得上是其一Must-have Item。Bottega Veneta飾以Intrecciato編織皮革繩結裝飾的樂福鞋，是高跟鞋以外的不錯選擇。Tod's Loafers則以全新圓頭設計亮相，選用柔軟皮革或馬毛，並配搭淨色或動物圖紋。部分更配以由品牌經典Gommino豆豆化身成的金屬細節，辨

識度高。Gucci之前已將Loafers結合長靴開創新鞋款，新季就有以運動鞋取材的Cupertino樂福鞋。

文：E. Lam 圖：品牌提供