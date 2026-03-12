《詩人之死》解構傳奇角色 投射取消文化社會現象

科技巨輪滾滾向前，社交媒體的興起讓公眾人物的一舉一動無所遁形，任何微小的出格言行都可能在瞬息間被放大檢視。在資訊洪流中，網民的集體意志足以輕易裁決一個人的社會地位。一夜之間，昔日偶像或淪為眾矢之的，成為「取消文化」（Cancel Culture）中「被取消」的一員。

一個世紀前，德國戲劇大師貝爾托·布萊希特（Bertolt Brecht）的首部劇作《巴爾》（Baal）首演面世。布萊希特筆下的主角巴爾，是位集放蕩不羈、離經叛道與絕世才華於一身的詩人。他無視社會規範和道德教條，沉溺於酒精與美色之中，日夜縱欲無度。巴爾的生命軌跡宛如無盡墮落的深淵，逐步走向自毁，在殺人逃逸後孤獨地死在荒野中。他可惡至極，卻又魅惑人心，連布萊希特本人亦為此角困惑不已，數度重寫劇本，反覆叩問應如何呈現一個如此難以歸類的人物？

自首演以來，《巴爾》一直是劇壇的燙手山芋，巴爾的反社會行為挑戰着觀眾的道德底線。適逢此次與擅長重構經典的愛爾蘭正點劇團合作，在導演及編劇Ben Kidd和Bush Moukarzel的操刀下，此劇以《詩人之死》的新面貌重現。而人氣演員金世佳加盟主演魅力詩人巴爾，更是點睛之筆。

實體/虛擬演繹方式

這次的製作巧妙地將「取消文化」具象化。演出現場將設實時拍攝及直播，舞台與屏幕以一比一比例並置。每當巴爾意圖作出「反社會」或「政治不正確」的言行時，將被即時「打格」、「靜音」。為打造虛實交錯的體驗，舞台以藍幕搭建，以便實時捕捉影像，讓觀眾遊走於實體表演與虛擬直播之間。

Bush闡釋道：「這是一個玩味的構想，此劇不再是為了呈現主角，而是為了移除他、『取消』他。」就取消文化當道，他直言：「社會本身就是反社會的。」金世佳亦言：「不管在哪個年代，任何作品都不能是黑白分明的，而每個時代都在『cancel』。因為有火、有生命力，才會痛苦掙扎。」Ben則希望透過「玩味而投入」的方式，讓劇作與社群對話，使觀眾「回望過去，思考我們想成為怎樣的人。」

香港藝術節與愛爾蘭正點劇團、北京當代話劇團、抱風嶼及荷蘭藝術節聯合製作，將於3月19日至22日呈現《詩人之死》。

《詩人之死》

日期：3月19日至22日

地點：香港大會堂劇院

門票：城市售票網

文：黃幸晶 圖：香港藝術節、陳雷