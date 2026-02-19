Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Rolex/IWC/Patek Philippe/Vacheron Constantin經典回顧 搶先預測周年限量版新錶

Art Can
更新時間：11:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-19 HKT

      去年有不少品牌周年誌慶，來到2026年，一些品牌的經典腕錶亦會紀念其面世的重要時刻，估計今年4月舉行的日內瓦錶展前後，將陸續宣布推出慶生限量版，各位錶迷要密切留意了！

Rolex ∣ Oyster 100周年

     1926年是鐘錶史上非常重要的一年，因為Rolex（勞力士）推出了全球首款防水防塵的Oyster腕錶，而翌年英國泳手Mercedes Gleitze亦佩戴此錶橫渡英倫海峽，引證其在水中超過10小時，依然運作如常的防水性能。Oyster的面世，不但令當年市場意識到腕錶能夠全天候佩戴的重要性，亦因此令腕錶從以往的工藝精品走向實用工具的發展，繼而開發出多用途腕錶，以至後來的潛水錶。至於Oyster所採用的防水技術，包括旋入式底蓋、旋入式錶冠，以及旋入式錶圈，至今依然是勞力士製錶最核心的技術。今年正是此錶面世100周年，儘管品牌從未為這經典作推出任何周年紀念版，未知在百周年大日子會否例外呢？！

Rolex Oyster 100周年
Rolex Oyster 100周年

Rolex ∣ Day-Date 70周年

       除了Oyster面世100周年，勞力士於1956年推出的Day-Date，今年亦踏入70周年。這枚是世界首款同時具備完整星期和日期顯示的腕錶，當年只推出黃金和鉑金版，配襯專為它而設的總統型鏈帶。品牌經歷70年的發展，Day-Date的星期顯示現有足足26個不同文字版本，而中文版本當然最有親切感。2025年是GMT-Master誕生的70周年，品牌推出非常獨特的綠面左手版白金GMT-Master II。假如品牌今年照辦煮碗，推出左手版綠面白金或鉑金Day-Date，應該會很震撼。

Rolex Day-Date 70周年
Rolex Day-Date 70周年

 

IWC ∣ Pilot's Watch 90周年

       IWC最具代表性的飛行員腕錶系列，初代型號Special Pilot's Watch Ref. IW436誕生於1936年，今年是90周年。此錶不但具備現代飛行員腕錶的特徵，如特大夜光指針和大型阿拉伯數字夜光時刻，還具備可用以追縱起飛時間的旋轉錶圈，而且採用防磁的擒縱系統，在溫度變化極大的攝氏-40度至40度環境下依然可正常運作。Ref.
IW436的出現，不但令IWC聲名大噪，這款腕錶對後世的飛行錶設計亦帶來一定影響。 

IWC Pilot's Watch 90周年
IWC Pilot's Watch 90周年

Patek Philippe ∣ Nautilus 50周年

      不經不覺，Patek Philippe（百達翡麗）最受歡迎的Nautilus系列，自1976年誕生至今，正式「入五」了。50周年紀念正是「金禧」之年，品牌會否趁此時刻推出黃金限量版Nautilus呢？金禧版Nautilus的錶盤又會否刻有獨特字樣呢？回顧10年前的40周年，百達翡麗帶來兩款限量版Nautilus慶生，分別是鉑金Ref. 5711/1P和白金Ref. 5976/1G，均採用藍色錶盤，6點位鐫刻有獨特40周年字樣「1976 - 40 - 2016」。10年後的今天，Nautilus系列已經出現了不少變化，經典的Ref. 5711已全面停產，同樣大受歡迎的Ref. 5712亦只剩玫瑰金版，假如入替Ref. 5711的Ref. 5811，以及從未推出的黃金版Ref. 5712，今年一同推出黃金版慶祝50周年，絕對萬分驚喜。 

Patek Philippe Nautilus 鉑金Ref. 5711/1P
Patek Philippe Nautilus 鉑金Ref. 5711/1P
Patek Philippe Nautilus 鉑金Ref. 5976/1G
Patek Philippe Nautilus 鉑金Ref. 5976/1G

Patek Philippe ∣ Annual Calendar 30周年

       複雜程度僅次萬年曆，每年只需要在3月1日調校一次日期，在其餘月份都懂得區分大小月的年曆功能，說的就是百達翡麗於1996年所創製的Ref. 5035，今年正值此錶面世30周年。當年的Ref. 5035是以黃金製作，直徑37mm，三小盤的錶盤格局採用類似計時的倒品字排列，以相當直接的方式顯示星期、月份和24小時顯示，並在6點位錶盤邊緣設有日期視窗。30年後的今天， 雖然年曆已經成為了品牌其一最具代表性的功能，但打開腕錶目錄，會發現品牌現時並沒有一款功能單純如Ref. 5035的年曆錶，連同顯示方式，最相似的已算是Ref. 4946、Ref. 4947和Ref. 4948，然而6點位是月相，而不是24小時顯示。希望百達翡麗趁Ref. 5035的30周年大日子，推出一款功能純粹的年曆錶以向此型號致敬！ 

Patek Philippe Annual Calendar 30周年
Patek Philippe Annual Calendar 30周年

Vacheron Constantin ∣ Overseas 30周年

       Overseas是Vacheron Constantin（江詩丹頓）現時最受歡迎的運動腕錶系列，初代Ref. 42040誕生於1996年，至今剛好30周年。印象中，江詩丹頓過去沒有為此推出慶生版，即使今年品牌推出首次配以紫紅色錶盤的鈦金屬Overseas Tourbillon，以及系列首款全鑽High Jewellery版本，卻沒有提及系列面世30周年。作為Overseas系列前身的222，品牌都有推出復刻版。至於尺碼很適合現今潮流的初代37mm Overseas，又會否在今年錶展重生呢？大家拭目以待。 

Vacheron Constantin Overseas 30周年
Vacheron Constantin Overseas 30周年

文 : Gavin Ho  圖： 品牌提供

《LUXE STYLE》

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
14小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
22小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
18小時前
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
7小時前
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
12小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
15小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
2小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
15小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
5小時前