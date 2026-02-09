馮敏如 - 如影。隨影│都市光影詩意對話：星芒、放射線與弧形構圖的捕捉心得

攝影作為一門視覺藝術，光影的捕捉往往是決定作品成敗的關鍵。它不僅塑造空間感、強調主體，還能傳達情感、故事與氛圍。在這兩幅作品中，我運用自然光線，透過陰影的延伸、弧線與直線的強烈對比，創造出充滿張力與線條感的構圖。拍攝地點在西沙GO Park（由Zaha Hadid Architects設計的現代運動與商業綜合體），這裏建築線條流暢、未來感十足，開放式結構與玻璃、金屬元素在陽光下產生豐富的光影變化，非常適合光影主題創作。

第一幅作品聚焦欄杆陰影在地面上的放射狀延伸，陽光從建築後方低角度直射而來，形成強烈的逆光效果。我將鏡頭對準欄杆，讓陽光穿透欄杆間隙，在地面投射出放射狀的陰影線條。為了捕捉陽光的星芒（Starburst），我將光圈收細至f/11–f/16，視線從右上方充滿多角星芒的太陽開始，沿着放射狀光影自然延伸，經過弧形欄杆，再匯聚到左下角的投影終點。這種由明到暗、由點到面的引導，讓畫面產生強烈的動態與深度。

第二幅作品則巧妙利用建築弧形天花作為前景，類似傳統畫意風光中用垂柳框住天空的手法。這不僅加強前景層次，還「括起」上方天空，將觀眾視線集中在藍天與太陽上。太陽同樣因小光圈形成耀眼的多角星芒，成為視覺焦點；視線隨放射狀光影線條，從右上角太陽順勢滑向左下角地面投影，形成對角線構圖的強烈引導。拍攝時我採用低角度（接近地面），幸好Canon R5 Mark II的翻轉螢幕讓我能蹲在地上、將相機垂低取景，而小光圈帶來的超深景深，讓整個地面陰影與線條都清晰銳利，無需擔心前景或背景失焦。

利用弧形天花作為前景，增加深度 感；太陽與地面投影形成對角構圖， 藍天襯托星芒，畫面充滿未來感與層 次。

捕捉光線穿越建築結構的瞬間，需要精準掌握關鍵技巧，光影攝影常遇高反差場景（HDR）。我使用「包圍曝光」（Bracketing）拍攝多張（通常±2 EV，三張一組），後製在Lightroom合成為HDR影像，保留高光細節（如太陽邊緣）與陰影層次（如地面漸層）。現場不准使用三腳架，手持拍攝時我會深呼吸、穩住身體，多練習確保連拍時不移位。

光影是攝影的靈魂，透過這些技巧，你也能在都市建築中發現詩意。西沙GO Park不僅是運動休閒地，更是光影創作的絕佳場景，下次不妨帶上相機，親身體驗光線如何「雕刻」空間。

拍攝器材：Canon EOS R5 Mark II + RF 14-35mm f/4 L IS USM鏡頭（超廣角能完整納入建築結構與天空，強調空間感）。

文、圖：馮敏如（Alex Fung，英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑）