千福墨韻 一場同心書寫的文化美學｜《我要讚佢》創世界紀錄

春意初萌，香江沙田，千餘學子與師長齊聚，執筆濡墨，共書「福」字。頃刻間，紙上墨潤，澤如春池，千姿百態的「福」字如花綻放——這不僅是一場書法盛事，更是星島新聞集團《我要讚佢》計劃以創新之儀，創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」世界紀錄的動人時刻。

「福」字源流深長，自甲骨文雙手奉酒以祭天地，至小篆從「示」從「畐」，寓含着豐盈與虔敬的雙重祈願。古人云：「福者，備也。」所求不過人間諸事順遂，安康圓滿。而今，千逾名被譽為「最值得表揚」的學子化身「讚美大使」，以筆尖重溫這份千年祈願，卻賦予了新的深意：每一個「福」字的起筆收鋒，不僅是對傳統的致敬，更是將心底的善意與認可，化為可見的祝福。

活動以「以心傳善，筆墨生福」為題，得千餘「福」字，如同千餘聲真誠的「讚佢」，匯成一股潤物無聲的能量，在香港社會中漾開善意的漣漪。

《我要讚佢》創世界紀錄 千人揮毫 「福」迎馬年 濡化勉勵親善思維

甲辰年臘月廿一，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的禮堂內，一場靜默而磅礴的儀式正在展開。一千一百四十二支筆，同時浸潤墨汁，落於彤紙之上。這並非尋常的書法雅集，而是星島新聞集團《我要讚佢》計劃所策動的「以心傳善 筆墨生福」現場。

當「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄於認證官手中誕生時，大家一同見證的，遠超於一個數字的刷新；這是一場將古老漢字、傳統筆墨與當代社會精神重建巧妙縫合的公共藝術行為，一次以集體參與完成的「文化祈福」展演。

傳遞溫暖「能動之福」

這一次活動將書法從書齋的靜觀中釋放，轉化為一個壯闊的公共參與式藝術項目。禮堂內，星島新聞集團主席蔡加讚、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟與文化體育及旅遊局局長羅淑佩等，與千名學子同台揮毫，權威與稚氣在共同的筆畫秩序中暫時消弭。當一千餘個「福」字同時顯現，瞬間構成一幅流動的、由筆觸與心意交織的巨幅地景藝術。學生們在紅紙上添繪的生肖紋樣，更如同這幅宏大敘事中的個性化註腳，讓嚴謹的儀式生長出創意的枝椏。這種集體同步書寫行為，本身即是一場極富感染力的行為藝術：它將個體的善意表達，匯聚成可視的、具備物質形態（紅紙墨字）的社會能量圖騰。

行善與推動讚美文化

活動的核心符碼——「福」字，是其藝術與文化意涵的鎖鑰。從甲骨文中雙手捧酒樽奉於祭壇的象形，到《說文》「祐也」的闡釋，「福」自古承載着華夏民族對圓滿生活的終極想像與神性祈求。《尚書‧洪範》所定義的「五福」（壽、富、康寧、攸好德、考終命），更是將抽象願景具象化為一套完整的生活哲學。

此次活動中，「福」字的傳統內涵被創造性地轉譯與擴充。書寫「福」的過程，本身即是一次對傳統文化的體認與激活。學生們為此反覆練習，是對筆畫、結構、力度的技藝揣摩，更是對符號背後「祈福」本義的沉浸式理解。然而，主辦方的深意不止於此。蔡加讚的致辭，清晰闡明了活動的精神軸線：優秀不僅在學業，更在於日常善行；計劃的目的在於推動「讚美文化」，學習看見他人的好。於是，「福」的意涵發生了精妙的當代嬗變：從向天地神祇祈求賜予的「被動之福」，轉化為通過「讚美」這一社會性行為，去主動創造、傳遞溫暖的「能動之福」。活動司儀馮盈盈分享的個人經歷，恰是此意涵的生動註解：真誠的讚美作為一種社會認可，能轉化成支撐個體穿越挑戰的內生力量。

