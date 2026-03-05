「國際笙簧節2026」本月開鑼 千人合奏笙簧刷世界紀錄

「一簧一世界，千笙共宇和。」中國簧片樂器「笙」擁有三千年歷史，被譽為「禮樂文化活化石」，講究音色調和與平衡，展現細膩柔和的東方神韻。以往多在樂團中擔任和聲、調音與伴奏角色，自20世紀中葉開始，笙逐漸「破繭而出」，從配角轉為主角。由香港中樂團主辦的「國際笙簧節2026」，將在本月正式揭幕，以「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松暨戶外音樂會作為開場，隨後將與上海音樂學院合作舉辦國際學術論壇、中國笙樂大賽及作品徵集活動，最終以香港中樂團第50樂季揭幕音樂會「千簧一宇」圓滿收官。

千人合奏笙簧

作為「國際笙簧節」的揭幕重頭戲，「笙簧馬拉松」將於3月22日在啟德體育園舉行，活動由中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌親自構思，匯聚逾1,500名中西方各類簧片樂器愛好者，年齡從4歲至87歲不等，來自香港、大灣區城市、內地多省，甚至有韓國樂手報名參加，涵蓋笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴及風笛等，目標是以千人規模合奏刷新世界紀錄。當天活動免費開放予公眾參與，並全程進行全球直播，讓世界各地觀眾共同見證這一歷史時刻。閻惠昌表示：「希望讓世界聽見中樂與時並進的時代迴響，更能藉此連結全球樂手與大眾，展現中樂海納百川的感染力。」

草坪野餐享美樂

屆時，千人馬拉松隊伍將於「龍之九子」雕塑出發，按照樂器類別分組，在主場館外圍指定地點接力進行快閃演出，最後全體匯聚於東營草地參加黃昏戶外音樂會。音樂會由閻惠昌親自指揮，將演奏《闖將令》、《彩雲追月》等耳熟能詳的作品，以及《威廉．泰爾》：序曲 （選段）。壓軸演出則由樂團與世界各地的笙演奏家，連同笙簧馬拉松參加者，共同演奏著名香港作曲家伍卓賢創作的《千簧和鳴》，一起刷新健力士世界紀錄。中樂團行政總監錢敏華誠摯邀請市民屆時攜帶野餐墊、食物與飲品，席地而坐，在草地上悠然享受音樂。

深化笙樂藝術

除了面向公眾的活動，適逢今年是上海音樂學院民樂系建系70週年暨「第三屆上海音樂學院笙藝術周」，香港中樂團將與上海音樂學院攜手舉辦一系列深化活動：5月初推出「鳳簧爭鳴 笙韻新章」中國笙演奏專業大賽及作品徵集；盛事的高潮則定於9月，以香港中樂團第50樂季揭幕音樂會「千簧一宇」收官，打造一場「可聽、可視、可參與」的文明體驗，匯聚全球著名笙演奏家，完成簧片樂器譜系的完整展陳，讓笙不再是「被演奏的對象」，而是成為聯結所有人呼吸與情感的媒介。

啟動儀式及笙簧馬拉松

時間：下午2時15分 至 下午4時

地點：啟德體育園「龍之九子」廣場及主場館外圍

國際笙簧節2026開幕禮暨黃昏戶外音樂會

時間：下午4時30分 至 下午6時

地點：啟德體育園 東營草地

文：葉泳心 圖：香港中樂團提供