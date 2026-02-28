李居明-神劇《新粵劇特朗普》六月西九再起風雲｜李居明大師會客室

馬年賀歲粵劇《粵劇特朗普4.0》於沙田大會堂連續四晚演出全院滿座，一票難求，最讓我喜出望外的是，開場前在大堂排隊合影的人龍中，竟有大半是年輕臉孔。他們很多是人生第一次走進戲院看粵劇。一位二十出頭的大學生興奮地對我說：「以前覺得粵劇是長輩的專利，但聽說這齣劇有特朗普，還有最新的國際局勢，我覺得不看就落伍了！」

看着年輕一代眼神中對傳統藝術的新奇與熱情，那種場面既熱鬧又溫馨，讓我深切感受到「粵劇新浪潮」真的來了！

新浪潮粵劇新意十足

整整四個小時的演出，絕無冷場。全場掌聲笑聲不絕，觀眾評價這是一場「劇情豐富，反轉又反轉，意想不到」，的確是「高水準的劇本、高水準的唱功、高水準的演出」，「不僅是劇本有戲，演員的唱功、音樂鑼鼓、燈光布景等全方位達到巔峰。

劇本緊貼國際局勢，我甚至在開場前也在「飛紙仔」，將最新鮮的熱話融入台詞中，年輕觀眾反應極快，全場瞬間爆笑。比如開場「馬杜羅」現身，說到「侵侵」是「侵」完一個國家，又再「侵」另一國家；又說「馬杜羅」的名字是「馬年倒瀉籮蟹」，委內瑞拉是「鬼來睡拉」（鬼在睡前拉我走）！年輕觀眾笑言：「這比棟篤笑還要精彩！原來粵劇可以這麼幽默，這麼接地氣。」這種緊貼時事的幽默，天馬行空的新意，又有傳統粵劇的表演手法，正是我推動粵劇變革的初衷。

《粵劇特朗普4.0》新浪潮粵劇更多新意，吸引年輕一代入戲院看戲，離不開劇本有戲，演員唱功及音樂等全方位的巔峰之作。右起：李居明、龍貫天、陳咏儀、江欣燕、鄧美玲。

江欣燕飾演街市菜苗用上特技化妝，極具喜劇效果，給觀眾帶來歡笑。

江欣燕跨界驚喜

4.0版本最令觀眾津津樂道的是邀請到「扮嘢天后」江欣燕，她一人分飾特朗普大女兒「伊萬卡」及「高市早苗」，一位是靚女，一位是醜婦，在極美與極醜之間切換自如。為了演活那位全球最醜女首相，欣欣不惜挑戰特技化妝，裝上誇張假下巴，由於換妝時間緊迫，要由四名化妝師、八隻手同時開工，分秒必爭，欣欣雖是首次踏台板唱粵劇，卻憑藉其喜劇天賦，贏得全場喝采。

新老演員擦出火花

由頭唱到尾的龍貫天一人分飾四角，展現了深厚的藝術造詣；陳咏儀、鄧美玲更是全劇支柱，角色轉換維妙維肖，且不忘提攜新人。最令人欣慰的是年輕一輩粵劇新秀嶄露頭角，有年輕丑生王郭啟輝演金正恩唱「馬腔」令觀眾聽出耳油。還有宋洪波、符樹旺、蘇鈺橋等唱腔功架了得。更要感謝高潤權、高潤鴻兄弟精彩的音樂和鑼鼓設計，當然最要感謝支持粵劇的觀眾。

由於反應太過熱烈，還有大量想看此劇的戲迷買不到票，在此我也要向大家致歉！今年六月，西九戲曲中心「新光粵劇節」將會推出《新粵劇特朗普》，又會有甚麼令你欲罷不能的驚喜劇情呢？四月公開發售！