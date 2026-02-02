馮程淑儀—WestK 留聲機｜點止展覽咁簡單



殿宇裝潢、衣冠紋飾、瓷器圖案，都包含着中國傳統紋樣，透過現代科技卻能夠將中國傳統文化以全新面貌向觀眾呈現。我說的是由香港故宮文化博物館（下稱博物館）舉辦的「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」。這個甚受年輕觀眾歡迎的展覽剛獲星島新聞集團頒發「嶄新Digital Art大獎」，是對團隊的莫大鼓勵。

在1月中旬舉行的頒獎禮上，博物館館長吳志華提到文化藝術工作的KPI不應限於量化指標。事實上，文化藝術帶來的裨益既有形亦無形：文化能推動國與國之間的交流合作和互相理解，亦能塑造城市氛圍和人民的氣質素養，是一個城市軟實力的最佳示範，但無形價值往往因難以量化而被忽略。

博物館展覽要做到既有口碑亦有經濟效益亦非不可能，博物館現正舉行的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，正好為達至推動文化交流和創造經濟效益雙目標提供了生動案例。

香港故宮文化博物館推出《法老的港式生活》創意短片，當中阿正與法老暢遊香港迪士尼樂園。（圖片提供：香港故宮文化博物館）

展覽自去年11月20日開幕以來，短短兩個月已吸引了超過十九萬觀眾參觀，在文創商品開發和銷售方面亦取得突破，為博物館帶來可觀的收入。這次是博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦、香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展，在促進中埃文化交流的同時，亦憑藉博物館以立足香港、背靠祖國和與國際接軌的敘事和策展方式，展現了香港作為一個開放包容和多元的國際城市形象。

乘着展覽的熱潮，博物館團隊將文化體驗伸延至本地社區，以至於大灣區的內地城市，除了去年11月在佛山啟動的「法老與埃及貓的嶺南之旅」外，我們剛於線上線下推出一系列創意宣傳影片及活動。其中三集創意短片《法老的港式生活》，由商台DJ黃正宜（阿正）充當嚮導，帶領穿越時空來到香港的「法老」坐上開篷巴士遊走香港多個著名景點。其中一集，二人到香港迪士尼樂園尋找古埃及神聖動物，包括在森林河流之旅遇上河馬，在迷離大宅碰到成群結隊的聖甲蟲，以及在美國小鎮大街欣賞奪目的夜間匯演。另一集，阿正帶着法老在九龍城街市及熟食中心小店「樂園」享用酥脆金黃的港式西多士，勾起法老思鄉之情，讓他想起正在「古埃及文明大展」展出，有四千年歷史的「古埃及三角形麵包」。「樂園」老闆亦因法老到訪而受到啟發，特別推出「獻給法老王的仿古埃及麵包」，讓一眾食客大快朵頤。

在博物館開業不久的星巴克概念店，以及四樓璟瓏軒中餐廳，亦投入這股古埃及熱潮，推出古埃及主題美食。星巴克店亦售賣「香港故宮文化博物館古埃及系列」，包括咖啡杯套裝、行李牌、證件套等精美商品。博物館更獲邀參與今天會展開幕的「香港寵物節2026」，將一隻2.5米高的巨型「法老貓」裝置帶到現場，透過創新方式連結社區。博物館亦將推出新一批文創商品，並於三月份推出「法老貓×九巴仔」的創意活動。

上述種種充滿創意的宣傳手法和活動，正好展示了「文化+文創+旅遊」的無限可能，只要我們解放思想，敢於嘗試，在文化藝術的領域上推陳出新，不僅能活潑生動地推廣傳統文化，更可以為香港打造兼具深度與溫度的藝文風景，提升城市的文化品牌，為各行各業帶來有形與無形的效益。

文：馮程淑儀 圖：香港故宮文化博物館