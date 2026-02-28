Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

藝術三月2026｜3月展覽+活動攻略！Art Basel/ComplexCon/西九巨型貓咪裝置（附門票/開放時間）

Art Can
更新時間：09:45 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:45 2026-02-28 HKT

香港藝術三月2026｜即將踏入「藝術三月」，香港化身國際藝術殿堂，以中西薈萃的獨特魅力，帶來視覺、心靈與感官的盛宴！從全球頂尖的Art Basel香港展會，到親子友好的西九家FUN藝術節，再到酒店沉浸式裝置與創意美食藝術展，各區散發無限創意光芒。下文為您精心整理2026年3月香港必去藝術文化活動，包括Art Basel、Art Central、西九家FUN藝術節、中環藝嚐展、半島酒店藝術迴響等，讓資深藏家、藝術愛好者、親子家庭或假日遊客，都能輕鬆參與一場非凡藝術之旅！

藝術三月2026｜3月香港展覽/活動攻略！

目錄：

Art Basel 2026 巴塞爾藝術展香港展會

Art Basel香港2026灣仔3.26開幕！Zero 10亞洲首展/數碼動畫裝置
Art Basel香港2026灣仔3.26開幕！Zero 10亞洲首展/數碼動畫裝置

巴塞爾藝術展香港展會國際藝壇巨擘雲集，匯聚全球頂尖藝廊與前瞻藝術視野。巴塞爾藝術展香港展會再次鞏固其作為亞洲藝術樞紐的地位，匯聚全球41個國家及地區的240間頂尖藝廊，呈獻橫跨不同媒介的藝術傑作。今年，展會首度舉行「Zero 10」數碼藝術專區，開創藝術與科技對話的新篇章。此外，「藝聚空間」展區的大型裝置藝術，以宇宙「五大元素」為策展框架，將為觀者帶來沉浸式的感官震撼。M+外牆更將展示莎茲亞·西坎達的委約作品，將藝術延伸至維港兩岸。

更多詳情：Art Basel香港2026｜3.27灣仔開幕！6大展區/數碼裝置/公開活動 逾240+藝廊參與（附門票/開放時間）

  • 地點：香港會議展覽中心（香港灣仔港灣道1號）
  • 開放日期及時間：
    • 開幕之夜：3月26日（星期三）下午4時至晚上8時
    • 公眾開放日：
      • 3月27日（星期四）下午2時至晚上8時
      • 3月28日（星期五）下午2時至晚上8時
      • 3月29日（星期六）中午12時至晚上6時
      • *最後入場時間為當日展會結束前30分鐘
  • 門票：按此

Art Central 2026 藝術中環展會

年度藝壇盛事Art Central將於2026年3月25日至29日假中環海濱舉行
年度藝壇盛事Art Central將於2026年3月25日至29日假中環海濱舉行

Art Central 藝術中環展會踏入第2個10年，持續深耕香港藝術生態，同時放眼全球，為收藏家與藝術愛好者搭建探索亞洲藝術的關鍵平台。展會全新「Central Stage」專題，聚焦近年於國際領先文化機構嶄露頭角的藝術家，展現前瞻的藝術視野。東京藝術團體SIDE CORE的公共裝置藝術，以街頭文化美學探討城市空間中的訊息傳播，令人耳目一新。

更多詳情：Art Central藝術中環展會2026｜3.25中環開幕！全新Central Stage首度亮相 附門票詳情

  • 地點： 香港中環海濱（龍和道9號）
  • 開放日期及時間：
    • 3月25日：中午12時至下午5時（公眾參觀）；下午5時至晚上9時（中環之夜）
    • 3月26日：中午12時至晚上7時
    • 3月27日：中午12時至晚上7時
    • 3月28日：上午11時至晚上7時
    • 3月29日：上午11時至晚上5時
  • 門票：按此

ComplexCon 2026

ComplexCon 2026
ComplexCon 2026

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon將於3月21日至22日假亞洲國際博覽館開舉行，集合最新潮流、流行文化、音樂、藝術、美食、創新科技及產業，由Labubu創作者、藝術家龍家昇出任藝術總監，將其奇幻的風格和創意視野融入今年的主題。重頭戲「ComplexLive!」更是巨星雲集，由全球時尚與音樂天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饒⾆巨星兼製作⼈Yeat兩位重量級藝⼈領銜坐鎮，帶領Jay Park、Crush、男女混聲團體ALLDAY PROJECT、全新韓國男團LNGSHO、 內地Rapper攬佬、本地實力女聲盧慧敏Amy Lo等，為觀眾呈獻⾮凡⾳樂之旅。

