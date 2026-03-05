香港芭蕾舞團全新節目《華麗搖滾》 三部當代舞作品碰撞 芭蕾呼召搖滾樂魂

華語搖滾長河裏，樂隊如星火璀璨，但能將普世價值唱進靈魂深處的，唯有一支，讓香港、內地、日本乃至東南亞的樂迷，異口同聲——Beyond。

假如黃家駒沒有猝然而逝，這支樂隊會用怎樣的旋律，為香港寫下今天的心情？

Beyond的軀殼已然消散，歌卻未曾止息。那些音符，穿越時代的風沙，依舊在每一代人的耳畔迴盪，甚至化作藝術的種子，開出新的花。編舞家胡頌威與太太麥靜雯將Beyond的經典篇章，織入全新舞作《無腳鳥》（Martlet），以身體為筆，舞台為紙，向這支傳奇樂隊，獻上最深情的致敬。

這部作品，將成為香港芭蕾舞團全新節目《華麗搖滾》（Glam Rock）的壓軸樂章，於2026年4月10日至12日，在香港演藝學院歌劇院翩然上演。當Beyond的深情與理想，遇上芭蕾的輕盈與張力，歌迷將在舞影流轉之間，重遇那些年我們一同唱過的青春。同場還將呈現兩部風格迥異的當代舞作——取材自上世紀八十年代英國電音先驅Depeche Mode的《Strangelove》，以及受搖滾天團Queen啟發的《Mercury Half-Life》。三部作品，三種靈魂，將以熾熱的舞步，與搖滾的狂放激烈碰撞，帶來一場前所未有的視聽洗禮。

三部當代舞作品碰撞 芭蕾呼召搖滾樂魂

作為香港流行文化的象徵，搖滾樂隊Beyond代表着一代人的夢想、愛情與堅持，其精神至今仍深刻影響華語樂壇：《海闊天空》唱出堅持理想，象徵自由意志、永不放棄的青春聖歌；《喜歡你》述說愛情與夢想之間的掙扎、堅守與執着；《祝你愉快》以曲寄情，是弟弟黃家強紀念哥哥黃家駒的感情宣泄；《Dead Romance part 1》靈感源自於「雨夜屠夫」，以純音樂營造出驚悚又充滿懸疑的詭異氛圍。Beyond的歌曲題材從不局限於當時流行音樂的談情說愛，而是一首首承載理想、反抗與靈魂的讚歌。

重現本土/歐洲經典

香港芭蕾舞團（港芭）將香港搖滾經典與高雅嚴謹的舞蹈——芭蕾結合，由港芭駐團編舞家胡頌威與太太麥靜雯聯手創作的《無腳鳥》（Martlet），靈感正源自Beyond的多首經典金曲，他們透過全新編曲與獨特的舞蹈語言，向這支傳奇樂隊致敬，展現樂隊作品中蘊含的精神與人性光輝。《無腳鳥》將在港芭的全新節目《華麗搖滾》（Glam Rock）壓軸登場，於4月10日至12日假香港演藝學院歌劇院演出，為觀眾帶來跨越時代與地域的音樂與舞蹈饗宴。

同場還有歐洲搖滾經典，上世紀八十年代風靡一時的英格蘭樂團Depeche Mode，以音樂中充滿不確定的科幻未來感和共振鼓動的電子節奏歷久不衰。由希臘編舞家安東尼斯‧方尼亞達基斯（Andonis Foniadakis）創作的《Strangelove》，曾於2024年在港首演，觀眾掌聲雷動。方尼亞達基斯受Depeche Mode的歌曲啟發，選用《Waiting for the Night》、《People Are People》、《Enjoy the Silence》等經典曲目，以高能量、未來感的編舞語言，搭配暗黑風格的電子音樂，呈現精準而強烈的肢體表達。

英國搖滾樂樂隊Queen，風格融合前衛搖滾、硬搖滾、重金屬、歌劇和流行樂，被視為「華麗搖滾」的代表，其中《We Will Rock You》的經典4拍節奏，至今仍留在不少人的腦海中。由美國編舞家特雷‧麥英泰爾（Trey McIntyre）的編排的《Mercury Half-Life》亞洲首演，融入Queen多達15首經典名曲，包括《We Will Rock You》、《波希米亞狂想曲》、《Somebody to Love》等，並加入踢踏舞元素，為這些耳熟能詳的歌曲注入全新活力，讓樂迷從舞蹈視角重新感受Queen的傳奇魅力。

《華麗搖滾》

日期：4月10日至12日

時間：下午2時30分（11日及12日）、晚上7時（11日）、晚上7時半（10日）

地點：香港演藝學院歌劇院

門票：$180起（本地全日制學生及長者半價購票優惠）

文：葉泳心、劉國業 圖：香港芭蕾舞團