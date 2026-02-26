ComplexCon 2026香港3.21回歸亞博！龍家昇任藝術總監 JENNIE/Yeat領銜演出

ComplexCon香港2026｜ComplexCon香港2026演唱會、潮流市集及美食餐廳一文睇清！全球最大型文化潮流盛事ComplexCon將於3月21日至22日假亞洲國際博覽館開舉行，今年邀請藝術家龍家昇擔任藝術總監，涵蓋時尚、球鞋、藝術、美食、音樂、創意等多項元素，重頭戲ComplexCon演唱會更是陣容強大，由JENNIE@Blackpink及美國饒舌歌手Yeat領軍，並匯集多位來自韓國、香港及其他地區的音樂人，即睇ComplexCon香港2026門票、日期、時間及演唱會日程！

（2月26日更新）

ComplexCon 2026香港3.21回歸亞博！龍家昇任藝術總監

年度重磅潮流盛事ComplexCon將於3月21日至22日假亞洲國際博覽館舉行，今年由知名藝術家龍家昇擔任全球藝術總監，匯聚球鞋、時尚、音樂、藝術、美食、體育、創新科技及創意產業等多種元素，入場人士除了可以在潮流市集選購熱門品牌推出的數百項限量商品，更可以參加由重量級潮流大師和跨界人士主講的座談會，以及陣容豪華的演唱會，感受一場全球流行文化體驗。

ComplexCon香港演唱會陣容/時間表公開！JENNIE@Blackpink+Yeat領銜演出

今年香港ComplexCon演唱會ComplexLive!的音樂陣容強大，選址亞洲國際博覽館Arena舉行，由標誌全球潮流指標的時尚與⾳樂天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饒⾆巨星兼製作⼈Yeat擔任領銜表演嘉賓，同時雲集國際及亞洲區頂尖流行音樂人，包括Jay Park、Crush、男女混聲團體ALLDAY PROJECT、全新韓國男團LNGSHO、 內地Rapper攬佬、本地實力女聲盧慧敏Amy Lo等，為觀眾呈獻⾮凡⾳樂之旅。

JENNIE@Blackpink身兼歌手、演員及時尚指標等多重身份，在全球擁有廣泛影響力，而今次在ComplexCon香港的演出，更會是她在香港的首次個人舞台，不僅是她音樂生涯的一個重要節點，同時為香港觀眾提供近距離感受其舞台魅力的難得機會；近年在國際嘻哈音樂界迅速崛起的Yeat，其音樂以充滿實驗性的節拍和獨特的聲線處理而著稱，被視為新一代嘻哈潮流的引領者，為觀眾呈現更多元化的音樂選擇。

ComplexCon演唱會演出嘉賓時間表：

2026年3月21日（星期六）：

Yeat

Jay Park

LNGSHOT

SKAI ISYOURGOD

2025年3月22日（星期日）：

JENNIE

Crush

ALLDAY PROJECT

Amy Lo

WING + R.Tee + Hiss

ComplexCon 2026潮流市集

ComplexCon香港潮流市集繼續有來自全球各地品牌及潮人參與，近日宣布被譽為「後裏原宿時期靈魂人物」的倉石一樹將帶來一系列合作限定單品現身，包括PRODISM、由Sean Wotherspoon主理之SWJP、Balansa Busan、NODAL、RAREMETA等。

ComplexCon 2026潮流市集參與品牌（掛名不分先後，持續更新）：

Arkyve

WHOOSIS

Theboyhasnopatience

STAPLE

DOE

SPRAYGROUND

(nepenthes) Lowii

M26D

Octavious Marks

Tell Your Children

UNSTEADYMARKET

Open Air

Aequa & Co.

New Era 等等

ComplexCon 2026香港潮流市集/演唱會門票詳情！

票種 票種權益 票價（港幣） VIP套票 藝術總監龍家昇設計限量收藏品

21/3（星期六）潮流市集獨家優先進場體驗

21-22/3（星期六至日）Complex Live!演唱會VIP專屬企位區域

21-22/3（星期六至日）潮流市集提前2小時入場

ComplexCon(versations)座談會優先入場

無限次進出VIP貴賓休息室

Family Style Food Festival主廚特製限定美食等等 $4,988 【21/3】Complex Live!演唱會前排企位區域+潮流市集單日門票 21/3（星期六）Complex Live!演唱會門票（前排企位區域）

21/3（星期六）潮流市集入場許可

21/3（星期六）潮流市集提前2小時入場

ComplexCon(versations) 座談會優先入場 $1,288 【21/3】Complex Live!演唱會後排企位區域+潮流市集單日門票 21/3（星期六）Complex Live!演唱會門票（後排企位區域）

21/3（星期六）潮流市集入場許可 $988 【22/3】Complex Live!演唱會前排企位區域+潮流市集單日門票 22/3（星期日）Complex Live!演唱會門票（前排企位區域）

22/3（星期日）潮流市集入場許可

22/3（星期日）潮流市集提前2小時入場

ComplexCon(versations) 座談會優先入場 $1,988 【22/3】Complex Live!演唱會後排企位區域+潮流市集單日門票 22/3（星期日）Complex Live!演唱會門票（後排企位區域）

22/3（星期日）潮流市集入場許可 $1,488 潮流市集單日門票 21-22/3（星期六至日）當日潮流市集入場許可 $488

此外，ComplexCon潮流市集每屆都會發掘潛力品牌，並與不同品牌及潮人推出ComplexCon限定聯名作品，想入手高升值潛力潮物必去！

ComplexCon香港2026設有單日門票及VIP套票組合，門票由即日起於Klook及Trip.com平台公開發售。每張門票需另支付$30手續費。

ComplexCon 2026

日期 : 2026年3月21至22日（星期六至日）

地點 : 亞洲國際博覽館

售票平台：Trip.com、Klook

