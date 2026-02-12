五枚生肖腕錶推介 Blancpain/Hublot/Longines/Oris/Arnold & Son新作讓駿馬奔馳

高級腕錶品牌一般只會一年推出一款生肖錶，要儲齊一套便要花上十二年，而且通常都是限量版，別具珍藏價值，深受藏家喜愛。之前《LUXE STYLE》已介紹了五款火馬生肖錶，今日再推介多幾枚精采新作。

精選5枚火馬生肖錶

Blancpain ∣ Villeret Calendrier Chinois Traditionnel - Year of the Horse 2026

十二生肖源於中華傳統文化，所以若選市場上最具中華文化特色的生肖錶，非Blancpain 2026年馬年Villeret中華年曆腕錶莫屬，因為它不單止是全球首款將極複雜的農曆與公曆日期，以及月相顯示結合的腕錶，今年的火馬生肖版亦是唯一可顯示農曆的馬年生肖腕錶。新錶採用鉑金製作，首次配上全新三文魚色大明火琺瑯錶盤。此錶本身已具備完整的農曆顯示功能，除農曆時辰、五行與陰陽、月相、農曆日期與月份之外，12點位還設有以動物圖案代替文字的十二生肖顯示。生肖顯示全年都是駿馬圖案，反轉其透明錶底，還可欣賞到自動擺陀上飾有奔跑駿馬踏燕飛翔的浮雕圖案，以及「丙午」字樣，向中華帝王傳說中的「天馬」致敬。

Blancpain Villeret Calendrier Chinois Traditionnel - Year of the Horse 2026，錶殼：45.2mm鉑金/ 機芯：3638自動/ 限量：50枚/ 售價：$689,500。

Hublot ∣ Spirit of Big Bang Year of the Horse Frosted Carbon

Hublot這款馬年腕錶完美融合現代製錶科技、錶盤傳統工藝及中華文化。現代製錶科技當然是指品牌以先進技術製作的霧面碳纖維錶殼，以及自家製的HUB1710自動機芯，錶盤設計靈感源自唐代藝術品的金邊勾勒五花駿馬圖，以傳統細工鑲貼工藝鋪疊碳纖維而成，整體風格相當時尚有型。

Hublot Spirit of Big Bang Year of the Horse Frosted Carbon，錶殼：42mm碳纖維/ 機芯：HUB1710自動/ 限量：88枚/ 售價：$280,700。

Longines ∣ Master Collection Year of the Horse Special Edition

Longines今年推出的馬年生肖錶，是與中國徐悲鴻藝術館合作的結晶，焦點是將中國著名畫家徐悲鴻的經典名作《奔馬》鐫刻於自動擺陀上，而錶盤則採用農曆新年常見的喜慶紅與金色配搭，錶盤由黑變紅的色調深邃迷人，襯上金色指針和刻度，令報時更清晰。

Longines Master Collection Year of the Horse Special Edition，錶殼：42mm不鏽鋼/ 機芯：L899.5自動/ 限量：2,026枚/ 售價：$22,900。

Oris ∣ Year of the Horse Limited Edition

繼首款蛇年版ProPilot X Calibre 115後，馬年錶是Oris生肖錶系列的第二款作品。今年轉為Artelier Calibre 113全曆錶，以搶眼的暗紅色錶盤，配襯3點和9點的火紅色動力儲備顯示和小秒針，生肖馬元素則放在10天動力儲備顯示上，以奔跑及休息中的兩款駿馬圖案，代表動力儲備的狀態，相當有趣。

Oris Year of the Horse Limited Edition，錶殼：43mm不鏽鋼/ 機芯：Calibre 113手上鏈/ 限量：88枚/ 售價：$63,800。

Arnold & Son ∣ Perpetual Moon 41.5 "Year of the Horse"

Arnold & Son以Perpetual Moon製作的馬年生肖錶很有畫意，將月夜下的駿馬，在山丘上奔馳的景象活靈活現地呈現於黑色砂金石錶盤上。駿馬以紅金雕刻而成，山丘及駿馬發出的紅黃光點就以微型彩繪製成，當中紅黄光點和巨形月相綴以Super-LumiNova夜光，會在黑暗中發出令人神醉的幽光。

Arnold & Son Perpetual Moon 41.5 'Year of the Horse'，錶殼：41.5mm紅金/ 機芯：A&S1512手上鏈/ 限量：8枚/ 售價：$553,000。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供