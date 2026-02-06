馮敏如 - 如影。隨影│迷人日出吳哥窟

相信許多朋友都對柬埔寨的著名古蹟——吳哥窟有所耳聞。許多人或許是因為電影《盜墓者羅拉》中那個被樹根緊緊包圍的石建築群的場景而對它產生興趣，進而了解到這裏有一處數百年來被遺忘的神廟建築群。這一古蹟在百多年前才被重新發現並發掘出來。

我曾經兩次造訪吳哥窟進行拍攝，並親眼見證了保育工作的逐步完善。第一次到訪時，大部分區域都能自由進出，建築物也並未設置太多的保護措施。然而，當我第二次回到這裏時，已經有部分區域被圍起來禁止進入，部分階梯則鋪設了木板，以防止大量遊客的踩踏對建築造成損耗。

其中一天的清晨日出時份，以橋面上的石像作前景，拍攝旭日初升，迎來新的一天。

吳哥窟的建築群宏偉壯觀，雖然歷經數百年的荒廢，但經過多年的修復，已重新恢復昔日的雄偉氣勢。許多遊客渴望親眼目睹這裏的日出景象，因此每天清晨，池塘邊都擠滿了期待欣賞日出的遊客。為了捕捉這難得的日出景觀，我需要在半夜出發，乘車前往湖邊的拍攝點。儘管天還未亮，但已經有不少人提前趕到。

最終，我找到了一個合適的位置，設置好三腳架靜候日出。隨着天色漸漸亮起，人潮也越來越多。當太陽緩緩從吳哥窟的建築群後升起時，現場立刻響起一片驚嘆聲。為了拍攝這壯麗的景象，我選擇了廣角鏡頭，進行環抱式的曝光拍攝，最終得到了層次豐富的作品。

每一次的拍攝經歷都讓我深刻感受到吳哥窟的歷史與文化底蘊。這裏不僅是攝影愛好者的天堂，更是每位遊客心中夢寐以求的聖地。吳哥窟的每一塊石頭都在訴說着它的故事，無論是日出時的金色光芒，還是古老建築的雄偉輪廓，都是我心中永不磨滅的記憶。這些瞬間不僅僅是照片，更是對這片土地深情的致敬。

拍攝器材：Canon 11-24mm

(本文圖片由馮敏如提供）

文：馮敏如