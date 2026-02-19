Rolex/IWC/Patek Philippe/Vacheron Constantin經典回顧 搶先預測周年限量版新錶

去年有不少品牌周年誌慶，來到2026年，一些品牌的經典腕錶亦會紀念其面世的重要時刻，估計今年4月舉行的日內瓦錶展前後，將陸續宣布推出慶生限量版，各位錶迷要密切留意了！

Rolex ∣ Oyster 100周年

1926年是鐘錶史上非常重要的一年，因為Rolex（勞力士）推出了全球首款防水防塵的Oyster腕錶，而翌年英國泳手Mercedes Gleitze亦佩戴此錶橫渡英倫海峽，引證其在水中超過10小時，依然運作如常的防水性能。Oyster的面世，不但令當年市場意識到腕錶能夠全天候佩戴的重要性，亦因此令腕錶從以往的工藝精品走向實用工具的發展，繼而開發出多用途腕錶，以至後來的潛水錶。至於Oyster所採用的防水技術，包括旋入式底蓋、旋入式錶冠，以及旋入式錶圈，至今依然是勞力士製錶最核心的技術。今年正是此錶面世100周年，儘管品牌從未為這經典作推出任何周年紀念版，未知在百周年大日子會否例外呢？！

Rolex Oyster 100周年

Rolex ∣ Day-Date 70周年

除了Oyster面世100周年，勞力士於1956年推出的Day-Date，今年亦踏入70周年。這枚是世界首款同時具備完整星期和日期顯示的腕錶，當年只推出黃金和鉑金版，配襯專為它而設的總統型鏈帶。品牌經歷70年的發展，Day-Date的星期顯示現有足足26個不同文字版本，而中文版本當然最有親切感。2025年是GMT-Master誕生的70周年，品牌推出非常獨特的綠面左手版白金GMT-Master II。假如品牌今年照辦煮碗，推出左手版綠面白金或鉑金Day-Date，應該會很震撼。

Rolex Day-Date 70周年

IWC ∣ Pilot's Watch 90周年

IWC最具代表性的飛行員腕錶系列，初代型號Special Pilot's Watch Ref. IW436誕生於1936年，今年是90周年。此錶不但具備現代飛行員腕錶的特徵，如特大夜光指針和大型阿拉伯數字夜光時刻，還具備可用以追縱起飛時間的旋轉錶圈，而且採用防磁的擒縱系統，在溫度變化極大的攝氏-40度至40度環境下依然可正常運作。Ref.

IW436的出現，不但令IWC聲名大噪，這款腕錶對後世的飛行錶設計亦帶來一定影響。

IWC Pilot's Watch 90周年

Patek Philippe ∣ Nautilus 50周年

不經不覺，Patek Philippe（百達翡麗）最受歡迎的Nautilus系列，自1976年誕生至今，正式「入五」了。50周年紀念正是「金禧」之年，品牌會否趁此時刻推出黃金限量版Nautilus呢？金禧版Nautilus的錶盤又會否刻有獨特字樣呢？回顧10年前的40周年，百達翡麗帶來兩款限量版Nautilus慶生，分別是鉑金Ref. 5711/1P和白金Ref. 5976/1G，均採用藍色錶盤，6點位鐫刻有獨特40周年字樣「1976 - 40 - 2016」。10年後的今天，Nautilus系列已經出現了不少變化，經典的Ref. 5711已全面停產，同樣大受歡迎的Ref. 5712亦只剩玫瑰金版，假如入替Ref. 5711的Ref. 5811，以及從未推出的黃金版Ref. 5712，今年一同推出黃金版慶祝50周年，絕對萬分驚喜。

Patek Philippe Nautilus 鉑金Ref. 5711/1P

Patek Philippe Nautilus 鉑金Ref. 5976/1G

Patek Philippe ∣ Annual Calendar 30周年

複雜程度僅次萬年曆，每年只需要在3月1日調校一次日期，在其餘月份都懂得區分大小月的年曆功能，說的就是百達翡麗於1996年所創製的Ref. 5035，今年正值此錶面世30周年。當年的Ref. 5035是以黃金製作，直徑37mm，三小盤的錶盤格局採用類似計時的倒品字排列，以相當直接的方式顯示星期、月份和24小時顯示，並在6點位錶盤邊緣設有日期視窗。30年後的今天， 雖然年曆已經成為了品牌其一最具代表性的功能，但打開腕錶目錄，會發現品牌現時並沒有一款功能單純如Ref. 5035的年曆錶，連同顯示方式，最相似的已算是Ref. 4946、Ref. 4947和Ref. 4948，然而6點位是月相，而不是24小時顯示。希望百達翡麗趁Ref. 5035的30周年大日子，推出一款功能純粹的年曆錶以向此型號致敬！

Patek Philippe Annual Calendar 30周年

Vacheron Constantin ∣ Overseas 30周年

Overseas是Vacheron Constantin（江詩丹頓）現時最受歡迎的運動腕錶系列，初代Ref. 42040誕生於1996年，至今剛好30周年。印象中，江詩丹頓過去沒有為此推出慶生版，即使今年品牌推出首次配以紫紅色錶盤的鈦金屬Overseas Tourbillon，以及系列首款全鑽High Jewellery版本，卻沒有提及系列面世30周年。作為Overseas系列前身的222，品牌都有推出復刻版。至於尺碼很適合現今潮流的初代37mm Overseas，又會否在今年錶展重生呢？大家拭目以待。

Vacheron Constantin Overseas 30周年

文 : Gavin Ho 圖： 品牌提供

