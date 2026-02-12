蘇富比新加坡藝術文化盛會 東南亞大師作首登拍場

蘇富比（Sotheby's）於1月底在新加坡藝術周期間，於當地舉行現當代藝術展覽及拍賣活動。是次拍賣特別聚焦於兩位東南亞藝術家──沃爾特 ·史畢斯（Walter Spies）及拉登 · 薩爾（Raden Saleh）的早期傑作，這些作品更被視為對印尼藝術及文化史有着深遠影響的珍品。

沃爾特·史畢斯《滑冰》，1922年作，估價：980,000 - 1,800,000新加坡元。

朱德群《1974年3月3日》，1974年3月3日作，估價：390,000 - 600,000新加坡元。

謝景蘭《無題》，1960至1964年作，估價：115,000 - 250,000新加坡元。

村上隆《無題》，2018年作，估價：970,000 - 1,900,000新加坡元。

領銜名作吸引亞洲藏家今次拍賣的領銜拍品包括沃爾特·史畢斯（Walter Spies）於1922年創作的《滑冰》（Die Schlittschuhläufer）。這位德國畫家於1920年代移居印尼，此作品正是他早年遊歷爪哇與峇里島時期所創作。這幅珍罕之作捕捉了滑冰者在月光下優雅滑行的超現實場景，展現了史畢斯藝術語言的形成過程，亦屬於其少數自傳性作品之一。由於藝術家英年早逝，其戰前時期的作品極為稀有，而《滑冰》就被視為史畢斯獨特夢幻現實主義的典例。此作品經私人收藏近15年後，今回首登拍場，是難得一見的珍稀藝術品。

另一焦點拍品， 則是印尼19世紀民族主義藝術家拉登·薩爾（Raden Saleh）於1865年創作的《日間默拉皮火山爆發》（The Eruption of Mount Merapi, by Day）。被譽為印尼首位「現代」藝術家的薩爾，從仔細觀察及紀錄默拉皮火山的噴發，捕捉火山在白天和夜晚的壯麗景色而繪畫的名作，在歐洲私人收藏中已有一百多年之久，它更是迄今拍場上唯一描繪默拉皮火山在日間噴發的畫作。

黎譜《母與子，於花叢前》，估價：880,000 - 1,100,000新加坡元。

大衛·霍克尼《東約克郡沃蓋特的春臨（2011年）- 1月13日》，估價：210,000 - 310,000新加坡元。

馬克·夏加爾《情侶與含羞草》，1960年作，估價：420,000 - 600,000新加坡元。

帕西妲·阿巴德《以狂喜衝擊眼睛》，1984年作，估價：120,000 - 380,000新加坡元。

越南藝術品表現亮眼據蘇富比指，去年越南藝術品在亞洲拍賣已有強勁表現，是次新加坡拍賣亦不乏越南現代大師的精選作品，其中以先驅藝術家黎譜（Le Pho）與枚中栨（梅忠恕 MaiTrung Thu）的絲綢畫最受注目。越南大師黎譜的罕有絹本畫作，描繪母親與孩子之間的溫柔互動，展現了藝術家將亞洲媒材與後印象派風格，以及文藝復興的意象結合的巔峰技藝。至於枚中栨的《調戲》（Coquetterie），則是來自藝術家的重要系列作品。該系列的創作是受到藏於法國巴黎羅浮宮的經典藝術作品而得到啟發。《調戲》的靈感來自於1594年由楓丹白露畫派畫家創作的畫作《加布里埃爾 · 德斯特雷和她的妹妹維拉公爵夫人的肖像》。

同場包羅國際名家精選今次的新加坡拍賣，除了重點展示東南亞藝術家的作品，也包羅多位來自不同地域的國際藝術家傑作，包括英國著名畫家衛·霍克尼（David Hockney）的作品，其iPad畫作在去年10月於倫敦蘇富比拍賣中全數成交。此次新加坡拍賣中，則帶來3件於2011年創作的《東約克郡沃蓋特的春臨（2011年） - 1月13日》（The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire）系列作品。

此外，拍場更有數幅印象派及後印象派作品，例如馬克·夏加爾（Marc Chagall）的《情侶與含羞草》（Couple et mimosas）。另又展示了幾位抽象大師的作品，包括趙無極於2005年創作的《無題》（Sans titre）；朱德群的《1974年3月3日》。還有被視為藍籌亞洲藝術家的精選，好像李禹煥的《對應》（Correspondence），以及村上隆的標誌性畫作等等。

文：Maisie Lau 圖：蘇富比提供