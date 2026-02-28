藝術三月2026｜3月展覽+活動攻略！Art Basel/ComplexCon/西九巨型貓咪裝置（附門票/開放時間）

香港藝術三月2026｜即將踏入「藝術三月」，香港化身國際藝術殿堂，以中西薈萃的獨特魅力，帶來視覺、心靈與感官的盛宴！從全球頂尖的Art Basel香港展會，到親子友好的西九家FUN藝術節，再到酒店沉浸式裝置與創意美食藝術展，各區散發無限創意光芒。下文為您精心整理2026年3月香港必去藝術文化活動，包括Art Basel、Art Central、西九家FUN藝術節、中環藝嚐展、半島酒店藝術迴響等，讓資深藏家、藝術愛好者、親子家庭或假日遊客，都能輕鬆參與一場非凡藝術之旅！

藝術三月2026｜3月香港展覽/活動攻略！

Art Basel香港2026灣仔3.26開幕！Zero 10亞洲首展/數碼動畫裝置

巴塞爾藝術展香港展會國際藝壇巨擘雲集，匯聚全球頂尖藝廊與前瞻藝術視野。巴塞爾藝術展香港展會再次鞏固其作為亞洲藝術樞紐的地位，匯聚全球41個國家及地區的240間頂尖藝廊，呈獻橫跨不同媒介的藝術傑作。今年，展會首度舉行「Zero 10」數碼藝術專區，開創藝術與科技對話的新篇章。此外，「藝聚空間」展區的大型裝置藝術，以宇宙「五大元素」為策展框架，將為觀者帶來沉浸式的感官震撼。M+外牆更將展示莎茲亞·西坎達的委約作品，將藝術延伸至維港兩岸。

年度藝壇盛事Art Central將於2026年3月25日至29日假中環海濱舉行

Art Central 藝術中環展會踏入第2個10年，持續深耕香港藝術生態，同時放眼全球，為收藏家與藝術愛好者搭建探索亞洲藝術的關鍵平台。展會全新「Central Stage」專題，聚焦近年於國際領先文化機構嶄露頭角的藝術家，展現前瞻的藝術視野。東京藝術團體SIDE CORE的公共裝置藝術，以街頭文化美學探討城市空間中的訊息傳播，令人耳目一新。

ComplexCon 2026

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon將於3月21日至22日假亞洲國際博覽館開舉行，集合最新潮流、流行文化、音樂、藝術、美食、創新科技及產業，由Labubu創作者、藝術家龍家昇出任藝術總監，將其奇幻的風格和創意視野融入今年的主題。重頭戲「ComplexLive!」更是巨星雲集，由全球時尚與音樂天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饒⾆巨星兼製作⼈Yeat兩位重量級藝⼈領銜坐鎮，帶領Jay Park、Crush、男女混聲團體ALLDAY PROJECT、全新韓國男團LNGSHO、 內地Rapper攬佬、本地實力女聲盧慧敏Amy Lo等，為觀眾呈獻⾮凡⾳樂之旅。

門票由即日起於Klook及Trip.com平台公開發售。

地點：亞洲國際博覽館 ASIAWORLD EXPO

日期：2026年3月21日至22日

門票： VIP套票（3月21日至22日）： $4,988（包含兩日活動門票、最高等級演唱會門票、獨家紀念品、潮流市集提前入場及VIP 休息室等多項權益） 單日票（3月21日）： 潮流市集門票：$488 後排企位區域+市集門票：$988 前排企位區域+市集提前入場等：$1,288 單日票（3月22日）： 潮流市集門票：$488 後排企位區域+市集門票：$1,488 前排企位區域+市集提前入場等：$1,988



半島酒店「藝術迴響」2026

香港半島酒店的「藝術迴響」2026，將酒店不同角落化成藝術展場。三個新銳藝術裝置將於藝術三月登場，由香港當代藝術家許開嬌、駐東京印尼陶藝家Albert Yonathan Setyawan攜手維多利亞與艾爾伯特博物館，及香港建築師兼藝術家林偉而博士創作，跨越酒店不同空間，如許開嬌的《Swimming in Light》，金魚刺繡在酒店外牆閃爍，讓露台餐廳窗戶化作波光粼粼的水池，光影交織，如夢似幻，讓參觀人士以全新方式欣賞藝術作品。

西九家FUN藝術節2026：Air Giants《夢遊喵境》

西九文化區呈獻的第3屆「西九家 FUN 藝術節」，是「香港藝術三月」期間最大型的合家歡藝術盛典。今年，英國創意工作室Air Giants帶來巨型貓咪裝置《夢遊喵境》，其互動設計讓觀者可以輕撫、感受「牠們」的心跳與呼嚕聲，彷彿置身夢幻仙境。此外，來自澳洲的木偶劇、英國的舞蹈故事劇場，以及專為嬰幼兒設計的音樂體驗，皆展現了藝術的多元魅力。藝術節橫跨復活節假期，提供超過120場精彩節目，當中逾半費用全免。

Central Yards 中環藝嚐展

全新文化盛會「中環藝嚐展」將於今年3月登港，佔地近20,000平方呎的專屬帳篷內，巧妙糅合藝術、味覺與想像，10個沉浸式展廳各受不同藝術流派啟發，每個展廳都配以精緻創意小食，重新探索美食與藝術的連結。如「Pop It!」展廳靈感源自新普普藝術，以不同大小的反光泡泡設計點綴空間，訪客可從展廳中間的巨型夾公仔機取出普普氣球狗啫喱；「Go Bananas!」巧妙詮釋觀念藝術，將仿真水果貼滿牆面，充滿趣味與驚喜感。訪客更可從指定的牆上取得可食用的一口脆皮香蕉，展開一場多感官交融的藝術之旅。

由香港藝術中心（HKAC）獨家主辦的「Collect Hong Kong 2026」，將於3月21日至3月29日選址香港藝術中心的包氏畫廊、藝域及賽馬會展廊盛大舉行，合共有530名本地藝術家參與，並首次劃分4大主題展區，包括「藏家臻選」、「名家匯展」、「評審推薦」及「港藝薈萃」，以創新形式呈現本地藝術精品，展出由新晉到著名藝術家的心血結晶，包括掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等多種媒介。

日期：2026年3月21日 至 2026年3月29日

地點：香港藝術中心包氏畫廊、賽馬會展廊及藝域

門票：免費入場

藝歷—《邁藝—邁向藝術家之路》終期展覽

由香港展能藝術會主辦的《邁藝—邁向藝術家之路》計劃，旨在陪伴展能藝術家深化藝術修養，建立個人風格。計劃配對專業藝術家作為友師，與展能藝術家一同成長。終期展演「藝歷」將呈現十五位藝術家的作品，每項都承載着他們蛻變的軌跡，見證他們邁向專業創作者的動人歷程。

日期：2月26日至3月8日

時間：上午10時至下午8時

地點：香港藝術中心5樓包氏畫廊（灣仔港灣道2號）

費用：免費入場

M+「坂本龍一｜觀音・聽時」展覽

日本已故作曲家、監製和藝術家坂本龍一的創作跨越音樂、電影與視覺藝術，同時致力宣揚環保及世界和平，對後世貢獻影響良多。繼東京都現代美術館早前舉辦坂本龍一大型回顧展《觀音．聽時》（seeing sound, hearing time）後，香港M+博物館由2月14日起展出其中一部分作品，由藝術家高谷史郎與坂本龍一共同創作的《async–immersion》大型裝置，讓觀眾重溫坂本龍一的音樂與藝術世界。

日期：2026年2月14日至7月5日

地點：M+B2層展演空間

時間：星期二至四及週末10:00-18:00；星期五10:00-22:00；星期一休館（公眾假期如常開放，最後入場時間為閉館前30分鐘）

入場：免費入場

M+特別展覽「李昢：一九九八年至今的創作」

展覽由M+與首爾Leeum美術館聯合主辦，全面回顧南韓藝術家李昢開創新風的創作生涯。李昢是過去數十年廣受矚目的亞洲當代藝術家，長期探索科技、烏托邦現代性，以及人類在追求進步過程中的理想與挫敗，是次展覽亦將聚焦這些作品，首爾展覽開幕首月成功吸引逾3萬名觀眾入場。

日期：2026年3月14至8月9日

地點：M+二樓4展廳

香港藝術館「當下──香港藝術展」

展覽以城市、風景、虛實和變奏4個主題為脈絡，匯聚19位活躍於當今香港藝壇的藝術家，涵蓋資深名家與矚目新銳，觀眾可以一次飽覽他們近年的精選作品，媒介橫跨繪畫、水墨、陶瓷、雕塑、錄像、裝置及多媒體，呈現香港藝術界的卓越創作與多元風格。

展覽進一步將焦點投向創作之前，設「靈感現場」微型工作室，還原藝術家的創作角落；以及《走進藝術現場》錄像系列及首度開放藝術家駐館創作，讓觀眾可以見證作品從概念醞釀、素材探索到形式定格的過程，親歷藝術誕生的當下。

「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松及黃昏戶外音樂會

「國際笙簧節2026」的揭幕重頭戲「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松，邀來中、西方各類簧片樂器愛好者同台合奏。參與演出者吹奏的樂器涵蓋笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴及風笛，展現中西樂韻交融的磅礴氣勢。

在音樂會上，樂團在藝術總監兼終身指揮閻惠昌的帶領下，將演奏《闖將令》、《彩雲追月》、《娛樂昇平》、《電視主題曲組曲》、《太平山下不夜城》、《送我一枝玫瑰花》等耳熟能詳的作品及《威廉．泰爾》：序曲 (選段) 。壓軸由樂團與北京、上海、貴州等地的笙演奏家，連同笙簧馬拉松參加者，世界首演樂團委約著名香港作曲家伍卓賢創作的《千簧和鳴》，一起刷新健力士世界紀錄。

日期：2026年3月22日

地點（啟動儀式及笙簧馬拉松）：啟德體育園「龍之九子」廣場及主場館外圍

時間（啟動儀式及笙簧馬拉松）：下午2時15分至4時

地點（黃昏戶外音樂會）：啟德體育園東營草地

時間（黃昏戶外音樂會）：下午4時30分至6時

入場：免費入場

王一作品展《群星不懼形似螢火》

香港恒生大學與新藝潮聯合呈獻王一作品展《群星不懼形似螢火》，將當代抽象藝術帶入校園。展覽以泰戈爾詩句為靈感，透過「影子」線索，探討自我認知如何在光影、經驗與社會結構中生成。王一標誌性的《影子的影子》系列，運用疊加與消隱的圖像，讓光不再是外在條件，而是生成「影子」的過程。展場設計巧妙，反光的黑色玻璃與紅色燈泡構成抽象迷宮，使觀者影像不斷被點亮、折射，提供獨特的感官體驗，引導我們思考存在與不可見的關係。

artellex《Memories Per S.F. 樓下記憶》

展覽展出本地售樓書收藏家黃置業先生40年珍藏，包括60至80年代名家手繪樓書、精心設計的特色售樓說明書等，承載幾代港人對「安身立命」的理念及安居的夢想，以視覺美學出發，見證手繪美學的黃金年代，同時將香港住宅樓宇的發展歷程及回憶重現眼前。

香港國際文學節2026

適逢香港國際文學節25週年銀禧誌慶，今屆匯聚本地與國際頂尖和新興作家，將於香港各區不同地點舉行超過60場精彩活動，包括文學早餐會、講座、工作坊、插畫展覽、文化城市漫步等，邀請大眾以書會友，與作家們深入交流，盡情探索文學世界 !

趙慧珊Aka C.個展「晃樂·願」

在節奏明快的生活中，藝術正是療癒心靈的出口。展覽延續趙慧珊（Aka C）標誌性的黑白金色針筆風格，透過細膩線條與對比色調，構築出充滿詩意的視覺景象，將真實與想像中的動物、各文化中的幸運符號，轉化為充滿敘事與祝福的畫面。