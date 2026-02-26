走進優遊之境 共賞李純恩筆下的貓

《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》，單看展覽之名，已可聯想這是以「貓」為主角的藝術作品展。愛貓之人都知道牠們是隨性而行、不受拘束、瀟灑自如，別具個性的精靈動物。這正切合李純恩的創作哲學，就是以從容心境，觀察風雲變化，遊走於日常與想像之間。初春之際，香港邦瀚斯於2月26日至3月13日，特別舉行此展覽，讓參觀者走進李純恩的創作世界，窺探他對貓的無限想像，感受其自由灑脫的人生哲學。

「貓在哪裏」與「黃金年代」

整個展覽由兩個單元組成，首先是以貓為主題的「貓在哪裏」，展品正是出自李純恩手筆的二十多幅畫作。李純恩稱：「喜歡畫貓，因為貓和人很相似，無論性格還是動靜。把貓當人畫，自己可以代入或把認識的人投射在貓身上，十分有趣。」他又將人的經驗、情感與世事幽微，投射於貓的形象之上，讓貓說出人的故事。會心一笑之間，世事似亦變得通達。

逾二十幅繪畫作品呈現出一個游離於現實與想像之間、天馬行空的貓咪世界。牠們是不受拘束的行旅者，遊走於不同場景之中，有的置身於異國風景；有的闖入了經典畫作，興之所至，無所不在，全然一副遊世的姿態，漫步雲端，卻不留下爪印。亮點之作包括周遊世界的《貓在日本》、《貓在土耳其》、《貓在莫奈花園中》，以及具有本土特色的《貓在茶餐廳》等。這些李純恩筆下的貓，自由且狡黠，同時又帶着一絲距離感，配合色彩悅目繽紛的構圖，更顯生動可愛。

李純恩與藝文名士合影輯。

張國榮親筆簽名彩膠唱片《Stand Up!》及黑膠唱片《當年情》（皆為1986年首版）。

金庸《行書書法》，2013年。

吳宇森、倪匡、金庸致李純恩的書信。

至於另一單元的「黃金年代」，主要展出這位集香港資深傳媒人、作家、旅遊及飲食達人等多重角色於一身的藝術創作人自家的珍貴收藏，藉着不同類型的藏品跟大家回顧香港在1980及1990年代的文化點滴。展品涵蓋書信、影像與其友人的贈畫，當中可見他與金庸、倪匡及黃永玉等藝文名士的往來痕跡，亦不乏電影、音樂界重要人物的影像資料；由電影光影到音樂記憶，重現出那個黃金時代的溫度與厚度。 正如香港邦瀚斯中國書畫部主管喬晶晶表示：「我們希望通過這次展覽，以繪畫、攝影、收藏與文字，全方位呈現李純恩先生的藝術，讓藏家與觀眾皆能產生共鳴。」大家可別錯過這個非一般的藝術作品展覽，假使有興趣跟藝術家直接交流，更可留意展覽以外的藝敘活動詳情。

文：Maisie Lau 圖：香港邦瀚斯