門票由即日起於Klook及Trip.com平台公開發售。

  • 地點：亞洲國際博覽館 ASIAWORLD EXPO
  • 日期：2026年3月21日至22日
  • 門票：
    • VIP套票（3月21日至22日）：
      • $4,988（包含兩日活動門票、最高等級演唱會門票、獨家紀念品、潮流市集提前入場及VIP 休息室等多項權益）
    • 單日票（3月21日）：
      • 潮流市集門票：$488
      • 後排企位區域+市集門票：$988
      • 前排企位區域+市集提前入場等：$1,288
    • 單日票（3月22日）：
      • 潮流市集門票：$488
      • 後排企位區域+市集門票：$1,488
      • 前排企位區域+市集提前入場等：$1,988

半島酒店「藝術迴響」2026

半島酒店「藝術迴響」2026
半島酒店「藝術迴響」2026

香港半島酒店的「藝術迴響」2026，將酒店不同角落化成藝術展場。三個新銳藝術裝置將於藝術三月登場，由香港當代藝術家許開嬌、駐東京印尼陶藝家Albert Yonathan Setyawan攜手維多利亞與艾爾伯特博物館，及香港建築師兼藝術家林偉而博士創作，跨越酒店不同空間，如許開嬌的《Swimming in Light》，金魚刺繡在酒店外牆閃爍，讓露台餐廳窗戶化作波光粼粼的水池，光影交織，如夢似幻，讓參觀人士以全新方式欣賞藝術作品。

  • 地址：香港半島酒店
  • 開放日期：2026年3月17日至5月上旬
  • 網站：peninsula.com/zh/art

「西九家FUN藝術節」2026

西九家FUN藝術節2026：Air Giants《夢遊喵境》
西九家FUN藝術節2026：Air Giants《夢遊喵境》

西九文化區呈獻的第3屆「西九家 FUN 藝術節」，是「香港藝術三月」期間最大型的合家歡藝術盛典。今年，英國創意工作室Air Giants帶來巨型貓咪裝置《夢遊喵境》，其互動設計讓觀者可以輕撫、感受「牠們」的心跳與呼嚕聲，彷彿置身夢幻仙境。此外，來自澳洲的木偶劇、英國的舞蹈故事劇場，以及專為嬰幼兒設計的音樂體驗，皆展現了藝術的多元魅力。藝術節橫跨復活節假期，提供超過120場精彩節目，當中逾半費用全免。

  • 地址：西九文化區（包括藝術公園海濱草坪東面、戲曲中心、自由空間等）
  • 日期：2026年3月19日至4月12日 (《夢遊喵境》：3月19日至4月7日）
  • 網站：westk.hk/tc/event/funfest

Central Yards 中環藝嚐展

Central Yards 中環藝嚐展
Central Yards 中環藝嚐展

全新文化盛會「中環藝嚐展」將於今年3月登港，佔地近20,000平方呎的專屬帳篷內，巧妙糅合藝術、味覺與想像，10個沉浸式展廳各受不同藝術流派啟發，每個展廳都配以精緻創意小食，重新探索美食與藝術的連結。如「Pop It!」展廳靈感源自新普普藝術，以不同大小的反光泡泡設計點綴空間，訪客可從展廳中間的巨型夾公仔機取出普普氣球狗啫喱；「Go Bananas!」巧妙詮釋觀念藝術，將仿真水果貼滿牆面，充滿趣味與驚喜感。訪客更可從指定的牆上取得可食用的一口脆皮香蕉，展開一場多感官交融的藝術之旅。

  • 地址：中環海濱活動空間
  • 日期：2026年3月26日至4月5日
  • 時間：上午10時至晚上9時（最後入場時間）
  • 門票：成人$320起（每張門票包括單人活動體驗入場券及 10 款特別設計的創意小食）
  • 網站：www.edibleartfair.com

Collect Hong Kong 2026

由香港藝術中心（HKAC）獨家主辦的「Collect Hong Kong 2026」，將於3月21日至3月29日選址香港藝術中心的包氏畫廊、藝域及賽馬會展廊盛大舉行，合共有530名本地藝術家參與，並首次劃分4大主題展區，包括「藏家臻選」、「名家匯展」、「評審推薦」及「港藝薈萃」，以創新形式呈現本地藝術精品，展出由新晉到著名藝術家的心血結晶，包括掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等多種媒介。

