2026秋冬米蘭/巴黎男裝周 Dior/Prada/Louis Vuitton/Hermès/Dolce&Gabbana新設計詮釋跨時代演變

Art Can
更新時間：10:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-19 HKT

科技不斷向前推進，加上環球奢侈品市場的轉向，今季的米蘭男裝周，缺少了FendiGucci的參與，讓Prada的花生騷倍受關注。巴黎方面，Jonathan Anderson為Dior帶來的第二個男裝系列，還是令人期待。至於Véronique Nichanian告別Hermès的最後系列，依然展現標誌性的高雅格調。

外形纖長的懷舊紳士造型，巧妙利用襯衫的間條營造裝飾亮點。（Prada）
外形纖長的懷舊紳士造型，巧妙利用襯衫的間條營造裝飾亮點。（Prada）
反出對比鮮明且寬鬆的襯衫袖口，成為貫穿整個系列的主打造型。（Prada）
反出對比鮮明且寬鬆的襯衫袖口，成為貫穿整個系列的主打造型。（Prada）
印在襯衫上的拼貼圖案，充分呈現文藝復興風格的藝術美感。（Prada）
印在襯衫上的拼貼圖案，充分呈現文藝復興風格的藝術美感。（Prada）
恍若穿舊了的針織上衣跟皮革長外套配搭，輕鬆詮釋穿越今昔的主題。（Prada）
恍若穿舊了的針織上衣跟皮革長外套配搭，輕鬆詮釋穿越今昔的主題。（Prada）

Prada 集體記憶餘韻

繼續由Miuccia Prada與Raf Simons攜手設計的2026年秋冬男裝系列，以《Before and Next》為主題。所謂承先而啟後，新系列被視作不抹往昔地向前演進的示範，新意努力在萌芽，同時又帶有勾起集體回憶的痕跡。就像是告訴大家，人類在冀望未來之時，亦可不要忘記歷史。
新作設計融入昔日的印記，卻換上嶄新的輪廓，剪裁纖長且修身、細緻又精準。此外，立體層次造型似被簡化，設計師將之轉化為強調內在的細節，外表簡約，實則結構繁複。當中的拼貼印花結合了不同年代的參考元素，從古典、文藝復興時期，以至現代的構思，藉以表達人們走過的歷史軌跡。
刻意添加泛黃污迹的袖口、領口猶像穿舊了的針織毛衣、滿布皺摺痕的襯衫、反出襯衫寬大袖口的造型、壓平了的帽子，種種細節皆隱現了生活的痕跡。此外，加上刺激視覺彩調披肩的乾濕褸，更可凸顯自我風格。

Dior 歷史與奢華交織

這是Jonathan Anderson為品牌創作的第二個男裝系列，重塑了現代版「漫遊者」（Flâneurs）的形象。故事描述他們漫無目的地遊走於大街小巷，再來到蒙田大道的Dior專門店，瞥見行人路上的牌匾鐫刻了一個穿黃色裙子的女士剪影，並寫有Paul Poiret的名字。這位有「高級訂製之王（King of Couture）」美譽的設計師，以流麗線條及帶有異國風情的設計風格見稱，巔峰時期，其服裝店就在Dior店子附近，令該區確立了高訂服中心的地位。當時的年輕貴族都勇於嘗試創新的穿搭，甚至蓄上一頭黃色短髮，身穿刺繡肩章大衣，展現破格的奢華氣質。
新系列糅合品牌的經典細節、Paul Poiret的影響、正裝、牛仔布及連帽外套等元素。剪裁纖瘦利落，主打單品包括長身外套、縐紋西裝、軍裝外套及繭形大衣、短身Bar外套、窄腳褲、及膝短褲，甚至裙子。衣料及裝飾選材包羅Donegal呢絨、絲絨、金絲提花、閃片刺繡與流穗等，凸顯個性又視效豐富。

Louis Vuitton開啟未來新定義

Pharrell Williams主理的路易威登2026秋冬男裝系列，設計核心就是要以功能性、精湛工藝及人性化的需求結合成一股動力，藉以詮釋甚麼才是永恆經典。
創作主帥為未來主義的服裝重新定義，着意把品牌的匠心工藝與科技智慧互相融合，從而打造出一個永恆的衣櫥。這種以實用性衡量奢華的概念，讓每一件衣服的設計都不單止擁有外觀，更具備透氣、防護等實際功能。花生騷場中央的Drophaus玻璃屋是展示新系列的焦點場景。新作主要採用路易威登男裝工作室研發的「永恆經典」科技面料製作，其中更運用Trompe-l'oei（l 錯視畫）技術，將棉、絲等面料打造成皮革或皮草的質感。系列重點單品包括輕巧的西裝、Nubuck Trucker夾克、雙面絨面羊絨外套、以及加入防潑水材質的工裝等。

Dolce&Gabbana 當代男士宣言

2026秋冬男裝系列以The Portrait of Man為名，旨在透過新作重塑男士的不同特質與面貌。設計師強調此系列所表達的一份宣言，而不是一個主題，認為每位男士都擁有獨一無二的個性與身份。
花生騷場裝置成肖像藝廊，洋溢着帶有文藝復興色彩的光影美學氛圍。系列透過五個連貫的「完整宇宙」刻畫出五幅鮮明的男性肖像：內斂的沉思者、富創意的遠見者、感性的優雅紳士、嚴謹的理性主義者與永恆的浪漫主義者，正就是新作詮釋的造型。
新作整體結構精準，線條乾淨利落，剪裁突破傳統，肩部設計強調寬闊挺拔，卻又巧妙運用布料材質展示自然而柔和的優雅感覺。與此同時，布料的對比與拼搭，建構了各具特色的形象，如天鵝絨與羊毛配搭，就表達了沉穩與溫暖；霧面真絲則展現出感性的光澤。

 Hermès歷久彌新旅途良伴

為愛馬仕男裝系列掌舵達37年之久的創意總監Véronique Nichanian，終於給品牌帶來了這系列告別作品。整體設計貫徹標誌性的低調奢華與優雅風格，同時以可作轉換的穿搭組合，提供靈動自如、歷久彌新，甚至跨越季節的多樣化衣飾選擇。
整個系列的主要選色包括墨藍色、絳紫色、泥炭棕、炭灰色，色彩沉穩而濃烈，當中亦會出現如橙色的內襯作點綴，對比鮮明。系列中的全粒面小羊皮大衣、茄士咩及羊毛雙面旅行大衣、細條紋皮革孖襟西裝外套等單品，分別採用Toilovent防水面料內襯的羊絨、輕盈小牛皮等素材，配合以精湛工藝製作，可靈活拼搭出多樣化的冬日造型。值得留意的，還有部分外套綴以內外翻轉的鹿皮紋理，呈現獨特又高貴的質感。此外，那個叫人一見難忘的Plume Fourre-Tout On Radio皮袋，更可為一身沉實衣裝營造充滿趣味的亮點。

文：Maisie Lau   圖：品牌提供

《LUXE STYLE》

