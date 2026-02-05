Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節送禮精選 Blancpain/Richard Mille/Parmigiani Fleurier/Tissot絕襯情侶對裝錶推介

更新時間：09:01 2026-02-05 HKT
發佈時間：09:01 2026-02-05 HKT

       今年情人節較農曆大年初一（2月17日）早幾天到來，即使「臨急抱佛腳」選購禮物，也不會遇着新年期間店舖未啟市。不少品牌都會趁情人節力推女裝錶，但其
實男士們也可以在買錶送給女伴時，同步挑選合襯的錶款，自製情侶裝甜蜜度佳節。

∣ Blancpain ∣

For Her：Villeret Saint Valentin 2026

       今年是Blancpain連續第26年推出情人節限量版腕錶。沒錯，品牌向來只有女裝款式，沒有男士們的份兒，而且一直以紅色和愛心作為腕錶的設計核心。今年的限量版Villeret Saint Valentin 2026是一款兩針簡約錶，功能上只有時和分顯示，腕錶設計極盡簡約，以迷你的21.5mm白金錶殼配鑲鑽錶圈，銀白色貝母錶盤上不設任何刻度，只在12點位鑲有一顆心形鑽石時刻及印有品牌標誌。全銀白色的單色調，利用光線反射強調鑽石和貝母錶盤，腕錶最艷麗的色彩在於所搭配的「Chérie Red」紅色鱷魚皮帶，象徵火熱的愛。搭載具備矽游絲的615自動機芯，限量14枚，數字呼應情人節的日期。

Blancpain Villeret Saint Valentin 2026，錶殼：21.5mm白金/ 機芯：615自動/ 限量：14枚/ 售價：$166,000。
For Him：Villeret Extraplate

       既然今年的情人節限量版女裝錶是如此簡約，男士可以選擇蛋白石色錶盤的不鏽鋼超薄Villeret Extraplate作配襯。外觀比較踏實，但設計也見特色，尤其錶盤的蛋白石色帶點懷舊味道，配以淺啡色皮帶，凸顯佩戴者的脫俗品味，機芯有100小時動力儲備亦相當實用。

Blancpain Villeret Extraplate，錶殼：40mm不鏽鋼/ 機芯：1151自動 /售價：$84,500。
∣ Parmigiani Fleurier ∣

For Her：Tonda PF 36mm Automatic

       40mm無日期的Tonda PF Micro-Rotor原本已經是設計非常中性的錶款，但自從Parmigiani Fleurier 再推出細一個碼的36mm款式後，發覺這個中碼型號都頗適合女士佩戴。今個情人節的女裝之選，推介這款大麥粒璣鏤飾紋錶盤鑲有鑽石時刻，而錶殼、滾花錶圈和鏈帶都鑲有鑽石的玫瑰金款式，愛它的鑽石鑲在鏈帶左右兩側的設計，大膽新鮮，也可凸顯錶殼至鏈帶的優美線條。 

Parmigiani Fleurier Tonda PF 36mm Automatic，錶殼：36.1mm玫瑰金/ 機芯：PF770-HM自動/ 售價：$703,000。
For Him：Tonda PF Sport Chronograph Rose Gold Sandstone

        從外觀上來看，40mm的Tonda PF與女裝36mm幾乎一模一樣，沒有太大分別，作為情侶對錶未免太單調，所以今次特別為男士揀選了品牌同系列，但又帶點運動風格的Sport Chronograph，同是玫瑰金型號，配上砂岩色錶盤和Tufo色橡膠錶帶，清雅又貴氣。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Rose Gold Sandstone，錶殼：42mm玫瑰金/ 機芯：PF070自動/ 售價：$431,000。
∣ Richard Mille ∣

For Her：RM 07-01 Intergalactic Misty Night

      Richard Mille這款Misty Night版本的RM07-01 Intergalacti，碳纖維TPT錶殼、中殼和錶盤以251顆鑽石和1123個紅金爪鑲嵌成為滿布繁星的夜空模樣，令原本散發很濃厚機械感的Richard Mille變得溫柔浪漫起來。

Richard Mille RM 07-01 Intergalactic Misty Night，錶殼：31.4×45.66mm碳纖維TPT/ 機芯：CRMA2自動/ 售價：待詢。
For Him：RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari

       既然女裝如此璀燦耀目，男裝也不能比下去。這枚擁有複雜追針計時功能的RM 43-01，碳纖維TPT錶殼的桶狀造型跟RM07-01也相當合襯，功能及相關顯示亦非常豐富，加上機芯多項源自法拉利車架和引擎的設計元素，別說計時，單是用放大鏡欣賞也不亦樂乎。 

Richard Mille RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari，錶殼：42.9×51.2mm碳纖維TPT/ 機芯：手上鏈/ 限量：75枚/ 售價：待詢。
∣ Tissot ∣

For Her：Désir Auto 

       Tissot Désir Auto有齊傳統女裝錶惹人喜愛的設計元素，直徑28mm也很的骰，鑲鑽錶圈又夠閃，貝母錶盤的幻彩效果亦迷人，加上PVD玫瑰金色錶殼配搭紅色皮帶，設計相當華麗。然而更吸引之處是2點位錶冠、8點位日期、偏心錶盤布局配合復古的Sector Dial式小時刻度圈等多項突破性設計，能展現出現代女性追求自我與破格的精神。

Tissot Désir Auto，錶殼：28mm PVD不鏽鋼 /機芯：自動/ 售價：$13,000。
For Him：Le Locle Gold 39.3mm

       Le Locle以巴黎鉚釘飾紋和放射飾紋為錶盤帶來豐富層次感之餘，玫瑰金製錶圈及玫瑰金色羅馬數字時刻亦令腕錶更覺典雅大方，穩重成熟。 

Tissot Le Locle Gold 39.3mm，錶殼：39.9mm不鏽鋼（玫瑰金錶圈）/ 機芯：Powermatic 80自動/ 售價：$16,350。
文：Gavin Ho  圖：品牌提供 

