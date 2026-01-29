香港仕宏拍賣百年紅標宋聘號 茶王成交價創新高

「藏茶如藏金」，單看香港仕宏月前舉行的「足吾所好──古董級潽洱及佳茗專場」上的踴躍競投實況，足以見證。

品茶文化起源於古代的中國，當中融合藝術、哲學、禮儀、生活與傳統文化，以茶修身，亦可靜心。所謂「藏茶如藏金」，在收藏市場之中，古董普洱因其自然消耗、不可再生與跨世代的文化價值，逐漸成為高資產人士配置中的重要替代資產，其中素有「茶王」之稱的宋聘號，更成為市場的定價標竿。香港仕宏前於線上線下同步舉行的「足吾所好——古董級普洱及佳茗專場」，深受藏家與茶友的歡迎，拍品之中的百年原筒紅標宋聘號，正創下成交價逾2,000萬港元的歷史佳積。

普洱市場巔峰之作

百年陳蘊的號級茶與擁有半世紀風華的印級茶，依然是市場矚目的核心品類。是次拍品就包羅不同年代的佳茗，至於尤其受注目的焦點拍品共有三件，其中首現拍場的百年原筒（共七片）紅標宋聘號，更是極具市場指標意義的傳世孤品，亦是紅標宋聘號首次以「完整原筒」姿態面世，於乾倉保存百年，內飛與筒票俱全，無論是品相完整度與存世皆極為罕見，是以此拍品成為了當今普洱市場難以複製的巔峰之作。

在未正式舉行拍賣前，此「茶王」已被視為有望改寫普洱市場的最高價宋聘號在收藏界地位的天花板級極品。仕宏曾於2024年春拍單一片的紅標宋聘號就以落槌價350萬港元拍出，寫下普洱拍賣史的重要紀錄。此紀錄現終於被打破，在「足吾所好——古董級普洱及佳茗專場」成功拍出的百年原筒（共七片）紅標宋聘號，成交價衝破2,000萬港元，反映古董級普洱文化價值正深受藏家重視。此外，一片來自晚清時期的乾利貞號（宋聘）紅標，就以逾170萬港元成交，而另一原筒（七片）紅印青餅，就以逾500萬港元成交。

品相良好的中期佳茗表現穩健。1980年代，厚紙8582青餅，乾倉，兩筒（共14片），成交價HK$1,833,500。

1950年代，原筒無紙紅印，原筒七片，成交價HK$2,243,000。

百年，可以興磚，一片，成交價HK$737,800。

1980年代末1990年代初，茶磚，純乾倉，原箱92磚，共350塊，成交價HK$2,243,000。

原箱茶磚表現不俗

除了百年原筒紅標宋聘號，以及百年級別的乾利貞宋聘號，是次拍賣專場亦提供多項珍罕年代佳作，包括各式號級與印級名品，七子餅時期經典，以及潛力茶磚頭，陣容堪稱圓滿。其中的七子餅經典如88青、8582等，還有近年備受關注的老散茶，如原箱老白茶，均在良好倉儲與來源紀錄的加持下，同樣受到海內外藏家的熱切關注。值得留意的，更有出自屬於中期茶級別的原箱共92件的茶磚，亦以逾200萬港元成交，可見高質古董茶的身價絕對不菲。

文：Ｍaisie Lau 圖：仕宏拍賣提供