非遺工藝名家李云俠專訪｜馬躍門庭 非遺美藝 紙與刀的傳承 指間祝福

奔騰的紅色駿馬躍然紙上，馬身繪有風車，象徵「馬上順利」；牡丹花綻放其中，寓意「馬上有福」；周圍點綴朝上生長的吉祥花與順風花，代表「芝麻開花節節高」。馬身兩側散落八個元寶，諧音「發發發」；加上三枚銅錢合計十一枚，寓意「一心一意想發達」。地上茂盛的草叢，象徵生命力旺盛；馬鬃毛隨風飄起，更帶來「馬到成功」的順遂感。這些元素匯聚一堂，正是剪紙藝術家李云俠特意為《星島日報》讀者創作的全新作品——《馬上發財》。

剪紙是非遺工藝，乃中國最古老、最具代表性的民間藝術之一，用剪刀或刻刀在紙上剪刻出各種圖案，用以裝飾生活、表達祝福與民俗情感。李云俠出身陝西，自幼跟隨家族長輩學習剪紙，至今已逾半世紀。在她手中，一張平凡紅紙經剪刀來回開合，便能幻化出生動圖案與深厚寓意。

新春到，不少人都會在室內外貼上揮春，寓意驅邪避凶、迎福納祥。其中最不可不提的便是剪紙，剪紙是中國傳統民間藝術中極具代表性的一種，以一把剪刀和一張紅紙為媒，將簡單的素材化為精緻圖案，成為新年期間最鮮活的祝福載體，把對來年平安、健康、財富、團圓的期盼，濃縮在一張薄薄的紅紙裏。剪紙是祝福與祈願，於李云俠而言，則是「生命與力量」，她以一把剪刀，剪出各種跨越地域與文化的生命故事。

李云俠出身陝西洛川，當地被譽為剪紙故里，她自幼跟隨母親、祖母及外婆學習剪紙，「『一剪二繡三長相』是我們當地習俗，女孩子若不會剪紙、不會刺繡，就算長得漂亮也難嫁出去。」李云俠回憶，小時候周遭的動物、大自然，甚至是豐收景象，都成了她最早的創作題材，「我（最初）喜歡剪小動物，尤其是兔子、狐狸、猴子、老鼠，這些動物代表機智、聰明、善良。」至此，一剪就是半世紀。

唐宋時期盛行普及

剪紙至今已有逾千年歷史，最早可以追溯到紙張出現之前，當時的人們已經會使用薄片材料，如樹葉、樹皮、皮革、絹帛，並通過鏤空雕刻的技法製成工藝品，這為民間剪紙的形成奠定了一定的基礎。魏晉南北朝是中國剪紙的開展時期，於唐宋時期開始盛行普及，並在明清時代達到高峰。

李云俠指出，傳統剪紙藝術可以分為三種：剪紙、刻紙和撕紙，「剪紙是用剪刀對圖案進行加工；刻紙是藉助於刻刀，先把紙張折成數疊，然後用刻刀刻製；撕紙，則是徒手利用手指甲撕出圖案。」而發展到今天，甚至出現雷射剪紙、電腦剪紙及彩色剪紙。李云俠至今仍堅持以人手剪出圖案，全因剪紙是「由心而發」，「把你的感受和想法，用心去表達出來。」

李云俠更現場示範剪紙步驟，從握剪刀的手法到剪紙的方向等都一一細緻講解。她表示，剪刀的正確使用方法是「三點抓握」的方式，大拇指和中指應該在剪刀的握柄圈裏，而食指應該靠在握柄圈的外面，協助穩定剪刀。剪紙有三個要素：一、由內到外。二、由主到次。三、由複雜到簡單，「第一步要剪出眼睛、身體、尾巴等細節，先把這些複雜的完成了，之後剩下那些就相對容易了。」

應邀赴羅浮宮展演

隨着時間發展，以及身處環境的不同，李云俠的剪紙作品風格也有所轉變，「語言及習俗不同，表達的文化也不同，剪紙的風格自然會不一樣。」李云俠出身北方，並在三十年前移居到深圳及香港，因此她的作品同時具備北方剪紙的粗獷豪放，以及南方剪紙細膩精緻。

她深諳中國剪紙蘊含的傳統文化精髓，卻從不墨守成規，「在守住傳統根基同時，也要吸收其他文化的精華，因為藝術是相通的，我們要互相學習。」李云俠分享，有次她受邀赴法國羅浮宮展出作品並現場表演，有人建議她剪貓頭鷹。在法國文化中，貓頭鷹代表幸運與智慧，李云俠便以此為題，創作出「群鷹斗雁」——以一隻大貓頭鷹為主體，其身體、翅膀與眼睛內皆由無數小貓頭鷹構成，巧妙融合中西意象，展現文化交融的魅力。

傳達背後生命力

唯一不變的是，她作品中蘊含的「生命力」。李云俠的創作題材廣泛，不乏生命讚美、大自然的和諧、童年回憶，抑或是某個人的某個故事，「我不喜歡剪負面題材，我希望我所有作品都給人一種生命力、一種力量。」例如《童年母親》，便是紀念李云俠母親含辛茹苦養大兄妹四人而成，「我希望記住媽媽以前最美好的那一刻，她給我們力量，她年輕又勤勞勇敢，雖然她現在老了，但我會把她最美好、最善良的模樣記在我心裏。」

李云俠認為，剪紙最大特點在於「創意無限」：一把剪刀、一張紙，就能表達圓、方、缺、線、波浪、鋸齒等各種形狀。至今已剪紙半世紀，但她卻從未覺得重複，她笑言「作品由心生」，即使是剪一樣的題材，最後的成品也會有差異，「每個人的性格都會反映在作品中。」問及剪紙的魅力所在，李云俠興奮地說：「一張平平無奇的紙，但經過我手，就能像編故事一樣賦予生命。打開那一刻，就像生了一個孩子，活生生地展現在面前。」

