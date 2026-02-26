ComplexCon 2026香港3.21回歸亞博！龍家昇任藝術總監 JENNIE/Yeat領銜演出
ComplexCon香港2026｜全球最大型文化潮流盛事ComplexCon將於3月21日至22日假亞洲國際博覽館開舉行，今年邀請藝術家龍家昇擔任藝術總監，涵蓋時尚、球鞋、藝術、美食、音樂、創意等多項元素，重頭戲ComplexCon演唱會更是陣容強大，由JENNIE@Blackpink及美國饒舌歌手Yeat領軍，並匯集多位來自韓國、香港及其他地區的音樂人。
ComplexCon 2026香港3.21回歸亞博！龍家昇任藝術總監
年度重磅潮流盛事ComplexCon將於3月21日至22日假亞洲國際博覽館舉行，今年由知名藝術家龍家昇擔任全球藝術總監，匯聚球鞋、時尚、音樂、藝術、美食、體育、創新科技及創意產業等多種元素，入場人士除了可以在潮流市集選購熱門品牌推出的數百項限量商品，更可以參加由重量級潮流大師和跨界人士主講的座談會，以及陣容豪華的演唱會，感受一場全球流行文化體驗。
ComplexCon香港演唱會陣容/時間表公開！JENNIE@Blackpink+Yeat領銜演出
今年香港ComplexCon演唱會ComplexLive!的音樂陣容強大，選址亞洲國際博覽館Arena舉行，由標誌全球潮流指標的時尚與⾳樂天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饒⾆巨星兼製作⼈Yeat擔任領銜表演嘉賓，同時雲集國際及亞洲區頂尖流行音樂人，包括Jay Park、Crush、男女混聲團體ALLDAY PROJECT、全新韓國男團LNGSHO、 內地Rapper攬佬、本地實力女聲盧慧敏Amy Lo等，為觀眾呈獻⾮凡⾳樂之旅。
JENNIE@Blackpink身兼歌手、演員及時尚指標等多重身份，在全球擁有廣泛影響力，而今次在ComplexCon香港的演出，更會是她在香港的首次個人舞台，不僅是她音樂生涯的一個重要節點，同時為香港觀眾提供近距離感受其舞台魅力的難得機會；近年在國際嘻哈音樂界迅速崛起的Yeat，其音樂以充滿實驗性的節拍和獨特的聲線處理而著稱，被視為新一代嘻哈潮流的引領者，為觀眾呈現更多元化的音樂選擇。
ComplexCon演唱會演出嘉賓時間表：
2026年3月21日（星期六）：
- Yeat
- Jay Park
- LNGSHOT
- SKAI ISYOURGOD
2025年3月22日（星期日）：
- JENNIE
- Crush
- ALLDAY PROJECT
- Amy Lo
- WING + R.Tee + Hiss
ComplexCon 2026潮流市集
ComplexCon香港潮流市集繼續有來自全球各地品牌及潮人參與，近日宣布被譽為「後裏原宿時期靈魂人物」的倉石一樹將帶來一系列合作限定單品現身，包括PRODISM、由Sean Wotherspoon主理之SWJP、Balansa Busan、NODAL、RAREMETA等。
ComplexCon 2026潮流市集參與品牌（掛名不分先後，持續更新）：
- Arkyve
- WHOOSIS
- Theboyhasnopatience
- STAPLE
- DOE
- SPRAYGROUND
- (nepenthes) Lowii
- M26D
- Octavious Marks
- Tell Your Children
- UNSTEADYMARKET
- Open Air
- Aequa & Co.
- New Era 等等
ComplexCon 2026香港潮流市集/演唱會門票詳情！
|票種
|票種權益
|票價（港幣）
|VIP套票
|
|$4,988
|
【21/3】Complex Live!演唱會前排企位區域+潮流市集單日門票
|
|$1,288
|【21/3】Complex Live!演唱會後排企位區域+潮流市集單日門票
|
|$988
|【22/3】Complex Live!演唱會前排企位區域+潮流市集單日門票
|
|$1,988
|【22/3】Complex Live!演唱會後排企位區域+潮流市集單日門票
|
|$1,488
|潮流市集單日門票
|
|$488
此外，ComplexCon潮流市集每屆都會發掘潛力品牌，並與不同品牌及潮人推出ComplexCon限定聯名作品，想入手高升值潛力潮物必去！
ComplexCon香港2026設有單日門票及VIP套票組合，門票由即日起於Klook及Trip.com平台公開發售。每張門票需另支付$30手續費。
ComplexCon 2026
