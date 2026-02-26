Audemars Piguet/Breitling/IWC/Tag Heuer/Czapek新作開啟計時錶新世代

計時堪稱最普及的複雜功能，幾乎每個高級品牌都有推出自家製的計時腕錶，而且每隔一段時間，20年或是30年，便會推出全新機芯，以令規格越趨完美。來到2026年第一季，究竟有甚麼新款式是不容錯過呢？當中又有否全新機芯面世？現在就來看看。

Audemars Piguet | Royal Oak Selfwinding Chronograph 38mm

數數手指，愛彼（Audemars Piguet）現行採用的2385計時機芯，到明年（2027年）便已屆30年歷史，原本估計品牌會於明年推出新機芯進行世代更替，想不到愛彼比大家更進取，剛踏入2026年才兩個月，便宣布推出全新6401計時機芯，而誕生於1997年的2385機芯亦正式完成其歷史任務。

全新6401計時機芯與2385 一樣屬於整合式設計，依然以導柱輪配合垂直離合器提供敏銳與可靠的計時功能，不過新機芯的垂直離合器的結構更見精簡，零件數量有所減少，並消除了多餘間隙，結構變得更為穩固，計時的運作亦更穩定，加上計時按鈕的按壓力度變得更輕，計時操作也倍顯輕鬆容易。此外，6401機芯的運作速率由2385的21600vph提升至28800vph，運行精準度也因此得到提升，動力儲備亦由40小時增加至55小時，實用性毋庸置疑。

隨着新機芯的誕生，愛彼推出新一代型號Ref. 26450的38mm Royal Oak計時腕表。新錶的整體外觀與上一代Ref. 26715差不多，錶殼與鏈帶線條不變，改動在於2點和4點兩顆計時按鈕的距離進一步拉開，操作也更得心應手。依然是倒品字排列的3個計時小盤，細心留意會發現左右兩個計時小盤的軸心稍向上移了一點，不再與錶盤中心呈同一水平，30分鐘和12小時兩個累計功能亦互相調位，6點位小秒針則不變，只是增加了數字刻度，令報時變得更清晰。還有將日期放在4和5點時刻的正中間，不再偏向5點位。可以看得出，愛彼新一代38mm計時腕錶的表盤布局明顯更為成熟好看，空間運用也變得更合理。另外，新款38mm計時腕錶首次配置透明底蓋，可欣賞到機芯，符合現今錶迷對高級腕錶設計上的期望。全新38mm Royal Oak計時腕錶除提供不鏽鋼版外，同時推出玫瑰金及鑲鑽玫瑰金共三個版本。玫瑰金版以灰色錶盤配襯米色計時小盤，約售$613,000；錶圈鑲有40顆共重0.92卡鑽石的鑲鑽玫瑰金版，則以砂金色錶盤配襯米色計時小盤，約售$664,400。

Breitling | Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team

Breitling今年取代G P 芝柏成為Aston Martin及其F1車隊的官方合作夥伴，宣佈推出Navitimer系列史上首款鈦金屬型號，錶盤以帶有車隊綠色點綴的碳纖維製作，搭配搶眼的青色計時秒針以及擁有賽車安全帶紋理的黑面綠底皮帶，散發濃厚的賽車味道，而限量1959枚代表了Aston Martin首次進軍F1的年份。

Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team，錶殼：43mm鈦金屬/ 機芯：Breitling 01自動/ 限量：1,959枚/ 售價：$79,600。

IWC | Pilot’s Watch Chronograph 41 George Russell

為迎接新一季F 1 賽事， IWC與Mercedes - AMG馬石油F 1 車隊車手Geroge Russell合作推出新錶，以黑色陶瓷製作，指針、刻度和橡膠錶帶採用Russell頭盔上的標誌性藍色，並在底蓋刻上車手的「63」號碼。

IWC Pilot's Watch Chronograph 41 George Russell，錶殼：41.9mm陶瓷/ 機芯：69380自動/ 限量：1,063枚/ 售價：$93,200。

Czapek | Faubourg de Cracovie “Crossroads” Victory Green

為展現獨特的優雅賽車風，Czapek為全新Faubourg de Cracovie "Crossroads"計時錶配上代表勝利的「英倫綠」PVD錶盤，找來錶盤專家Metalem刻上如賽車輪胎胎紋的交叉飾紋，並搭配綠色皮帶。搭載的SXH3機芯以36,000高頻運作，具備65小時動力儲備。

Czapek Faubourg de Cracovie 'Crossroads' Victory Green，錶殼：41.5mm不鏽鋼/ 機芯：SXH3自動/ 限量：18枚/ 售價：$326,000。

Tag Heuer | Carrera Seafarer

Tag Heuer與帆船賽有深遠關係，品牌首款Seafarer潮汐腕錶是在1949年面世。今年新款採用源自1967年美洲盃冠軍遊艇Intrepid的藍綠色調，配合Glassbox的典雅造型，充滿古樸的海洋氣息，按鈕左側「Tide」按鈕，9點小盤便會顯示潮汐漲退。

Tag Heuer Carrera Seafarer，錶殼：42mm不鏽鋼/ 機芯：TH20-04自動/ 售價：$69,250。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供