M+博物館3.8限定免費入場睇！必看坂本龍一/鹽田千春展覽 附入場時間+安排

M+博物館宣布將於2026年3月8日免費開放，開放時間為上午10時至下午8時，屆時市民及旅客毋須提前預約，可以直接前往參觀多個主要展覽，包括「M+希克藏品：心靈圖景」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「勞森伯格與亞洲」以及「鹽田千春：無限回憶」。此外，位於M+ B2層展演空間的「坂本龍一 | 觀音・聽時」、B2層潛空間的「傅丹創意現場：野口勇的 『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。

限定版畫開放工作室活動

當日，M+特別舉行期間限定「版畫開放工作室」，訪客可親手實驗版畫紋路設計，探索不同顏色搭配及製版技巧，完成後可將自製版畫帶回家作紀念。活動毋須預約報名，名額先到先得，持當天特別展覽門票的訪客可優先參與。

入場安排及注意事項

一般訪客：如欲免費參觀M+的訪客，當日可於藝術廣場入口進入博物館，地下大堂展廳不會免費開放，博物館的部分出入口亦將關閉。另為控制人流，館方會限制入場人數，訪客或有機會需要在入口外按照工作人員指示排隊輪候入場。M+會在下午7時「截龍」，確保入場訪客有足夠時間參觀博物館。

M+會員、贊助人（及或以上級別之會員）與同行賓客，以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「趙無極：版藝匠心」的訪客：可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可優先進入「坂本龍一 | 觀音・聽時」展覽和參與版畫開放工作室活動，並免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的 M+會館（最低消費每名顧客為港幣50元）。

禁止攜帶物品：建議輕便出行，所有大於30cm × 42cm × 10cm的背包及行李須寄存於收費儲物櫃或衣帽間。

M+免費開放標準門票展覽

