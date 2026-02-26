展能藝術家破繭藝歷 大型終期展演今揭幕 生命與靈魂藝術共振

黑白菲林的粗獷顆粒、強烈的光影對比，總為作品注入一股濃厚的懷舊氣息。聽障攝影師羅國華帶著菲林相機，穿梭台北街頭，在平凡日常中捕捉觸動心弦的瞬間，「攝影是一種超越語言的溝通方式，讓情感與觀點透過影像與他人連結。」於是，他拍下大雨滂沱的街道上騎單車的女士、在國立中正紀念堂階梯上整齊列隊的人群……「從平凡中找尋影像的瞬間，令影像變得有意義，讓人重新審視自我。」

由香港展能藝術會主辦的《邁藝—邁向藝術家之路》計劃，旨在陪伴展能藝術家深化藝術修養、精進技藝，並建立獨一無二的個人創作風格。計劃配對本地藝術界專業人士作為友師，與展能藝術家一同走過探索與成長的旅程。在終期展演「藝歷」中，十五位展能藝術家將帶來十五組作品，呈現十五種生命經歷與生活感受，每項都承載着藝術家蛻變的軌跡。大眾不妨拋開一切觀展的預設與包袱，以平常心走進展場，一同見證展能藝術家們邁向專業創作者的動人歷程。

大型終期展演「藝歷」揭幕 生命與靈魂藝術共振

藝術世界廣闊無垠，每位創作者都能開闢屬於自己的獨特道路。《邁藝—邁向藝術家之路》由社會福利署殘疾人士藝術發展基金資助，香港展能藝術會主辦，在為期32個月的計劃中，展能藝術家配對本地專業藝術家作為「友師」，友師會針對藝術家的特點給予發展建議，在藝術技巧與修養上深度陪伴與指導，幫助他們建立個人風格，從而增強在藝術界的適應力和專業發展能力。

計劃分兩階段進行，並以大型終期展演作結。本次展覽由藝術家阿三擔任策展人，他亦是計劃中的「友師」之一。展覽由即日起至3月8日在香港藝術中心五樓包氏畫廊舉行，涵蓋電繪、戲劇、水墨、繪畫、攝影及沙畫等多媒介作品，呈現15位展能藝術家蛻變為專業創作者的歷程，「這就像藝術學院的畢業展，現在呈現給觀眾的就是他們的藝術道路。」

回顧藝術歷程

展覽名為「藝歷」，蘊含雙重意義：「藝歷」即「藝術歷程」，象徵藝術家從自我探索到建立個人風格的過程；同時諧音「毅力」，寓意藝術家在邁向更廣闊世界時所需具備的堅持。展覽空間分為三個區域：入口大堂以暗沉燈光播放沙畫影片及攝影作品，營造靜謐氛圍；中間大廳至樓梯處展示主題畫作；最後以小房間呈現燈箱電繪作品，整體圍繞城市故事與避世景象的主題。阿三強調，展覽無固定路線，觀眾可按照喜好自由走動，「空間不是線性劇場，而是讓觀眾自由遊走，從不同角度體驗。」

「健全人士與殘疾人士之間的差異其實很小，大家都是人、都是朋友。」阿三希望觀眾以平常心觀展，抹去一切預設與框架，像看待任何藝術展一樣，直接與作品交流，「我們不想先入為主，讓觀眾帶着『媒介組別』或『殘疾』框架去看作品。如果一開始就告訴觀眾展覽詳情，他們會帶着預設的眼鏡去看，如果不符合預期，就覺得自己理解不了。」

他多次強調，先入為主是最該避忌的，觀眾應進場前放下所有想像，直接感受作品帶來的所見所感，「你在作品裏看到了甚麼、感受到甚麼，才是最重要的。」 阿三建議，觀眾在展覽或表演中遇見藝術家時，不妨主動交談，了解他們的創作動機與對藝術的理解。

攝影師羅國華：無聲世界的黑白影像

聽障攝影師羅國華手持菲林相機，穿梭台北街頭，捕捉一個個平凡日常瞬間。他以粗獷的黑白顆粒和強烈光暗對比，勾勒出每張照片背後獨特的故事。這系列作品命名為「如果有下一次，相信影得更好」，將於「邁藝」終期展覽中展出。 羅國華自中學起接觸菲林相機，對光圈、快門與曝光的科學原理着迷，結合原本對電子的知識，逐步深入了解相機運作。他形容自己沒有固定拍攝風格，而是「從內心深處的感動出發，有感覺才按下快門記錄。」面對無聲的世界，他選擇用照片傳達內心想法，「很喜歡記錄身邊事物，有時以拍攝對象代表內心世界，透過藝術與他人溝通。」

