陳祖泳 – 澳門海事工房 從工業碼頭到藝術殿堂 ｜圍爐談藝

位於澳門南端的海事工房，見證了昔日造船業的熱鬧歲月，如今經過一場活化工程，搖身一變成為澳門當代藝術中心。這個活化工程保留了原有的木樑與鋼窗，開闊的展覽空間與自然光線彼此呼應。

據知藝術中心定期舉辦各類當代藝術活動，吸引本地及國際藝術家來尋找靈感和駐足創作。去年澳門兒童藝術節，法國著名插畫家塞爾日•布洛什（Serge Bloch）帶來了色彩繽紛、風格幽默的作品展。展覽分為兩個部分，除了海事工房的展覽外，另一部分則在澳門文化中心同步展出，讓觀眾更全面欣賞這位藝術家的多元創作。

展場中一改靜態展覽的傳統，由布洛什藝術代理專門策劃了一大片互動區域。孩子與大人們可以隨心塗鴉、拼裝造型，動手參與布洛什筆下的小宇宙。有趣的是，現場特別設計了多個打卡點，無論是巨型卡通人物，還是書頁般可穿梭的大紙框，都讓人忍不住用手機記錄，讓展覽變身一場好玩又好看的藝術嘉年華。

近年，澳門政府推動經濟多元化，積極減少對博彩產業的依賴，拓展文化、創意、旅遊與休閒產業，致力打造一座宜居宜遊、適合發展文創經濟的新型城市。同時藉由培育新旅遊熱點，將旅遊資源由舊城區與賭場區向更多元的區域延伸，吸引更多本地及國際遊客，帶動商機。

文：陳祖泳