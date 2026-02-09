Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮敏如 - 如影。隨影│都市光影詩意對話：星芒、放射線與弧形構圖的捕捉心得

Art Can
更新時間：09:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-09 HKT

       攝影作為一門視覺藝術，光影的捕捉往往是決定作品成敗的關鍵。它不僅塑造空間感、強調主體，還能傳達情感、故事與氛圍。在這兩幅作品中，我運用自然光線，透過陰影的延伸、弧線與直線的強烈對比，創造出充滿張力與線條感的構圖。拍攝地點在西沙GO Park（由Zaha Hadid Architects設計的現代運動與商業綜合體），這裏建築線條流暢、未來感十足，開放式結構與玻璃、金屬元素在陽光下產生豐富的光影變化，非常適合光影主題創作。
       第一幅作品聚焦欄杆陰影在地面上的放射狀延伸，陽光從建築後方低角度直射而來，形成強烈的逆光效果。我將鏡頭對準欄杆，讓陽光穿透欄杆間隙，在地面投射出放射狀的陰影線條。為了捕捉陽光的星芒（Starburst），我將光圈收細至f/11–f/16，視線從右上方充滿多角星芒的太陽開始，沿着放射狀光影自然延伸，經過弧形欄杆，再匯聚到左下角的投影終點。這種由明到暗、由點到面的引導，讓畫面產生強烈的動態與深度。
       第二幅作品則巧妙利用建築弧形天花作為前景，類似傳統畫意風光中用垂柳框住天空的手法。這不僅加強前景層次，還「括起」上方天空，將觀眾視線集中在藍天與太陽上。太陽同樣因小光圈形成耀眼的多角星芒，成為視覺焦點；視線隨放射狀光影線條，從右上角太陽順勢滑向左下角地面投影，形成對角線構圖的強烈引導。拍攝時我採用低角度（接近地面），幸好Canon R5 Mark II的翻轉螢幕讓我能蹲在地上、將相機垂低取景，而小光圈帶來的超深景深，讓整個地面陰影與線條都清晰銳利，無需擔心前景或背景失焦。

利用弧形天花作為前景，增加深度 感；太陽與地面投影形成對角構圖， 藍天襯托星芒，畫面充滿未來感與層 次。
利用弧形天花作為前景，增加深度 感；太陽與地面投影形成對角構圖， 藍天襯托星芒，畫面充滿未來感與層 次。

       捕捉光線穿越建築結構的瞬間，需要精準掌握關鍵技巧，光影攝影常遇高反差場景（HDR）。我使用「包圍曝光」（Bracketing）拍攝多張（通常±2 EV，三張一組），後製在Lightroom合成為HDR影像，保留高光細節（如太陽邊緣）與陰影層次（如地面漸層）。現場不准使用三腳架，手持拍攝時我會深呼吸、穩住身體，多練習確保連拍時不移位。
       光影是攝影的靈魂，透過這些技巧，你也能在都市建築中發現詩意。西沙GO Park不僅是運動休閒地，更是光影創作的絕佳場景，下次不妨帶上相機，親身體驗光線如何「雕刻」空間。

拍攝器材：Canon EOS R5 Mark II + RF 14-35mm f/4 L IS USM鏡頭（超廣角能完整納入建築結構與天空，強調空間感）。

文、圖：馮敏如（Alex Fung，英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑）

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
42分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
14小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT