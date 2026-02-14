林靖風 – 李芷淇個展「心果」｜圍爐談藝
更新時間：09:00 2026-02-14 HKT
藝術家李芷淇在艺鵠藝術空間舉辦個人展覽「心果」，透過主要以藍色為主調的油彩作品，探討自我定義與被塑造之間的過程。空間內的一切都被凝視著，幽暗的環境和集中的燈光讓人聚焦於作品自身，就如記憶一般以斷續的片段組成。
展覽以主導的方式引領觀賞者的視線，特別是放置於場地中央、以不同手指倒模形態呈現的樹脂作品《When Wisdom Rise》；其中投射的光影反映在地上，再度折射到天花板，所構成的影子讓人聯想起米高安哲羅《創造亞當》中那一隻無法觸及上帝的食指；又或是雅克-路易·大衛《蘇格拉底之死》中，蘇格拉底在死前以食指導向天際，象徵更高存在的永生。
對比場內另一件樹脂作品《In the Drift》，平滑的弧狀外形像是還沒有完全成形的手指，就如標題所描述一般在漂泊中守候智慧的誕生。這兩件樹脂作品都展現出被牽制的壓抑感，就像人們匆忙橫越馬路時，即使迎面而來的車輛反覆鳴笛和燈光直射，我們仍然無法立刻作出反應，只可以佇立在原地而無法逃離。
文：林靖風
