國泰×西九文化區管理局 香港精神號 水墨夢翱翔

香港的藝術想像，植根於兩個本地品牌——國泰與西九文化區管理局。它們攜手本地藝術家，共同打造「香港精神號——八十周年紀念版」藝術客機，將這個國際都會的故事，以飛機為載體，呈現在世人眼前。

機身化身畫布，繪上香港跨媒體藝術家黃宏達的藝術作品。這幅作品不只是從山巔俯瞰城市，更是描繪城市靈魂的肖像。黃宏達所研發的人工智能水墨藝術家「A.I. Gemini」機械筆觸之下，深淺不一的綠、藍、金色在機身流淌。金融的冷冽、美食的香氣、藝術的律動與文化的底蘊，在色彩中交織共鳴。每一筆都如同城市的心跳，近觀時，視覺的震撼與情感的澎湃，令人屏息。

「香港精神號」將承載這座城市的創意與精神，飛越全球各地，穿越雲海，向香港精神致敬，同時向世界展現香港的文化活力。這座大都會的創意心臟，將在每一片雲端輕輕跳動。

藝術體驗也在聲音中延伸。由香港爵士音樂家雷柏熹重新編曲的《國泰躍韻》，巧妙融合爵士樂的細膩與磅礡氣勢。旋律從地面低迴的靜謐嗡鳴，逐步攀升至翱翔天際的高亢能量，捕捉旅程中每一刻的情感脈動，與機艙外的雲海呼應，將整趟飛行化作一場視覺與聽覺交織的文化盛宴。

慶祝「同心飛躍八十年」 航空與藝術跨界創作 飛行畫布綻放香港繽紛

國泰繼在升級改造的波音777-300ER機隊上設置「空中畫廊」，並與西九合作推出「雲上西九」短片系列，將藝術帶入客艙之後，與西九文化區管理局再次讓創意展翅飛揚，推出全新藝術塗裝的「香港精神號」，助藝術創作突破傳統界限，也為城市注入源源不絕的靈感。彩衣之上，國泰「同心飛躍八十年」周年標誌及西九品牌標誌交相輝映，象徵兩個品牌共同攜手，把香港的藝文精粹帶向天空，也讓全球旅客親身感受這座城市的文化底蘊與創意精神。

國泰換上經典「生菜葉三文治」塗裝的空中巴士A350客機及波音747貨機早前重返天際，而披上「香港精神號」藝術彩衣的波音777-300ER，本周一（3月9日）首航到越南河內。國泰八十年的記憶與西九的文化內容，在藍天中流動，令人目不暇給，感嘆城市與航空共譜的精彩篇章。

「香港精神號」的揭幕禮盛況空前，現場更奏起重新編曲的《國泰躍韻》，爵士旋律流淌，撫動每個人的心弦。國泰集團行政總裁林紹波形容，客機的設計充滿未來感，猶如一塊翱翔天際的畫布，象徵香港與國泰擁抱創新、迎向未來，將城市的特色、藝術、文化與精神傳遞到世界每一個角落。

自2023年以來，國泰成為西九文化區指定旅遊夥伴，從運送博物館的藝術品，到本地藝術家出走海外的展演，再到國際藝術家來港互動，兩者合作在全球舞台展現香港的創意力量。藝術與航空在空中相遇，每一次起降都化作文化的旅程。

文化界與航空界的互補優勢在是次合作再得以體現，西九文化區管理局董事局主席、國泰獨立非常務董事陳智思期望，西九文化區與國泰能繼續攜手展現香港卓越的藝術文化，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位，同時將香港打造成更受遊客歡迎的文創旅遊目的地。

八十年的光陰，在「香港精神號」上凝結，每一次起飛與降落，都書寫城市對創新與卓越的不懈追求。國泰顧客及商務總裁劉凱詩希望客機化作文化大使，將香港的故事送往各地；西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀亦期盼，香港的創意與文化軟實力能跨越萬里飄向世界。

體現藝術無國界理念

國泰是西九文化區的指定旅遊夥伴，近年不僅以航空服務將香港的國際級展覽與表演藝術帶往內地和海外，更在慶祝成立八十周年之際，邀請西九共同策劃項目，成就「藝術客機」的誕生，以新一代「香港精神號」向世界展示香港的藝術風采。每一次登機，猶如打開一個未知的「藝術盲盒」，在萬米高空與創作不期而遇。

西九多年來策劃眾多高水平博物館展覽與活動，累積深厚經驗與國際視野。如今藝術從地面飛上雲霄，西九文化區管理局副行政總裁（機構發展）何珏珊形容，客機化身為「飛行的畫布」，將本地創作帶往海外，既象徵跨界合作支持藝文發展的初心，也體現藝術無處不在的理念。

「香港是一個很好的文化旅遊地點。」何珏珊期望，這次項目能為本地藝術家提供更多機會，同時推動文化旅遊，讓原本只為一趟航程而來的旅客，從中領略香港的文化藝術特色，萌生探索這座城市的念頭，為經濟帶來長遠效益。她笑言，近年流行「開盲盒」，盼市民偶然遇見這架藝術客機時，會感到耳目一新。

視覺之外，聽覺體驗亦同步升級。自由爵士音樂節作為西九的標誌性項目之一，爵士元素自然成為這次合作的重要一環。西九邀請音樂人雷柏熹為國泰經典旋律《國泰躍韻》重新編曲，揉合現代爵士樂。新版本預計今年中起於國泰指定航班播放，連同去年四月推出的「雲上西九」機上短片系列，從機身外觀到客艙聲畫，讓藝術真正融入整段空中旅程，在萬呎高空揭開獨特而富有文化韻味的序章。

作為自負盈虧的公共文化機構，西九多年來積極探索多元合作與籌款模式。何珏珊強調，未來將持續與商業機構攜手，善用藝文界與商界的互補優勢，為香港注入更多創意動能，逐步發展成為中外文化藝術交流中心。

永續香港精神初心

自1997年起，國泰航空以多款特別塗裝銘刻時代印記——從初代「香港精神號」、千禧年特別版，到2013年向港人韌性致敬之作，乃至回歸二十周年紀念版。今年適逢國泰八十周年，再度回歸「香港精神」主題，攜手西九文化區，將香港的創意能量帶上世界航線。早前國泰以「空中畫廊」為概念，將十五位本地藝術家的作品細心鋪陳於波音777-300ER客機上的爾雅商務艙，讓旅客在三萬呎高空，仍能感受藝術的溫度與節奏。延續這份靈感，團隊選取了黃宏達與其創造的全球首位人工智能水墨藝術家「A.I. Gemini」共同創作的《PARAMITA 04》，作為最新塗裝的靈魂，象徵城市靈感源源不絕，推動我們不斷向前。

這份合作始於2019年——當年首幅人工智能水墨作品《逸 0001》登上機艙雜誌封面，其後《PARAMITA 02》與《PARAMITA 04》於2024年入選「空中畫廊」，讓藝術與飛行悄然交織。

將一幅平面畫作轉化為機身流線塗裝，是一項細密工程。國泰品牌、洞察及市務傳訊部總經理鍾橋軒（Edward Bell）指，為了符合嚴謹的適航標準，團隊運用CAD工程設計軟件，與供應商緊密協作，精心調整比例與細節，最終以貼紙方式實現改裝。每一筆色彩、每一段線條，都經反覆斟酌，讓藝術在藍天中真正翱翔。

《PARAMITA 04》的亮相，亦標誌着第十四架升級改造的波音777-300ER客機正式投入服務。機艙內，爾雅商務艙、全新特選經濟艙與煥然一新的經濟艙，交織出溫柔舒適的空間，讓旅客在飛行途中，隨時與藝術不期而遇。

音樂家雷柏熹 重塑經典《國泰躍韻》 譜奏香港專屬天際美樂

雲端之上，飛機劃過長空，音符隨風翱翔。不少人提起西九文化區，腦海中最先浮現的，往往是一年一度的自由爵士音樂節。

幾乎每年參與演出的香港爵士音樂家雷柏熹，將國泰航空經典旋律《國泰躍韻》重新編曲，融入現代爵士樂元素與「西九味道」，並跟國際團隊攜手演繹，以三段樂章勾勒出一趟空中旅程：從起飛、盤旋，到翱翔天際，以後香港人上機聽到，家的畫面歷歷在目。活躍於國際舞台、屢獲殊榮的雷柏熹，身兼鋼琴家、作曲家、編曲家及監製。他在鋼琴前反覆試驗，終將原本帶有古典氣息的管弦樂章，蛻變為既保留傳統韻味、又煥發現代活力的爵士作品。

樂曲開篇，印象派爵士的音符如溪流蜿蜒，銅管的穩定聲響與弦樂互相呼應，描繪飛機起飛前的寧靜與愉悅。隨飛機緩緩爬升，小號躍入明亮高音，如機身穿雲而出，在全體銅管磅礴莊嚴的襯托下，氣勢恢宏。中段轉入經典爵士搖擺節奏，旋律輕快如舞，在雲間盤旋，靈動自由。尾聲逐漸沉澱，柔和的音符如目送飛機融入夕陽餘暉，留下悠長餘韻。兩種爵士風格交織，既展現即興的自由精神，亦映照城市與天空的想像。

彰顯國際視野

國泰與西九植根香港、背靠祖國、聯通世界，此獨特地位亦在新曲中體現。節奏基礎在香港雅旺錄音室錄製——那是孕育無數廣東歌的聖地；管樂部分由頂尖樂手灌錄，錄音地點選在坂本龍一曾使用的傳奇錄音室Onkio Haus；弦樂部分遠赴歐洲完成；最終混音，則由兩度榮獲格林美獎的美國專家掌舵。

跨越三大洲的合作，縱然挑戰重重，每個音符依然精準而動人。雷柏熹期待，當香港市民聽出這首新曲出自港人之手時，心中會生出一種獨特的歸屬感。

流行曲與古典音樂在香港向來較普及，但本地爵士圈正在悄然萌芽。回想六、七歲第一次觸碰鋼琴，雷柏熹從未想過音樂會成為一生志業。直至高中接觸爵士樂即興演奏，他才驚覺音樂原來可以如此自由，從此毅然投身其中。「爵士樂教你唔好怕錯，最緊要自己判斷、有獨立思考，以及培養品味。」

這種自由探索的精神，像一場刺激的冒險，亦如一場充滿樂趣的遊戲。他希望更多人感受爵士樂的魅力，讓它與香港文化交融，甚至成為電影與創意活動的新聲音——「將爵士樂由背景音樂，變成一首主題曲、一件盛事。」

文：梁薾心、劉國業 圖：盧江球、何健勇