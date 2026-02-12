戲裏戲外統一戰線 姊妹們站起來

《姊姊妹妹站起來》改編自希臘「喜劇之父」亞里斯多芬尼斯的經典話劇《利西翠妲》（Lysistrata），劇作始於一個荒誕的構想：「女性如何以『性罷工』為談判手段，終結戰爭？」，將於香港藝術節上演，或會觸動大家思考，如何以自身的微小力量，站起來抗衡生活中的硝煙。

以當代東方語境重生

故事以西元前431年為背景，雅典與斯巴達點燃了伯羅奔尼撒戰爭的烽火。長達二十七年的殺戮，將希臘諸城邦拖入深淵之中。正是在這片焦土之上，《利西翠妲》橫空出世：當男人沉迷戰爭，女性決定以一種最原始亦最荒誕的方式介入——拒絕房事，發動「性罷工」，藉此逼迫男人放下武器，終結戰爭。

在男性主導的古希臘，女性被排除於公共領域之外，然則劇中女性卻主動打破沉默，以身體作為籌碼，介入政治。正如本劇改編喻榮軍所言：「劇中女角以最隱秘的武器，處理最公共的事件，箇中張力彰顯了劇作家的巧妙安排。」而當《利西翠妲》以《姊姊妹妹站起來》在當代東方語境下重生，如何面對亞洲社會對「性」議題的保守緘默，亦成了演員的課題。戲裏，女性們對抗戰爭；戲外，演員們打破社會禁忌。由是，姊姊妹妹們方能真正地「站起來」。

希臘喜劇核心要素

來自希臘的導演Katerina Evangelatou刻意擁抱劇本中的荒誕元素，將故事背景設於上海沙龍，角色均頂着浮誇髮型躍然台上。主演謝承穎坦言，最初對如此「前衛」的爆炸頭造型感到忐忑，甚至覺得自己二十年的表演經驗都難以支撐。Katerina則點出浮誇造型背後的隱喻：「它既是男性凝視（Male gaze）下，對女性『歇斯底里』、『注重外表』的刻板性化投射；亦是女性在亂世中拒絕頹喪、堅持審美並相互支撐的生命力象徵。」

劇中亦安排歌舞和合唱隊等希臘喜劇的核心要素，從輕快戲謔的節奏，到堅定有力的舞步，個體女性的聲音被匯聚成不可忽視的洪流，讓觀眾被帶到這場女性崛起的狂歡中，成為反抗共同體的一員。

亞里斯多芬尼斯以幽默批判現實的精神，使作品始終保有當代性。我們身處的時代同樣充斥着無形硝煙，人們何嘗不是處於虛無乏力的精神漂泊當中？當姊姊妹妹手牽手站起來時，她們或非提供一個具體答案，而是邀請我們尋回生命本真的力量。

《姊姊妹妹站起來》

文：黃幸晶 圖：香港藝術節

