「不物于物」以匠藝為媒 探討共生哲學

「工巧」、「器」、「道」是東方美學與造物哲學的核心概念：無「工巧」則「器」無以為立，無「器」則「道」無以為載，無「道」則「工巧」淪為無源之水。由香港藝術中心與中國美術學院手工藝術學院攜手舉辦的「不物于物- 中國美術學院手工藝術學院教師作品香港展」，由即日至2月20日於香港藝術中心五樓包氏畫廊展出。現場將展出逾60件來自近50位教授的代表作，涵蓋陶瓷藝術、工藝美術、文物保護與復修、設計藝術四大學系，探討「工巧」、「器」、「道」三者構成「以器載道」的互依關係。

四大學系作品 通古今中西

展覽以「不物于物」為主題，強調技藝、器物與精神三者的共生哲學，透過近50位教授，超過60件最具代表性的作品，展現這種相融共生、匠藝通衢的史覺意境。展覽亮點在於四大學系的多樣媒材與表達：陶瓷藝術系作品多以陶瓷為主，木與玻璃為輔，融入東方哲學與自然思考；工藝美術系運用琺瑯、純銀、玻璃等豐富材質，探討器物與當代生活的對話；文物保護與復修系結合傳統修復技藝與現代手法，為歷史瑰寶注入新視角；設計藝術系則借傳統文學繪畫意象，運用磨漆、藍染等技藝，創造耳目一新的視覺體驗。

陶瓷/工藝美術

部分精選作品尤為引人注目，戴雨享的《空寂之器》，以極簡造型詮釋禪宗「空寂」之境，融合西方構成主義與抽象表現主義，透過大膽幾何形態與線條，在保持「空寂」意境的同時，營造靜謐中蘊藏無限生機的張力。熊開波的《三羊開泰》則吸收和借鑒傳統陶器和青銅器的形和韻，透過融合創新手法，讓作品既生「根」於傳統，又散發現代氣息。周武的《山望》從冬日山水景觀吸取靈感，將自然景觀濃縮在當代陶瓷藝術的造型之中，以作品和山水展開對話。

工藝美術系方面，段燕儷的《夢回雲岡》系列聚焦民族文化。作品選取雲岡石窟文化符號，以掐絲琺瑯工藝回歸材料本體，強調東方色彩與線條轉化，重新詮釋非遺景泰藍在當代的美學價值。倪獻鷗的《折射的風景》受霍金《時間簡史》啟發，解構傳統園林空間，透過銀線與不同材質結合，探討時間、空間的衝突與平衡，呈現豐富視覺層次。鄭聞卿的作品《絕‧緣》融合「絕緣子」電氣元件和模具的形態，運用玻璃藝術中難度系數極高的技術——多次鑄造來控制內部造型「絕緣子」和氣泡升騰的形式，象徵「絕緣子」形態語義下豐富的社會景觀。

《不物于物 - 中國美術學院手工藝術學院教師作品香港展》

日期：即日起至2月20日（農曆新年期間，畫廊將由2月16日下午3時至2月19日暫停開放）

位置：香港藝術中心四樓至五樓包氏畫廊

門票：免費入場

文：葉泳心 圖：香港藝術中心提供