LUXE STYLE │Jumping Hour跳字顯示腕錶 五品牌新作「跳」出新天地

除了以指針配合刻度來顯示時間外，腕錶還有甚麼顯示方式呢？摒棄指針直接以跳轉數字的跳字顯示（Jumping Hour）是其一，清晰程度是傳統指針所不能相比。隨着去年卡地亞復刻了採用跳時顯示的Privé Tank à Guichets，最近不少品牌都爭相追逐這類腕錶的市場。新加入戰團的就有愛彼，以現代手法重現品牌的經典跳時之作。

Audemars Piguet ∣ Neo Frame Jumping Hour

取名「Neo」，也就是「New」（新）的意思，代表Audemars Piguet愛彼這款Neo Frame Jumping Hour是一款向原作致敬的新錶，無論是流線的造型、錶殼兩側的縱向凹槽、經典的跳時顯示，抑或黑襯金的色調，都是復刻自1929年的經典Ref. 1271跳時腕錶，展現相當濃厚的當代Art Deco裝飾藝術風格。以玫瑰金製作的Neo Frame Jumping Hour，正面看是簡約的長方形，從側面看則見其流線的輪廓，從錶殼上下匯聚於錶耳尖端形成美麗的三角形，錶殼兩側各飾有8道凹槽，進一步將錶殼的立體視覺深化，有如雕塑般引人入勝。腕錶的正面，是為實現20米防水性能，在錶盤基板上直接粘合後，再旋入錶殼的黑色PVD藍寶石錶鏡，在其底下是兩個裝飾了玫瑰金色邊框的小時和分鐘視窗。12點位的矩形視窗是黑底白字的瞬跳小時，6點位的弧形視窗是的轉碟式分鐘顯示，同樣是黑底白字，其下還印有玫瑰金色的品牌標誌。

為進一步襯托腕錶的簡約設計，愛彼配搭黑色小牛皮帶，並在錶面飾以細緻的交叉紋理，在顏色和線條上使錶帶與錶盤呈一體設計，其紋理與平滑的錶鏡和帶直紋的拋光錶殼亦呈現不同的視覺對比，進一步展現腕錶的復古氣息。搭載的全新7122機芯是品牌歷來首款自動跳時機芯，是以Royal Oak Jumbo所搭載的7121超薄機芯為基礎而開發，設有專利減震系統，防止小時顯示在腕錶受撞擊時意外跳轉。

Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour，錶殼：24.6×34mm玫瑰金/ 機芯：7122自動/ 售價：$516,000。

正面看是簡約的長方形，從側面看則見其流線的輪廓。

搭載的全新7122機芯是品牌歷來首款自動跳時機芯，是以Royal Oak Jumbo所搭載的7121超薄機芯為基礎而開發。

Niton | Prima

Niton於1919年在日內瓦創立，1957年被Sarcar收購後消聲匿跡。品牌以製作超薄機芯、奇特形狀機芯和跳時功能而聞名，亦曾於上世紀20、30年代為百達翡麗、卡地亞供應機芯。相隔超過半世紀後， 品牌今天由企業家Leopoldo Celi和製錶師Yvan Kettere將之復興，更剛推出品牌首款作品Prima，復古長方形玫瑰金或鉑

金錶殼內結合跳字、轉碟，以及指針三種不同報時方式於一身。12點位是跳時顯示，中間位置是轉碟式分鐘顯示，6點位是精緻小巧的小秒針。有趣的是，Prima還會於整點時透過內置音錘敲擊音簧來自鳴報時。雖是復刻Niton的首款作品，但精準走時和上乘手工均取得瑞士天文台認證和日內瓦印記認證。

Niton Prima，錶殼：27×35.5mm玫瑰金或鉑金 機芯：NHS01手上鏈/ 限量：各19枚/ 售價：44,750瑞郎（玫瑰金）。

Niton Prima，錶殼：27×35.5mm鉑金/ 機芯：NHS01手上鏈/ 限量：各19枚/ 售價：47,750瑞郎（鉑金）

Cartier | Privé Tank à Guichets

以近乎完美姿態復刻1928年初版模樣的Cartier Privé Tank à Guichets，不設獨立錶盤的一體式錶殼，將硬朗的坦克造型演繹得淋漓盡致。錶冠巧妙隱藏在12點位，保持錶殼兩邊線條的完整與流暢，並簡約地在12點和6點位設置小巧的矩形跳時視窗和弧形轉碟式分鐘顯示，亦將當代流行的Art Deco藝術風格展露無遺。

Cartier Privé Tank à Guichets，錶殼：24.8×37.6黃金、玫瑰金或鉑金/ 機芯：9755 MC手上鏈/ 售價：待詢。

Chronoswiss | Neo Digiteur

Neo Digiteur是Chronoswiss的2005年原作的全新演繹版，長方形錶殼的線條更鮮明，輪廓更立體，側面增加磨砂凹面令層次更豐富，並配以新設計洋蔥形錶冠。新錶保持原作跳時加轉碟式分鐘和秒鐘顯示的設計，視窗造型更具現代感，另搭載全新手上鏈機芯，備有碳灰和砂金色兩個錶盤款式選擇。

Chronoswiss Neo Digiteur，錶殼：30×48mm不鏽鋼/ 機芯：C.85757手上鏈/ 限量：各99枚/ 售價：$119,000。

搭載全新手上鏈機芯，另備有砂金色錶盤款式選擇。

Czapek | The Time Jumper

造型如飛碟的The Time Jumper是Czapek復興10周年的慶生大作，除了可在機鏤飾紋半獵式錶蓋中間的放大鏡和下方弧形視窗，分別看到跳時和外緣軌道式分鐘顯示，還可打開錶蓋，欣賞全球首創以兩塊透明藍寶石圓盤結合並以24小時制式顯示的特大跳時顯示的複雜結構。

Czapek The Time Jumper，錶殼：40.5mm不鏽鋼或黃金 機芯：10.01自動/ 限量：100枚（不鏽鋼）/ 售價：42,000瑞郎（不鏽鋼）。

Czapek The Time Jumper，錶殼：40.5mm不鏽鋼或黃金 機芯：10.01自動/ 限量：30枚（黃金）/ 售價：64,000瑞郎（黃金）。

全球首創以兩塊透明藍寶石圓盤結合，並以24小時制式顯示的特大跳時顯示的複雜結構。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供