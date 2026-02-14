Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風 – 李芷淇個展「心果」｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-14 HKT

藝術家李芷淇在艺鵠藝術空間舉辦個人展覽「心果」，透過主要以藍色為主調的油彩作品，探討自我定義與被塑造之間的過程。空間內的一切都被凝視著，幽暗的環境和集中的燈光讓人聚焦於作品自身，就如記憶一般以斷續的片段組成。

展覽以主導的方式引領觀賞者的視線，特別是放置於場地中央、以不同手指倒模形態呈現的樹脂作品《When Wisdom Rise》；其中投射的光影反映在地上，再度折射到天花板，所構成的影子讓人聯想起米高安哲羅《創造亞當》中那一隻無法觸及上帝的食指；又或是雅克-路易·大衛《蘇格拉底之死》中，蘇格拉底在死前以食指導向天際，象徵更高存在的永生。

對比場內另一件樹脂作品《In the Drift》，平滑的弧狀外形像是還沒有完全成形的手指，就如標題所描述一般在漂泊中守候智慧的誕生。這兩件樹脂作品都展現出被牽制的壓抑感，就像人們匆忙橫越馬路時，即使迎面而來的車輛反覆鳴笛和燈光直射，我們仍然無法立刻作出反應，只可以佇立在原地而無法逃離。

文：林靖風
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
7小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
5小時前
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
影視圈
18小時前
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
保健養生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
23小時前
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
01:54
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
飲食
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
保健養生
2026-02-12 16:31 HKT
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
18小時前