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Art Basel香港2026率先直擊！6大展區/數碼裝置/公開活動 逾240+藝廊參與（附門票/開放時間）

Art Can
更新時間：15:10 2026-03-25 HKT
發佈時間：15:10 2026-03-25 HKT

Art Basel香港2026｜備受矚目的巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）將於3月27日至29日假香港會議展覽中心（HKCEC）盛大回歸，匯聚來自41個國家及地區的240間頂級藝廊，設有6大主題展區及活動，包括「Zero 10」亞洲首展及多項公眾活動，將再次證明香港不僅是藝術交易的重鎮，更是文化對話與藝術創新的策源地。本文整理Art Basel香港2026開放日期、時間及門票詳情，想入場欣賞全球各地藝術家作品，記得留意！

Art Basel香港2026灣仔3.26開幕！Zero 10亞洲首展/數碼動畫裝置

1. 「藝聚空間」（Encounters）：5大元素重構場域想像

為大型雕塑、裝置及表演藝術而設的「藝聚空間」（Encounters）展區，將迎來由森美術館館長片岡真實（Mami Kataoka）領銜的全新國際策展團隊，攜手譚雪凝（Isabella Tam）、Alia Swastika與德山拓一（Hirokazu Tokuyama），以亞洲文化中普遍存在的宇宙觀「五大元素」（空、水、火、風、地）為策展框架，將12件突破傳統展位界限的大型作品巧妙地佈置於展廳的特定區域。

其中，Kukje Gallery帶來的康瑞璟多媒體紡織裝置將詮釋「空」元素；TARQ呈獻Parag Tandel以紗線為基礎的裝置作品，探索祖先與海洋之間的文化紐帶，象徵「水」元素；里森畫廊的安永正臣釉面陶瓷則象徵著「火」元素。

「藝聚空間」的影響力更將首次延伸至展廳之外，於人流如織的太古廣場呈獻藝術家Christine Sun Kim的場域特定數碼動畫裝置《A String of Echo Traps》。

2. 「策展角落」（Kabinett）：聚焦亞太地區歷史與當代藝術家

「策展角落」（Kabinett ）：Janine Antoni, My waters rest. Courtesy of Rossi & Rossi.
「策展角落」（Kabinett ）：Janine Antoni, My waters rest. Courtesy of Rossi & Rossi.

展區將在參展藝廊展位内呈獻35個主題展覽，其中23個項目將重點展示亞太地區各歷史時期的藝術創作與當代藝術實踐，聚焦跨界別、跨場域的合作，如Jessica Silverman將呈獻Judy Chicago的一系列手繪發光玻璃燈箱作品、P.P.O.W藝廊將展出黎光定（Dinh Q. Lê）於1998年創作的裝置作品《Damaged Gene》，以兒童衣物和奶嘴為媒介，深入探討戰爭的影響。

3. 「Zero 10」亞洲首展：開創數碼藝術收藏新紀元

「Zero 10」亞洲首展：Tim Yip, Lili. Courtesy of the artist and Asprey Studio
「Zero 10」亞洲首展：Tim Yip, Lili. Courtesy of the artist and Asprey Studio

專為數碼時代藝術設立的全球性項目「Zero 10」將在本屆展會迎來其亞洲首展，項目名稱旨在致敬俄國前衛藝術家馬列維奇（Kazimir Malevich）於1915年舉辦的傳奇展覽「0,10」，寓意以先鋒精神開創全新的藝術語言，重新 定義數碼藝術在當代藝術經濟體系中的展示、解讀和收藏方式。

「Zero 10」由Eli Scheinman策展，屆時觀眾將欣賞到藝術家DeeKay通過早期電子遊戲美學探索心理狀態的動畫，以及Asprey Studio融合人工智能、雕塑與傳統水墨的多元創作，深刻見證藝術在數碼浪潮下的演進與變革。

4. 「光映現場」（Film）：開放公眾免費參與

「光映現場」（Film）：Andrew Thomas Huang, The Deer of Nine Colors (still), 2025.
「光映現場」（Film）：Andrew Thomas Huang, The Deer of Nine Colors (still), 2025.

