中大文物館展奇珍 古今駿馬賀丙午

丙午馬年，「馬」成主題。古時，馬是重要的交通工具，亦是人們生活中不可或缺的忠實夥伴。香港中文大學文物館每年新春舉辦生肖展覽，今年展出館藏馬主題之珍品，與公眾分享40多組文物，分為「上篇：載馳載驅」和「下篇：騁耆奔欲」兩個單元，呈現馬在中國歷史上所扮演的重要角色，以及其豐富的文化象徵意涵。

古時出行工具

歷史上，馬成為人類出行的交通工具以前，是伴隨軍隊征戰沙場的戰器。香港中文大學文物館副研究員童宇博士介紹，「獨輈車」是中國最早出現的馬車形式，通常以雙馬或駟馬驅動，在兩周時期用於戰爭，形成所謂的車戰。隨着戰國時期騎兵盛行，馬車作為戰車的功能漸漸退化成出行工具，並出現「雙轅車」。雙轅車身由兩條木支撐，有兩個車輪，由一匹馬拉動，行走相對穩定，乘客坐得舒服。

在眾多馬具之中，馬鐙被認為是騎馬技術進步的重要元素。早期騎射不設馬鐙，士兵須穿柔軟的服飾上馬，至漢代之後出現馬鐙，騎手能夠更加便捷、精確地控制馬匹，騎乘更為平穩，對於騎馬戰術轉型（騎射變為衝刺）或有重要影響。即使柔弱的女性如侍女或宮女都可以騎上馬匹，騎馬變得更加普及，故馬鐙發明後迅速成為騎乘必備器具，沿用至今。

馬之珍品

馬在中國文化裏最為世界知名的文物則要數「昭陵六駿」。唐太宗逝世時葬於陝西昭陵，把陪伴他征戰沙場的六匹功勛戰馬刻成浮雕，以紀念牠們立下的汗馬功勞。

「昭陵六駿」在民國初年被盜，因過於有名，許多人都希望擁有它的圖像或以此作研究。童宇說，當時兩駿已流失海外，加之自身殘損及近乎立體的雕刻，難以完整拓印，民國拓工李月溪遂以半畫半拓的方法製作出昭陵六駿之「特勤驃」摹拓本。拓本上的「特勤驃」有認為其馬種、馬名、乃至頸背鬃毛「三花」裝束均與突厥關係密切，推斷唐太宗軍隊中的馬多從突厥（土耳其）而來。唐代飾馬成風，此風亦或受突厥影響。

童宇指，古人相信養猴於馬中有利於馬匹健康，西遊記裏面孫悟空就是養馬的官，官名「弼馬溫」，源於民間古諺「馬圈中養猴可避馬瘟」。後來到了明清時代，大家多取其諧音寓意「馬上封侯」，為升官發財的願景。在日本佛經之中亦有「心猿意馬」這成語，形容人心神不定，提醒控制自己的內心和想法，「大家見到馬騮和馬，在藝術上是常見的固定搭配，並在不同時代，不同文化中有不同的含意。」

展覽中最大的畫作是一幅晚清的《百駿圖》。童宇解釋，古時馬作為戰略和運輸工具，養馬是宮內重要部門，但馬兒怕熱，夏天時官家拖着一大群馬外出洗澡，百姓得以圍觀，就像慶典一樣，還衍生出藝術中的經典主題「浴馬」。

至於馬的近代藝術表現，最著名的代表人物為徐悲鴻，不過同期的尹瘦石作品同樣突出。尹瘦石以融合西方繪畫的寫實手法，加上中式潑墨的技法，既展現出馬兒的肌肉，亦顯示到馬兒奔馳時的速度。其作品《奔馬》是中大文物館新增的館藏。

「丙午說馬」生肖展

日期：即日至5月24日

地點：中大文物館展廳三

註：逢星期四休館。毋須預約，免費入場。

文：蕭咏詩 圖：香港中文大學文物館