馮敏如 - 如影。隨影│沙地阿拉伯的大象石：沙漠中的自然奇觀與攝影心得

更新時間：10:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-16 HKT

       大家對沙地阿拉伯的印象，多半停留在酷熱的天氣與漫天黃沙，但這個國家正以驚人速度蛻變。首都利雅德如今充滿前衛新型建築，每一座都注入生命力的藝術元素，讓人耳目一新。回想上回分享過沙漠中的「鏡面音樂廳」——Maraya Concert Hall，這座全球最大的鏡面建築（覆蓋超過 9,740 平方公尺的反光玻璃），在陽光下幾乎與周圍沙漠融為一體，帶來強烈的視覺震撼。

       這次要帶大家深入沙地西北部的 AlUla（歐拉），這次主角是Elephant Rock（大象石，阿拉伯語 Jabal AlFil）是一塊高達52米的巨型紅色砂岩，經過數百萬年的風蝕、水蝕與沙塵作用，自然雕琢成一頭栩栩如生的大象，象鼻向下觸地、象身挺立，宛如沙漠中的「自然藝術品」。

       沙漠白天極其炎熱，夏季氣溫常超過40°C以上，因此我選擇在年尾（冬季）前往，此時白天 15–25°C，夜晚涼爽宜人，正是舒適的拍攝季節。大象石開放時間通常為下午 4 點至午夜，這也巧妙避開正午高溫，讓遊客能在黃昏與夜晚盡情欣賞。

       拍攝大象石的最佳時機是日落前後：陽光低角度斜照，將紅色砂岩染成深紅、橙金與粉紫交織的夢幻色調，夜晚則有專業射燈照明，襯托出大象石的立體輪廓，搭配無光害的滿天星空。

夜幕低垂，遊客可在附近的沉浸式茶座悠閒欣賞大象石。那天恰好是中秋節，月圓之夜更添詩意與浪漫。
夜幕低垂，遊客可在附近的沉浸式茶座悠閒欣賞大象石。那天恰好是中秋節，月圓之夜更添詩意與浪漫。

       前往方式需乘坐大型四驅車，從 AlUla舊城出發，作為 AlUla重點推廣景點，這裏遊客漸多，尤其是黃昏時段，因此拍攝時要特別留意避開人群，我會早點抵達，找偏僻角度，或耐心等待瞬間空檔，讓畫面保持簡潔，凸顯原始荒涼的沙漠孤寂感。

       接近黃昏時，光線角度極低，我偏好逆光構圖，將太陽精準安排在大象的「象鼻」位置，光圈設為F11，就能捕捉到漂亮的八角星芒（starburst），陽光穿透象鼻與身體間隙，爆出戲劇性光芒。使用廣角鏡頭（我帶的 XCD 20-35mm）能完整納入大象石與周圍金黃沙丘，強調比例感。太陽下山後，沙漠瞬間漆黑，此時射燈成為主角，使用三腳架捕捉燈光下大象石的輪廓。

       AlUla附近還有納巴泰古城 Hegra（又稱 Mada'in Saleh），這是納巴泰王國（與約旦佩特拉同源）的第二大城市，擁有超過110座精美岩墓，雕刻細膩、保存極佳，卻遊客稀少，遠比Petra安靜許多。有機會我會再專文介紹。

      這塊大象石不只是地質奇觀，更是沙漠攝影的絕佳題材。它提醒我們，自然的力量遠超想像，也見證沙地從傳統走向開放的轉型。希望我的分享能激發你也規劃一趟 AlUla之旅，親眼見證這片沙漠的魔力與無限可能！

拍攝器材：Hasselblad X2D II + XCD 20-35mm E 鏡頭

文、圖：馮敏如（英國皇家攝影學會高級會士、攝影沙龍世界十傑）