不被障礙局限

「邁藝」計劃成為他創作轉變的關鍵，友師練錦順（攝影藝術家）分析著名攝影大師作品，講解現代與當代攝影差異，並介紹日本攝影家森山大道與中平卓馬的手法，啟發他嘗試黑白風格，突破以往題材，「課程的內容能突破以往常拍的題材，改變自己的長期風格，並學習當代的藝術，正好這次黑白展就是自己學習的感覺！」

此次台北行是他時隔十多年來再次搭乘飛機，自2012年赴韓國參加國際展能節後，病情逐漸惡化，長期洗腎使長途旅行成為奢望。直至「邁藝」計劃期間，老師提及台灣有攝影展覽，加上朋友願意陪伴前往，他才把握短暫四天成行。旅程並無特定計劃，羅國華只憑感覺隨意拍攝，其中他印象最深的是拍攝十分放天燈場景：天燈在運作中的鐵路軌道上升空，火車經過時店老闆才通知大家遠離路軌，「很少地方可這樣做！」他笑說，這種獨特氛圍讓他難忘。 羅國華強調，雖然作品「未至於理想」，但他希望觀眾從中感受到展能藝術家不被障礙局限的潛力，「我希望作品如獨特聲音，讓大家反思對缺陷的看法，將缺陷轉化為獨特藝術語言，為觀眾帶來更包容、坦誠的共鳴與視角。」

藝術家陳芷穎：朦朧天地的獨角表演

許多人曾經歷過那種夢境：突然一腳踩空，身體急速墜落，隨即猛然驚醒。你有沒有想過，這種「失足墜落」的瞬間，其實很像視障人士在走下樓梯時，那種最真實、最原始的恐懼？視障藝術家Karen（陳芷穎）的最新獨角表演《邊個發明了樓梯？》，將於「邁藝」終期展覽中呈現，她以親身經歷為創作起點，將日常恐懼轉化為深刻共鳴。

Karen從大學開始投身戲劇與舞蹈，20歲時確診青光眼，視力逐漸衰退，如今僅剩5%視力，眼前視野如同被大霧籠罩。儘管身體缺陷，她並未離開舞台，反而視舞台為最能感受到「存在」的地方：「在台上，我感覺自己真正活着，很自在、很自由。」加入「邁藝」計劃，全因其長期性和深度，「讓我可以持續探索新事物。」她在計劃中最大的收穫，是從友師郭翠怡（舞台劇演員）學會「從身體出發」的創作方法，「以前我會用腦思考：我想說甚麼？如何表達？但她帶來另一套方式：先用身體去感受，或聆聽身體想做甚麼。」這種方法影響她至今，甚至成為生活習慣。現在創作前，她會先靜下來，「閉眼10至15分鐘，問這一刻身體想做甚麼，就跟隨去做。」

轉化日常恐懼

作品《邊個發明了樓梯？》正是此方法的首個成果，得知展場香港藝術中心包氏畫廊有樓梯，加上老師提出以「身體」作主題，她直覺想做「下樓梯」，「我是一個超級怕下樓梯的人，試過差錯腳跌落樓梯，現在一定要扶手才敢走。」為了貫徹「從身體出發」，她選擇克服恐懼，親自走樓梯，並開啟錄音機記錄當下感受：「有人走過，有風；有人走得慢，有人走得快；踏板時寬時窄，有時順暢，有時卻會卡住……」這些即時感覺，成為她作品的靈感來源。

除轉化恐懼外，Karen也想表達她面對生活的不同態度，「走樓梯時，有時幾步特別順，但接下來幾步卻突然很卡、很害怕。我覺得人生也是如此：有時一切順風順水，有時被逼放慢、停下來。但無論如何，只要慢慢走，最後通常又會好起來。」在這長達十多分鐘的表演中，她沒預設觀眾要「得到甚麼」：「每個人帶着自己的人生經歷，會找到不同的共鳴。」

藝歷—《邁藝—邁向藝術家之路》終期展覽

日期：2月26日至3月8日

時間：上午10時至下午8時

地點：香港藝術中心5樓包氏畫廊（灣仔港灣道2號）

費用：免費入場

現場表演

日期：2月26日及3月1日

時間：下午1時30分（3月1日）及下午4時30分（2月26日）

地點：香港藝術中心5樓包氏畫廊（香港灣仔港灣道2號）

費用：免費入場

註：《邁藝—邁向藝術家之路》獲香港特別行政區政府「殘疾人士藝術發展基金」的資助。節目/活動內容並不反映香港特別行政區政府的意見。

