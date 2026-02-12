M+坂本龍一回顧展免費入場！《觀音・聽時》演繹生命樂章 緬懷一代音樂巨匠

M+坂本龍一展覽2026｜日本已故作曲家、監製和藝術家坂本龍一的創作跨越音樂、電影與視覺藝術，同時致力宣揚環保及世界和平，對後世貢獻影響良多。繼東京都現代美術館早前舉辦坂本龍一大型回顧展《觀音．聽時》（seeing sound, hearing time）後，香港M+博物館由2月14日起展出其中一部分作品，由藝術家高谷史郎與坂本龍一共同創作的《async–immersion》大型裝置，讓觀眾重溫坂本龍一的音樂與藝術世界。

由2月14日起，M+B2層展演空間將免費展出由坂本龍一與藝術家高谷史郎共同創作的場域特定裝置作品《asyncimmersion》（2023），專為展廳空間而設，將坂本龍一的個人專輯《async》轉化為立體方式呈現。

作品以坂本龍一的個人專輯《async》（2017）為基礎，他曾形容專輯為「我所創作過最個人的一些音樂」，將各種各樣的錄音編織在一起，讓人如同置身持續變化的多重時空。這裏的「async」意指不同步或時間差，即聲音與影像是並未同步，而是各自展開和演變，在展覽空間中創造出平行的時間軸。

展覽設有一個18米長的巨型LED屏幕，高谷史郎將代表坂本龍一的視覺元素融入作品之中，包括鋼琴、書籍、敲擊樂器，以及他紐約工作室的物件，形象會緩緩在屏幕兩側出現，平緩移動並隨之化為統一的景物，然後再分解成無數線條，再重新組合成形，連串影像與線條周而復始，沒有明確的開端、中段或結束，如暗喻人生的節奏。

坂本龍一在2023年辭世後，高谷史郎獨自完成這件作品，同年在藝術與音樂節AMBIENT KYOTO首次展出，隨後為2024年於東京都現代美術館舉行的坂本龍一個人展覽重新安裝。

同場展出白南準執導作品

此外，展覽會展出由媒體藝術先驅白南準（南韓籍，1932–2006）執導的《All Star Video》 （1984），呈現1980年代紐約藝壇的蓬勃生氣，反映出該時期藝術家與音樂家間互相激盪的交流，同時展現他與坂本龍一之間的友誼和創意交流。

而G層大台階則會放映2部影片──《內外》（2024）和《眼內閃光》（2024），由德國藝術家及電子音樂先鋒卡斯滕尼古拉（德國籍，生於1965年）的近期創作，兩部作品均配上坂本龍一生前最後一張錄音室專輯《12》（2023）的作品為配樂，顯示坂本龍一對全球藝術家的深遠影響，同時讓樂迷藉此機會緬懷這位一代音樂巨匠。

