Art Basel香港2026｜3.27灣仔開幕！6大展區/數碼裝置/公開活動 逾240+藝廊參與（附門票/開放時間）

Art Basel香港2026｜備受矚目的巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）將於3月27日至29日假香港會議展覽中心（HKCEC）盛大回歸，匯聚來自41個國家及地區的240間頂級藝廊，設有6大主題展區及活動，包括「Zero 10」亞洲首展及多項公眾活動，將再次證明香港不僅是藝術交易的重鎮，更是文化對話與藝術創新的策源地。本文整理Art Basel香港2026開放日期、時間及門票詳情，想入場欣賞全球各地藝術家作品，記得留意！

Art Basel香港2026灣仔3.26開幕！Zero 10亞洲首展/數碼動畫裝置

1. 「藝聚空間」（Encounters）：5大元素重構場域想像

為大型雕塑、裝置及表演藝術而設的「藝聚空間」（Encounters）展區，將迎來由森美術館館長片岡真實（Mami Kataoka）領銜的全新國際策展團隊，攜手譚雪凝（Isabella Tam）、Alia Swastika與德山拓一（Hirokazu Tokuyama），以亞洲文化中普遍存在的宇宙觀「五大元素」（空、水、火、風、地）為策展框架，將12件突破傳統展位界限的大型作品巧妙地佈置於展廳的特定區域。

其中，Kukje Gallery帶來的康瑞璟多媒體紡織裝置將詮釋「空」元素；TARQ呈獻Parag Tandel以紗線為基礎的裝置作品，探索祖先與海洋之間的文化紐帶，象徵「水」元素；里森畫廊的安永正臣釉面陶瓷則象徵著「火」元素。

「藝聚空間」的影響力更將首次延伸至展廳之外，於人流如織的太古廣場呈獻藝術家Christine Sun Kim的場域特定數碼動畫裝置《A String of Echo Traps》。

2. 「策展角落」（Kabinett）：聚焦亞太地區歷史與當代藝術家

展區將在參展藝廊展位内呈獻35個主題展覽，其中23個項目將重點展示亞太地區各歷史時期的藝術創作與當代藝術實踐，聚焦跨界別、跨場域的合作，如Jessica Silverman將呈獻Judy Chicago的一系列手繪發光玻璃燈箱作品、P.P.O.W藝廊將展出黎光定（Dinh Q. Lê）於1998年創作的裝置作品《Damaged Gene》，以兒童衣物和奶嘴為媒介，深入探討戰爭的影響。

3. 「Zero 10」亞洲首展：開創數碼藝術收藏新紀元

專為數碼時代藝術設立的全球性項目「Zero 10」將在本屆展會迎來其亞洲首展，項目名稱旨在致敬俄國前衛藝術家馬列維奇（Kazimir Malevich）於1915年舉辦的傳奇展覽「0,10」，寓意以先鋒精神開創全新的藝術語言，重新 定義數碼藝術在當代藝術經濟體系中的展示、解讀和收藏方式。

「Zero 10」由Eli Scheinman策展，屆時觀眾將欣賞到藝術家DeeKay通過早期電子遊戲美學探索心理狀態的動畫，以及Asprey Studio融合人工智能、雕塑與傳統水墨的多元創作，深刻見證藝術在數碼浪潮下的演進與變革。

4. 「光映現場」（Film）：開放公眾免費參與

與此同時，巴塞爾藝術展將舉行一系列免費向公眾開放的項目，將藝術的種子播撒在城市的每個角落。由香港先鋒媒體藝術家鮑藹倫（Ellen Pau）首次策展的「光映現場」（Film）項目，將探討想像力作為抵抗與記憶的策略。

韓國藝術管理服務機構（Korea Arts Management Service , KAMS）將與《ArtReview》攜手呈獻兩場特別放映，隨後舉行藝術家對談。特別放映包括：

金雅瑛（Ayoung Kim）的《I Al-Mather Plot 1991》（2025）：該片結合個人敘事與歷史 研究，探討利雅得的石油、地緣政治與城市轉型

ikkibawiKrrr 的《Dances with Trash 》（2024）：通過廢棄物的動畫，勾勒出一個後人類 世界

5. 「與巴塞爾藝術展對話」（Conversations）

旗艦對談項目「與巴塞爾藝術展對話」（Conversations）將匯聚全球頂尖藝術人物，展開為期4天的深度對談。跨界合作依然是本屆展會的主軸，展會將連續第三年與大館合作呈獻「藝術家之夜」，並首次與香港芭蕾舞團攜手，在展會現場呈獻舞蹈演出，讓動態與靜態的藝術形式碰撞出新的火花。

6. 「藝群匯集」（Exchange Circle）

「藝群匯集」將以開放式平台的形式強勢回歸，提供簡短的實驗性演講和討論，集合巴塞爾藝術展的文化及媒體夥伴，以藝術家對談、專題討論、新書推介及分享會，共同探討塑造香港藝術與文化發展的關鍵趨勢。

Art Basel 2026香港展會門票詳情

售票詳情及網址：請按此

門票種類 價錢 特別門票： 藝探尊尚門票+

*包括於開幕之夜時段參觀展會、使用收藏家會客廳、專人服務與精選貴賓活動（3月27日（星期五）及／或3月28日（星期六）的一天或兩天行程）等。 港幣$12,800起 尊尚門票

*可供1人優先入場3月26日的開幕之夜（下午4時起），並於公眾開放日期間任何時段（包括貴賓時段）入場。 港幣$4,880 開幕之夜：

*可供一人於3月26日的開幕之夜時段（下午4時至晚上8時）入場 港幣$990 標準門票： 兩天門票

*可供1人於3月27及28日（下午2時至晚上8時）入場。 （預售）港幣$1,180

（正價）港幣$1,240 週五門票（分為全日、半日及夜間門票）

*可供一人於3月27日入場 （預售）港幣$350至$620

（正價）港幣$410-680 週六門票（分為全日、半日及夜間門票）

*可供一人於3月28日入場 （預售）港幣$580至$680

（正價）港幣$640至$740 週日門票（分為全日、半日及夜間門票）

*可供一人於3月29日入場 （預售）港幣$580至$680

（正價）港幣$630至$730 優惠門票（全日制學生、長者及傷殘人士；請出示相關證明文件以享優惠）： 週五門票（分為全日、半日及夜間門票）

*可供一人於3月27日入場 （預售）港幣$250至$420

（正價）港幣$310至$480 週六門票（分為全日、半日及夜間門票）

*可供一人於3月28日入場 （預售）港幣$430至530

（正價）港幣$440至$540 週日門票（分為全日、半日及夜間門票）

*可供一人於3月29日入場 （預售）港幣$430至$530

（正價）港幣$440至$540

Art Basel 2026香港展會地點及開放日期

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔港灣道1號）

開幕之夜：3月26日（星期三）下午4時至晚上8時

公眾開放日： 3月27日（星期四）下午2時至晚上8時 3月28日（星期五）下午2時至晚上8時 3月29日（星期六）中午12時至晚上6時



*最後入場時間為當日展會結束前30分鐘

資料及相片由巴塞爾藝術展提供。