丙午馬年時尚品牌限定作 新春應節穿搭提案

國際時裝品牌推出農曆新年系列，早已成為指定項目，品牌都會依照當年的生肖設計應節的服飾單品。今年迎來丙午馬年（赤馬年），主角自然是充滿活力與自由象徵的「馬」。各大時尚品牌的CNY限定系列皆以駿馬為核心設計元素，從用色、圖案及細節綴飾多方面着手，展現多角度的創意詮釋。

駿馬圖案融合品牌特色 Max Mara/Marella/Burberry/Canada Goose新春系列精點

喜慶節日總會為國際時尚品牌帶來商機，其中當然不少得中國農曆新年，每年所屬的生肖動物正是啟發設計師們無限創意的題材。適逢丙午馬年將至，時尚界的Chinese New Year（CNY）限定系列陸續登場，設計結合品牌的個別獨有特色，為潮流族帶來多元化的應節穿搭選擇。 馬，象徵力量、速度與自由，亦寓意好運與吉祥，為農曆新年帶來好兆頭。要將馬化身成設計師們的創作元素，幻變出融多樣化時尚單品，正可為新春衣着造型提供百搭選項。

Max Mara的馬年系列採用精巧的馬術靈感紋飾，如駿馬圖騰設計，當中加上Tone-on-tone的印花與刺繡，又將品牌標誌的「M」字母化身獨特圖紋，作品呼應主題之餘又充滿藝術感。新裝選以吉祥緋紅、醇厚棕櫚、雅緻米色與柔潤奶油色等為主調，節日氛圍濃厚。另Marella新年限定系列的靈感乃源自Marella ART. 365系列的經典簡潔剪裁。適逢火馬之年，選色也以鮮艷紅色為主，其中一件上衣的駿馬與牡丹花圖案以線條勾勒，屬簡單賀年裝必選。馬對於Burberry來說，同樣有着重要位置。品牌的初版戰馬騎士標誌誕生於1901年，當年為新Logo而舉辦公開競賽，而戰馬騎士圖騰就於諸多設計中脫穎而出，其象徵保護、榮譽和創新精神。品牌推出新禧賀歲系列又適達馬年，最適合將這戰馬騎士圖騰來一次全新演繹。新系列以水彩水墨風格繪製，運用絢麗的金屬刺繡、十字繡與貼花徽章等精湛工藝呈現豐富視效。另換上紅色為基調，不折不扣的呼應新春。加拿大品牌Canada Goose亦推馬年膠囊系列，特別找來洛杉磯當代藝術家Matt McCormick合作，推出限量圖案設計新作，創作靈感來自藝術家於美國紀念碑谷與野馬共處的經驗，展現野馬的自由姿態與自然能量。全新的胭脂紅色設計上衣，尤其適合於農曆新年穿着。

節日手袋熱選 Longchamp/MCM/Chloé/Delvaux/Valextra新作注入馬元素

想低調一點迎新歲，可以從手袋及配飾小件入手，為造型添亮點。手袋最易吸引女士目光，新年換新袋又何需理由呢？！Longchamp打頭陣推出全新形象廣告「Riding the SpringBreeze」，以色彩繽紛的主題世界為背景，洋溢懷舊氛圍與童年回憶，湛藍天空與翠綠草地交織出春日氣息，象徵季節更迭與新生。品牌又藉着全新的馬匹形象，為農曆新年注入樂觀與希望的寓意。回溯品牌創立之初，奔馳駿馬標誌早已成為經典符號。今個馬年，品牌特別以金色重新演繹，讓駿馬馳騁於洋紅或酒紅色的Le Roseau手袋上，呼應中國農曆新年的吉祥色彩。

MCM新春系列結合駿馬與國際象棋元素，當中包括升級再造的Cognac Visetos帆布手袋，印上源自國際象棋「馬」的手繪圖案，帶來動感設計。另外，Chloé馬年限定系列中的壓紋皮拼蛇皮馬鞍形Shoulder Bag，綴以金色馬形裝飾及馬銜扣鏈帶，應節之餘亦不失型格。新手袋中有不少採以長流穗為設計，靈感都是源自馬。如Valextra特別推出的迷你柔緞水桶袋，將馬鬃的線條被巧妙轉化為外層流穗設計，再配以緋紅色絲綢精製，迎合喜慶氛圍。Delvaux亦不約而同以馬鬃編織工藝演繹馬年版Pin Mini Bucket，袋身以馬鬃毛與棉、麻等天然材質交織而成，呈現獨特質感，再加配馬年限定，並以小牛皮拼長流穗製成的鈴鐺吊飾，不失優雅氣息。

生肖主角配飾

Anteprima Wirebag、Loro Piana、Tod's、Hermès等都應節推出可愛掛飾或其他時尚配飾，紛紛以馬為主題設計，帶來多元化的配襯選擇。這些新作既呼應潮流，又提供多元化的應節選擇，節日自用或送禮皆不錯。

文：E. Lam 圖：品牌提供