這場藝術行為的生命力，並未隨筆墨乾定而終結，反而啟動了一系列連鎖的社區美學實踐。主辦方將這些親筆「福」字製成新春揮春，隨《頭條日報》派發至全港三百間學校與社區，這一舉措極具巧思，實現了「福到萬家」的精神。

千人書「福」的藝術行動，本質上是一次大型的、關於「看見與肯定」的集體訓練。它以最具文化根源性和儀式感的書法藝術為媒介，將「讚美」這一抽象社會理念，賦予了莊重的形式、可參與的過程及可流傳的物質載體。

《我要讚佢》企劃備受各界支持，今個學年全港有三百間小學參與，誕生六百名「我要讚佢大使」，每位獲嘉許的學生獲得由恒基兆業地產集團贊助的$400書券及「我要讚佢大使」襟章作鼓勵；華潤集團則與星島新聞集團攜手，把學生書寫的「福」字製成新春揮春並進行派發；中國石油化工集團亦贊助贈送「種子卡」，以助學生培養環保意識。

墨痕深處見福田

教育局局長蔡若蓮在這次活動上致辭，為這場儀式點明了精神內核。在科技奔騰、人工智能重繪未來圖景的時代，她並未囿於對技能與知識的單向強調，反而將話語錨定於「正確價值觀」與 「感恩珍惜」的基石之上。這番論述，恰如一股清醒的洄流，將教育的終極關懷引向人的整全性與幸福感。蔡若蓮局長所援引的研究—— 感恩作為性格強項，能助人發現生活美好——實則揭示了此次活動的深層設計邏輯：書寫「福」 字，不僅是技藝的操演，更是引導學生進行一次具體而細微的「感恩練習」。那承載着千年祈福意涵的筆畫結構，在書寫的當下，轉化為對生活中所受恩澤（來自他人、社會、文化傳統）的靜默體認與具象化回饋。她稱學生為「感恩文化的播種者與耕耘者」，正是將青年從被動的價值接受者，提升為能動的文化創造與傳遞主體， 使「勿以善小而不為」的古訓，在無數微小的讚美善行中獲得當代的生命力。

助長校園正能量導入社會

民政及青年事務局局長麥美娟與文化體育及旅遊局局長羅淑佩的闡述，則進一步將這場儀式的意義，從個體心性修養擴展至社會肌理與文化傳承的宏闊層面。麥美娟局長以自身受益於星島旗下《英文虎報》競賽的經歷， 生動詮釋了優質傳媒作為「社會園丁」的長期價值。星島集團數十年不變地支持青年發展，其意義在於構建了一種超越商業邏輯的文化承諾與社會信任。《我要讚佢》計劃從表揚學生延伸至社區「無名英雄」，與關愛隊協作，恰是將源自校園的「讚美能量」有機導入社會支援網絡，使正向文化得以在具體的服務與關懷行動中扎根、蔓延。這是一套精妙的社會情感教育閉環：從「看見美好」（讚美），到「心懷感激」（感恩），再到「付諸行動」（服務）。

連繫古今審美與文化認同

羅淑佩局長則巧妙地將現場的書法實踐，置入聯合國非物質文化遺產的宏大座標與香港本地藝術館藏的具體脈絡中。她指引學生前往香港藝術館觀摩歷代書畫珍品，無 異於為這場即興的集體書寫，接續上了一條悠遠而輝煌的歷史文脈。書法，自此不再僅是活動現場的片刻體驗，而成為一扇門，引領青年走向更深邃的審美世界與文化 認同。而將這些手書「福」字製成揮春隨報派發的構想，則是將非物質的文化實踐，轉化為可流動、可觸摸、可進入千家萬戶的物質祝福， 完成「福氣」從儀式現場到日常生活的詩意遷徙。

學生的體悟，尤為真切動人。油蔴地天主教小學麥梓樂同學從最初認為讚美是「抬高別人、貶低自己」的尷尬，到領悟「讚美他人，其實也等於肯定自己」，這是一次重要的認知躍遷——他理解了欣賞力本身就是一種美德與力量。王錦輝中小學鄒詠晴同學發現，真誠讚美同儕的優異成績，能激勵對方更加積極進取，這則揭示了正向 人際互動所蘊含的良性循環與共生智慧。

文：劉國業 圖：星島攝影部