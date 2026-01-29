Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LVMH Watch Week 2026 精選5大品牌Hublot/Louis Vuitton/Zenith/Bvlgari/Tag Heuer亮眼好錶

Art Can
更新時間：09:00 2026-01-29 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-29 HKT

        LVMH集團旗下九個製錶品牌的新錶，於上周（1月20日至22日）假意大利米蘭舉辦第7屆的LVMH Watch Week 2026曝光。當中的品牌包括Bvlgari、Daniel Roth、Gérald Genta、Hublot、L'Epée 1830、Louis Vuitton、Tag Heuer、Tiffany和Zenith，全都同步推出多款新錶，而數量亦較預期多。今日特別為大家介紹當中五大品牌的重點精選新錶。

LVMH Watch Week 2026 精選5大品牌新錶

Hublot∣Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition

       若說祖高域是網球界史上最佳運動員（Greatest Of All Time），應該無人反對，Hublot為向這位品牌大使致敬，推出內外都包含祖高域元素的全新Big Bang陀飛輪祖高域GOAT版腕錶，完美展現品牌融合藝術的製錶理念。祖高域至今共贏得101座冠軍獎盃，新錶的產量也是101枚，包括72枚藍色、21枚橙色及8枚綠色，藉此數字向他致敬。顏色和產量分別代表他在硬地場、泥地場及草地場奪冠的次數。假設他下次在硬地場再贏取冠軍的話，藍色版便會多生產1枚，而GOAT版腕錶便會變成102枚了。新錶的顏色及恍如大理石的紋理，乃源自製作錶殼所採用的高科技複合材質，原材料居然是祖高域的LACOSTE Polo衫和HEAD網球拍！101枚腕錶已用上他共18件Poro上衣和12支球拍。錶殼中層則以目前世界最堅韌的Titaplast材質製造，其出色的強度重量比，為機芯提供最佳的保護。錶底可看到品牌利用激光將機芯主夾板雕刻成仿真度極高的網球拍拍弦模樣。「拍弦」粗度只有0.55mm，經PVD鍍黑並印有白色祖高域「ND1」個人標誌。拍弦底下還有模仿黃綠色網球設計的發條鼓棘輪。白色皮帶則設計成猶如球拍拍柄的防滑膠，固定錶圈的鈦金屬螺絲就如網球模樣。新錶僅重56克，佩戴着它打波，技術或許可以高幾班！

Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition，錶殼：44mm複合材質及Titaplast聚合物/ 機芯：HUB6035自動/ 售價：$850,700。
Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition，錶殼：44mm複合材質及Titaplast聚合物/ 機芯：HUB6035自動/ 售價：$850,700。
錶底可看到品牌利用激光將機芯主夾板雕刻成仿真度極高的網球拍拍弦模樣。
錶底可看到品牌利用激光將機芯主夾板雕刻成仿真度極高的網球拍拍弦模樣。
拍弦底下還有模仿黃綠色網球設計的發條鼓棘輪。
拍弦底下還有模仿黃綠色網球設計的發條鼓棘輪。

Louis Vuitton∣Escale Worldtime Flying Tourbillon

       2014年誕生的Escale Worldtime是Louis Vuitton最具代表性的錶款之一，今年品牌加入製作難度高的中置陀飛輪，而小時顯示更是瞬跳式，加上Monogram花形陀飛輪框架，美觀吸睛，擁有極高的辨識度。至於以25種顏色製作的24面國旗錶盤，以大明火琺瑯製作，配上鉑金錶殼，凸顯腕錶的工藝價值。

Louis Vuitton Escale Worldtime Flying Tourbillon，錶殼：40mm鉑金/ 機芯：LFT VO05.01自動/ 售價：$1,880,000。
Louis Vuitton Escale Worldtime Flying Tourbillon，錶殼：40mm鉑金/ 機芯：LFT VO05.01自動/ 售價：$1,880,000。

Zenith∣Defy Revival A3643

       近年大玩復刻設計且相當成功的Zenith，今次錶展最矚目新作首選復刻1969年初代Defy的Defy Revival A3643。原作擁有非常醒目的「銀行金庫」和「鎖件」外號，而新作則將其銀色錶盤完美重現，配上中央緞面打磨高於黑色亮漆凹槽的雙層時刻，點綴鮮艷奪目的橙色秒針，並配上透明底蓋方便欣賞Elite 670機芯的運作。

Zenith Defy Revival A3643，錶殼：37mm不鏽鋼/ 機芯：Elite 670自動/ 售價：$59,100。
Zenith Defy Revival A3643，錶殼：37mm不鏽鋼/ 機芯：Elite 670自動/ 售價：$59,100。

Bvlgari∣Maglia Milanese Monete

      近年女裝錶所搭載的機芯越來越精彩，Bvlgari這款古幣神秘腕錶以古羅馬銀幣鑲嵌在八角形錶蓋，配合米蘭鏈帶，令腕錶更像手鐲的設計，另搭載僅13.5mm直徑、只重1.9克並以102個零件所製作的Piccolissimo BVP100機芯，新增了錶冠上鏈功能，毫不簡單。

Bvlgari Maglia Milanese Monete，錶殼：玫瑰金/ 機芯：BVP100手上鏈/ 售價：待詢。
Bvlgari Maglia Milanese Monete，錶殼：玫瑰金/ 機芯：BVP100手上鏈/ 售價：待詢。

Tag Heuer∣Carrera Split-Seconds Chronograph

       繼Monaco系列之後，屬於Tag Heuer最頂級的追針計時機芯，終於應用於品牌最暢銷的Carrera系列上。圓潤的Glassbox錶殼以鈦金屬製作，9點位追針按鈕與錶殼完美結合，透明錶盤和底蓋將以350個零件組成的全新TH81-01機芯，高科技的風格展露無遺。

Tag Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph，錶殼：42mm鈦金屬/ 機芯：TH81-01自動/ 售價：$950,000。
Tag Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph，錶殼：42mm鈦金屬/ 機芯：TH81-01自動/ 售價：$950,000。

文：Gavin Ho   圖：品牌提供 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
14小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
17小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
20小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
15小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
17小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
即時國際
53分鐘前
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊 林映輝被怒推臨危不亂極專業 生死5分鐘畫面曝光
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊  林映輝被怒推臨危不亂極專業  生死5分鐘畫面曝光
影視圈
12小時前
美國減息｜美今夜議息 「聯儲局線人」籲留意一個關鍵措辭 沃勒投票取向值得關注
美國減息｜聯儲局宣布維持利率不變 「聯儲局線人」籲留意一個關鍵措辭
宏觀經濟
6小時前