與此同時，巴塞爾藝術展將舉行一系列免費向公眾開放的項目，將藝術的種子播撒在城市的每個角落。由香港先鋒媒體藝術家鮑藹倫（Ellen Pau）首次策展的「光映現場」（Film）項目，將探討想像力作為抵抗與記憶的策略。

韓國藝術管理服務機構（Korea Arts Management Service , KAMS）將與《ArtReview》攜手呈獻兩場特別放映，隨後舉行藝術家對談。特別放映包括：

  • 金雅瑛（Ayoung Kim）的《I Al-Mather Plot 1991》（2025）：該片結合個人敘事與歷史 研究，探討利雅得的石油、地緣政治與城市轉型
  • ikkibawiKrrr 的《Dances with Trash 》（2024）：通過廢棄物的動畫，勾勒出一個後人類 世界

5. 「與巴塞爾藝術展對話」（Conversations）

旗艦對談項目「與巴塞爾藝術展對話」（Conversations）將匯聚全球頂尖藝術人物，展開為期4天的深度對談。跨界合作依然是本屆展會的主軸，展會將連續第三年與大館合作呈獻「藝術家之夜」，並首次與香港芭蕾舞團攜手，在展會現場呈獻舞蹈演出，讓動態與靜態的藝術形式碰撞出新的火花。

6. 「藝群匯集」（Exchange Circle）

「藝群匯集」將以開放式平台的形式強勢回歸，提供簡短的實驗性演講和討論，集合巴塞爾藝術展的文化及媒體夥伴，以藝術家對談、專題討論、新書推介及分享會，共同探討塑造香港藝術與文化發展的關鍵趨勢。

Art Basel 2026香港展會門票詳情

售票詳情及網址：請按此

門票種類 價錢
特別門票：
藝探尊尚門票+
*包括於開幕之夜時段參觀展會、使用收藏家會客廳、專人服務與精選貴賓活動（3月27日（星期五）及／或3月28日（星期六）的一天或兩天行程）等。		 港幣$12,800起
尊尚門票
*可供1人優先入場3月26日的開幕之夜（下午4時起），並於公眾開放日期間任何時段（包括貴賓時段）入場。		 港幣$4,880
開幕之夜：
*可供一人於3月26日的開幕之夜時段（下午4時至晚上8時）入場		 港幣$990
標準門票：
兩天門票
*可供1人於3月27及28日（下午2時至晚上8時）入場。		 （預售）港幣$1,180
（正價）港幣$1,240
週五門票（分為全日、半日及夜間門票）
*可供一人於3月27日入場		 （預售）港幣$350至$620
（正價）港幣$410-680
週六門票（分為全日、半日及夜間門票）
*可供一人於3月28日入場		 （預售）港幣$580至$680
（正價）港幣$640至$740
週日門票（分為全日、半日及夜間門票）
*可供一人於3月29日入場		 （預售）港幣$580至$680
（正價）港幣$630至$730
優惠門票（全日制學生、長者及傷殘人士；請出示相關證明文件以享優惠）：
週五門票（分為全日、半日及夜間門票）
*可供一人於3月27日入場		 （預售）港幣$250至$420
（正價）港幣$310至$480
週六門票（分為全日、半日及夜間門票）
*可供一人於3月28日入場		 （預售）港幣$430至530
（正價）港幣$440至$540
週日門票（分為全日、半日及夜間門票）
*可供一人於3月29日入場		 （預售）港幣$430至$530
（正價）港幣$440至$540

Art Basel 2026香港展會地點及開放日期

  • 地點：香港會議展覽中心（香港灣仔港灣道1號）
  • 開幕之夜：3月26日（星期四）下午4時至晚上8時
  • 公眾開放日：
    • 3月27日（星期五）下午2時至晚上8時
    • 3月28日（星期六）下午2時至晚上8時
    • 3月29日（星期日）中午12時至晚上6時
  • *最後入場時間為當日展會結束前30分鐘

文：LW 資料及相片：由巴塞爾藝術展提供

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