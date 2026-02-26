2026春夏高訂服時裝展 Valentino/Dior/Chanel/Giogrio Armani Privé共譜幻象與詩意交響曲

「Haute Couture」一詞源自法語，「Haute」意指「高級」，「Couture」則指「裁縫」，來自國際頂級時裝品牌、一年兩季的高級訂製系列，就是集超凡工藝、技術及頂級材質於一身，盡展品牌主帥功駕。2 0 2 6 年春夏高訂服時裝周於1月底圓滿舉行，當中熟悉的名字包括Chanel、Dior、Valentino、Giorgio Armani等，全都是具有非凡訂製時裝工藝的超級品牌。今季尤其引人注目，如新任創意總監MatthieuB l a z y 為C h a n e l 發布的首個Haute Couture Collection；Dior亦帶來Jonathan Anderson操刀的首場高訂時裝騷。殿堂級時裝設計師Mr. Valentino Garavani及Mr.Giorgio Armani分別於今年初及去年底辭世，令此兩大品牌的高訂作品別具承先啟後的象徵意義。

Valentino 世界之鏡

十九世紀末在歐洲流行的「凱撒全景」（Kaiserpanorama）裝置，成為了Valentino春夏高訂時裝騷的舞台設計主軸，與會者身處現場看貓行之餘，亦可透過觀景孔觀看模特兒的立體影像，既遠且近的視覺交錯，讓大家可以靜下來，聚焦凝視欣賞每一件作品。這個高級訂製舞台成就「Specula Mundi/世界之鏡」，提供截然不同的觀看節奏，以緩慢、貼近與專注為經緯。舞台設計結合跨年代的造型，加上帶有Goddess Worship的創作氛圍，戲劇化的視覺效果貫徹創意總監Alessandro Michele的簽名式風格。今季大量使用絲質、雪紡、喱士及刺繡等物料，配合輕盈且富層次感的設計，以及星辰、花卉、神話符號圖騰裝飾，打造融合「神話」與「幻象」的多個女神造型。誇張華麗的肩部及袖子剪裁設計，雕塑感十足，再結合主帥招牌的復古華麗元素，帶來閃亮耀眼的精裝。系列又特意淡化經典的「Valentino Red」，注入金、象牙白、紫、粉紅等色彩，增加神秘張力與舞台感。

Dior 大自然實驗室

新任創意總監Jonathan Anderson的首場Dior高訂時裝騷，主帥將之視為融合工藝與美學的實驗室。自然萬物非一成不變，而是在流動中生生不息，歷經演化與適應，終而恆久長存。為了延續Mr. Christian Dior的「花之女性」理念，Anderson今次以嶄新方式演繹花卉意象。新系列中可見大量刺繡及立體花卉裝飾，營造大自然生長的氛圍。由絲綢聚合剪裁成栩栩如生的花卉、紋理豐富的絲線則編織成斑駁的斜紋軟呢，統統帶來豐富視效。Dior經典的沙漏型剪裁，或是源自招牌Bar Jacket的雕塑般廓形，在新舊交融下展現嶄新的現代設計。既然是以大自然為題，色彩也以柔和為主，包括粉紅、綠、橙、象牙白等，偶爾配搭金屬光澤，呈現宛如陽光灑落花卉上的金光。

Chanel 浪漫奇幻森林

「高級訂製服不僅是設計師的作品，更展現了穿者的風格……如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」Chanel創意總監Matthieu Blazy說。今個高訂時裝騷是一場情感交流，以森林意象為靈感，場中找到巨型蘑菇、粉色垂柳，看官置身奇幻空間，欣賞主帥如何以藝術手法呈現大自然的故事。薄紗、雪紡成為今季大熱面料，猶如「第二層肌膚」，展現生命力。Blazy將經典的斜紋軟呢套裝化身為更柔軟簡約的造型，透明粉彩真絲雪紡則勾勒出熟悉的廓形。系列中出現各種鳥類元素，結合刺繡、層疊、褶襇及編織工藝，營造出色彩斑斕、栩栩如生的羽毛效果，飄逸且富動感，也象徵自由與隨性。今個高訂服系列亦延續春夏系列手袋新驚喜，重點一定是超輕柔、空氣感的11.12手袋，當中藏着一封信件，彰顯Matthieu Blazy的浪漫點子。

Giorgio Armani Privé 玉之雅韻

亞曼尼先生去年9月辭世，今個Giorgio Armani Privé系列是由他的姪女Silvana Armani操刀，她的首場Couture Show以女性視角詮釋時尚，整個系列採擷玉石的柔美色彩，巧妙將綠色、粉色與白色交織，並與黑色碰撞出鮮明利落的視覺張力。玉石象徵和諧，同時散發獨特光韻，系列運用緞面及真絲呈現流暢垂墜的廓形，柔美結合。汲取男裝剪裁靈感的外套、去結構化的上衣夾克、刺繡束胸衣搭配男裝剪裁的利落長褲、經精妙裁剪與垂褶工藝的直筒裙、開衩中長款束腰外衣配版型考究的褲裝，以及綴以流穗的針織套衫等等，服飾精緻匠心的細節，為整個系列添加優雅而靈動的神韻。

文：E. Lam 圖：品牌提供