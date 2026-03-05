蘇富比首屆Wine & Spirits Festival 投入美酒鑑賞世界

首屆環球品酒企劃

名酒佳釀在國際拍賣場上向來都有捧場客，蘇富比洋酒及烈酒部環球主管尼克．佩格納（Nick Pegna）表示：「去年香港買家的洋酒成交額攀升60%，更創下2025年所有市場裏最強勁的年比增長。」既然成績理想，有價又有市，何不想點新意思，結合品鑑、收藏、美酒佳餚等各種元素，策劃一系列活動和晚宴，藉以加強客戶和酒藏家的聯繫？！蘇富比今個年度特別新增一項重點盛事，就是由3月10日至26日舉行的首屆「Wine & Spirits Festival」，並以香港為首站，9月移師美國紐約。此盛事的旗艦活動包括多場由業界專家主導策劃的洋酒與烈酒大師班、酒藏家晚宴和單一藏家專場拍賣，希望可吸引藏家和更多人士投入美酒的鑑賞世界。

說到專場拍賣，陣容十分鼎盛，包括「搜萃集珍：韋利．米契爾斯的盛大酒窖｜第二部分」，以及「傑出窖藏：法國頂級珍酩」、「珍稀佳釀」、「珍稀烈酒」、「金樽甘露：貴州茅台」。其中韋利．米契爾斯的盛大酒窖是歷來最出色的私人窖藏之一，而「搜萃集珍：韋利．米契爾斯的盛大酒窖｜第二部分」拍品就包括4瓶標準裝Henri Jayer 1979年李其堡，估價為420,000-500,000港元。另外，12瓶標準裝1989年柏翠堡，估價為240,000-320,000港元，將於3月14日上午於香港蘇富比作現場拍賣。

第三季開設洋酒零售空間

除了拍賣之外，多場洋酒及烈酒大師班都是重點項目，並分別於3月11及12日舉行，包括木桐酒莊、貴州茅台及威士忌大師班，每位票價由$1,800至$2,380不等，如有興趣可於指定網址預先報名。名酒佳釀在香港拍賣市場的奢侈品版圖佔一重要席位，據蘇富比去年在全球奢侈品業務的佳績，於2025年的成交額按年上升22%，達至27億美元，因此更有信心並隨之落實開設洋酒零售空間計劃，說的是今年第三季將於置地遮打開設的永久洋酒零售空間，這更是蘇富比旗艦藝廊一樓的新增部分。為迎接全新零售據點開幕，蘇富比由即日（3月5日）至3月13日舉行洋酒零售Pop-up，每日推出風味佳釀的品鑑體驗，名額先到先得，同步也帶來精選葡萄酒，同時甄選與知名酒莊合作出品的精緻佳釀，以及各式高性價比的酒款。

洋酒及烈酒大師班

木桐酒莊大師班

日期：3月11日（三）

時間：6:30pm至8:00pm

地點：中環威靈頓街2-8號M88 18樓1801室Bar Cyclone

票價：$2,380/位

報名： https://www.sothebyswine.com/hk/shop/wine-spirits-festival-

2026-wine-masterclass

貴州茅台大師班

日期：3月11日（三）

時間：6:30pm-7:30pm

地點：中環皇后大道中20號太平行3樓Da Vault

票價：$1,980/位

報名： https://www.sothebyswine.com/

hk/shop/wine-spirits-festival-

2026-moutai-masterclass

威士忌大師班

日期：3月12日（四）

時間：6:00pm-7:30pm

地點： 中環威靈頓街97號威利大廈2A室House Welley Whisky Bar

票價：$1,800/位

報名： https://www.sothebyswine.com/

hk/shop/wine-spirit-festival-

2026-whisky-masterclass

文：E.Lam 圖：蘇富比提供