M+趙無極：版藝匠心大型回顧展覽｜趙無極的宇宙 跨文化交響樂

版畫之於趙無極，是長達半個世紀的孜孜以求，是他開創自己藝術語言的一片實驗土壤。在東西文化的交會處、在圖像與文字的對話間，版畫宛如一條匯流之河，靜靜沉澱他對東西方美學的融合，又映照出他人生與心境的波瀾。

他形容版畫「幾乎像是遊戲」。其不可預測的特質，正契合他欲掙脫中國晚清摹古風氣的想法。他吸收西方現代主義與立體主義的養分後，嘗試在版畫中加入甲骨文的符號，抽象逐漸成為他創作的語言。他以濃烈飽滿的色塊取代具象場景，筆觸如草書般迅疾有力、富有動感，更將道家哲學中虛實與留白的意境融入版畫中。這亦是他少年時代於中國所學的水墨畫和書法美學傳統，在版畫創作生涯中一遍又一遍迴響。

晚年的他，版畫技法臻於化境，進入了從心所欲的創作階段。他能在一幅版畫上運用14種色彩，卻依然保持通透與靈動。他更將版畫視為與文字對話的媒介。

當他為法國詩人阿瑟．蘭波的超現實風格詩集創作版畫配圖時，他以激盪的線條和色彩回應詩句中的狂想，在視覺藝術中融入文學詩意，詮釋了「詩中有畫，畫中有詩」的意境。

觸碰趙無極創意靈魂 親手製作版畫工藝

M+「趙無極：版藝匠心」展覽，首次在亞洲完整呈現趙無極的版畫創作全貌。從1940年代末初抵巴黎的探索，到2000年代晚期圓融的作品，觀眾得以見證他如何將版畫化為一片無垠天地——自如地遊走於東西方美學疆界之外，在圖像與文字間激起無限的想像，築起自成一格的藝術宇宙。

M+現正舉行的「趙無極：版藝匠心」展覽，通過版畫作品回顧其驕人藝術創作旅程。1948年，初抵巴黎的趙無極，迅速迷上了版畫這門充滿實驗性的藝術。對他而言，那種通過調配化學物質、運用不同工具製作印痕，再以不同的色彩層層疊加，創造出的無數可能，遠比一筆成型的油畫更令他着迷。持續探索版畫之際，他漸漸感到「外在世界所給予的一切已不能滿足我」，於是轉而透過視覺語言，呈現自然的力量與內心幻化的風景，這也標誌着他更着力於發掘圖像中的詩意與哲學潛能。自1957年起，他幾乎不再為作品命名，希望打破純粹文字給人的一種既定想像。

M+希克策展人兼展覽聯合策展人武漠博士特別指出，展覽中一幅罕見的巨幅版畫——長逾一米，層層套印多達十四種顏色。其色彩之輕靈、層次之細膩，與同構圖的油畫作品並置時，展現出截然不同的風格：版畫的色調更為明快，透出一種清澈質感。武博士說：「趙無極從未將版畫視為油畫的附屬媒材，對他而言，版畫更是一片能夠實現創新、容納原創想法的天地。」事實上，自1970年代末起，趙無極不斷突破版畫的界限，糅合中國與歐洲藝術的傳統技法，以彰顯道家哲學的和諧、平衡、自然。其詩意的構圖越見豐富多樣，用色亦更為明亮。

在趙無極的藝術宇宙裏，版畫也是連接不同創作靈魂、激發無限想像的橋樑。他為詩集和書籍創作的版畫插圖，從不只是文字的附庸，而是另一種自由的詩、深層的互文滋養——它們在彼此的留白處相遇，共同拓展想像的邊界。M+教學及詮釋副策展人曾黎華指出，這種跨領域的合作，正是趙無極融會東西美學的體現。在中國傳統中，素有「詩書畫印」合一的理念；西方雖無相同術語，但文學與藝術亦緊密交織。

於1月31日起，M+將在「趙無極：版藝匠心」展覽期間，推出「版畫開放工作室」，邀請觀眾親手體驗版畫創作的樂趣與驚喜。曾黎華指，教學團隊設計了「季節的花紋」、「旅行的符號」、「故鄉的聲音」三個主題，靈感正源自趙無極遊歷四方、從多元文化與藝術中吸取養分的創作歷程。參與者可根據主題構思畫面，再用樹葉、絲帶等日常材料，在特製的啫喱膠版面上創作圖樣。

當油墨滾過凹凸表面，色彩在凹痕中積聚；紙張覆蓋、按壓，最終揭起的瞬間，隱藏的層次與偶然交融的色彩才全然顯現。對一些參與者而言，面對一張白紙或許令人卻步——腦海中的想像，未必能輕易透過畫筆實現，而版畫的「間接性」巧妙地化解了這種困境，讓藝術創作回歸到遊戲般輕鬆而開放的本質。

文：龍芷莹 圖：何健勇、M+展覽

「趙無極：版藝匠心」