更多詳情：Collect Hong Kong 2026｜香港藝術中心藝術博覽3月揭幕！4大展區呈現跨世代藝術故事 16件獲選作品率先看

  • 日期：2026年3月21日 至 2026年3月29日
  • 地點：香港藝術中心包氏畫廊、賽馬會展廊及藝域
  • 門票：免費入場

藝歷—《邁藝—邁向藝術家之路》終期展覽

藝歷—《邁藝—邁向藝術家之路》終期展覽
藝歷—《邁藝—邁向藝術家之路》終期展覽

由香港展能藝術會主辦的《邁藝—邁向藝術家之路》計劃，旨在陪伴展能藝術家深化藝術修養，建立個人風格。計劃配對專業藝術家作為友師，與展能藝術家一同成長。終期展演「藝歷」將呈現十五位藝術家的作品，每項都承載着他們蛻變的軌跡，見證他們邁向專業創作者的動人歷程。

  • 日期：2月26日至3月8日
  • 時間：上午10時至下午8時
  • 地點：香港藝術中心5樓包氏畫廊（灣仔港灣道2號）
  • 費用：免費入場

M+「坂本龍一｜觀音・聽時」

M+「坂本龍一｜觀音・聽時」展覽
M+「坂本龍一｜觀音・聽時」展覽

日本已故作曲家、監製和藝術家坂本龍一的創作跨越音樂、電影與視覺藝術，同時致力宣揚環保及世界和平，對後世貢獻影響良多。繼東京都現代美術館早前舉辦坂本龍一大型回顧展《觀音．聽時》（seeing sound, hearing time）後，香港M+博物館由2月14日起展出其中一部分作品，由藝術家高谷史郎與坂本龍一共同創作的《async–immersion》大型裝置，讓觀眾重溫坂本龍一的音樂與藝術世界。

M+博物館3月免費入場：M+博物館宣布3.8免費入場！必看坂本龍一/希克藏品展覽 附開放時間+入場安排

  • 日期：2026年2月14日至7月5日
  • 地點：M+B2層展演空間
  • 時間：星期二至四及週末10:00-18:00；星期五10:00-22:00；星期一休館（公眾假期如常開放，最後入場時間為閉館前30分鐘）
  • 入場：免費入場

M+特別展覽「李昢：一九九八年至今的創作」

M+特別展覽「李昢：一九九八年至今的創作」
M+特別展覽「李昢：一九九八年至今的創作」

展覽由M+與首爾Leeum美術館聯合主辦，全面回顧南韓藝術家李昢開創新風的創作生涯。李昢是過去數十年廣受矚目的亞洲當代藝術家，長期探索科技、烏托邦現代性，以及人類在追求進步過程中的理想與挫敗，是次展覽亦將聚焦這些作品，首爾展覽開幕首月成功吸引逾3萬名觀眾入場。

  • 日期：2026年3月14至8月9日
  • 地點：M+二樓4展廳

香港藝術館「當下──香港藝術展」

香港藝術館「當下──香港藝術展」
香港藝術館「當下──香港藝術展」

展覽以城市、風景、虛實和變奏4個主題為脈絡，匯聚19位活躍於當今香港藝壇的藝術家，涵蓋資深名家與矚目新銳，觀眾可以一次飽覽他們近年的精選作品，媒介橫跨繪畫、水墨、陶瓷、雕塑、錄像、裝置及多媒體，呈現香港藝術界的卓越創作與多元風格。

展覽進一步將焦點投向創作之前，設「靈感現場」微型工作室，還原藝術家的創作角落；以及《走進藝術現場》錄像系列及首度開放藝術家駐館創作，讓觀眾可以見證作品從概念醞釀、素材探索到形式定格的過程，親歷藝術誕生的當下。

  • 日期：2026年3月20日起
  • 地點：香港藝術館2樓香港藝術廳及大堂、地下別館
  • 時間：星期一至三、五上午10時至下午6時；星期六、日及公眾假期上午10時至下午5時；星期四休館（公眾假期如常開放，最後入場時間為閉館前30分鐘）
  • 入場：免費入場
  • 網站：按此

「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松及黃昏戶外音樂會

「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松及黃昏戶外音樂會
「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松及黃昏戶外音樂會

「國際笙簧節2026」的揭幕重頭戲「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松，邀來中、西方各類簧片樂器愛好者同台合奏。參與演出者吹奏的樂器涵蓋笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴及風笛，展現中西樂韻交融的磅礴氣勢。

在音樂會上，樂團在藝術總監兼終身指揮閻惠昌的帶領下，將演奏《闖將令》、《彩雲追月》、《娛樂昇平》、《電視主題曲組曲》、《太平山下不夜城》、《送我一枝玫瑰花》等耳熟能詳的作品及《威廉．泰爾》：序曲 (選段) 。壓軸由樂團與北京、上海、貴州等地的笙演奏家，連同笙簧馬拉松參加者，世界首演樂團委約著名香港作曲家伍卓賢創作的《千簧和鳴》，一起刷新健力士世界紀錄。

  • 日期：2026年3月22日
  • 地點（啟動儀式及笙簧馬拉松）：啟德體育園「龍之九子」廣場及主場館外圍
  • 時間（啟動儀式及笙簧馬拉松）：下午2時15分至4時
  • 地點（黃昏戶外音樂會）：啟德體育園東營草地
  • 時間（黃昏戶外音樂會）：下午4時30分至6時
  • 入場：免費入場

王一作品展《群星不懼形似螢火》

王一作品展《群星不懼形似螢火》
王一作品展《群星不懼形似螢火》

香港恒生大學與新藝潮聯合呈獻王一作品展《群星不懼形似螢火》，將當代抽象藝術帶入校園。展覽以泰戈爾詩句為靈感，透過「影子」線索，探討自我認知如何在光影、經驗與社會結構中生成。王一標誌性的《影子的影子》系列，運用疊加與消隱的圖像，讓光不再是外在條件，而是生成「影子」的過程。展場設計巧妙，反光的黑色玻璃與紅色燈泡構成抽象迷宮，使觀者影像不斷被點亮、折射，提供獨特的感官體驗，引導我們思考存在與不可見的關係。

  • 日期：2026年3月28日至4月17日
  • 時間：星期一至五10:00am-7:00pm、星期六10:00am-5:00pm（星期日及公眾假期休館）
  • 地址：香港恒生大學基金展覽廊（沙田小瀝源行善里香港恒生大學創意人文館1樓）
  • 入場：免費
  • 查詢：foundationgallery.hsu.edu.hk

artellex《Memories Per S.F. 樓下記憶》

artellex《Memories Per S.F. 樓下記憶》
artellex《Memories Per S.F. 樓下記憶》

展覽展出本地售樓書收藏家黃置業先生40年珍藏，包括60至80年代名家手繪樓書、精心設計的特色售樓說明書等，承載幾代港人對「安身立命」的理念及安居的夢想，以視覺美學出發，見證手繪美學的黃金年代，同時將香港住宅樓宇的發展歷程及回憶重現眼前。

  • 日期：即日起至2026年3月22日（逢星期一休息）
  • 時間：12:00nn-7:00pm
  • 地點：artellex（長沙灣長順街1-3號新昌工業大廈2/F 204A室）
  • 入場：免費入場
  • 預約：https://artellex.simplybook.asia/

香港國際文學節2026

香港國際文學節2026
香港國際文學節2026

適逢香港國際文學節25週年銀禧誌慶，今屆匯聚本地與國際頂尖和新興作家，將於香港各區不同地點舉行超過60場精彩活動，包括文學早餐會、講座、工作坊、插畫展覽、文化城市漫步等，邀請大眾以書會友，與作家們深入交流，盡情探索文學世界 ! 

趙慧珊Aka C.個展「晃樂·願」

趙慧珊Aka C.個展「晃樂·願」
趙慧珊Aka C.個展「晃樂·願」

在節奏明快的生活中，藝術正是療癒心靈的出口。展覽延續趙慧珊（Aka C）標誌性的黑白金色針筆風格，透過細膩線條與對比色調，構築出充滿詩意的視覺景象，將真實與想像中的動物、各文化中的幸運符號，轉化為充滿敘事與祝福的畫面。

  • 日期：2026年2月27日至3月22日
  • 時間：上午11時至晚上9時
  • 地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）
  • 入場：免費入場
  • 查詢：www.harbourcity.com.hk
最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
21小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
19小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
21小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
15小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
4小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
14小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
3小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
19小時前