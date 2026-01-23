馮敏如 - 如影。隨影│ 2025錦田鄉酬恩建醮：巨型竹棚下的傳統盛會與文化傳承

今次和大家介紹一個香港本地極具歷史價值的傳統活動——「錦田鄉酬恩建醮」。這是元朗錦田鄉的太平清醮盛事，每十年舉行一次，已有超過340年的歷史（始於1685年），被視為香港最悠久的太平清醮之一。今年2025年是第34屆，於12月13日至19日在水頭村周王二公書院前地舉行，為期7天。

我於第一日下午前往拍攝，當天天氣有毛毛細雨，人群比預期少，沒有想像中那麼擠擁。這反而讓我有更多空間靜靜欣賞和記錄。主要拍攝焦點放在巨型竹醮棚內部，棚外的裝飾和整體氣勢也非常壯觀，讓人歎為觀止。

透過牌坊觀看巨型的竹醮棚。

活動起源於清初「遷界令」時期，錦田鄧氏族人被迫離鄉避難。後來，兩廣總督周有德與廣東巡撫王來任上奏朝廷廢除遷界令，讓族人重返家園。村民為酬謝二公恩德、超渡遷界期間亡魂，並祈求合境平安，便興建周王二公書院，並訂下每十年建醮一次的傳統。今屆活動場地正是在書院前，巨型竹醮棚就搭建於此，完美體現宗族團結與感恩精神。當中多項元素，如戲棚搭建技藝、紮作技藝等，已被列入香港非物質文化遺產。

這座巨型竹醮棚是全港數一數二的大型建築，高約五層樓（逾30米），佔地超過4.2萬平方呎，用三萬支竹搭建而成。外形相似神功戲棚但規模更大，內設神棚、十王殿、玉皇殿、觀音殿等精美紮作。活動期間有豐富傳統儀式，包括道教科儀、王大士巡遊、祈福科儀、龍獅獻瑞、鄉鄰盆菜宴等。表演方面則有粵劇神功戲、手托木偶戲、舞獅等，熱鬧非常。現場還設有「錦田鄉打醮展覽」，展出珍貴歷史文物，如1925年的打醮合約、進士匾、周王二公掛像等，並介紹多項非遺項目，讓參觀者深入了解這項傳統的深厚底蘊。

這是我首次親身拍攝這個十年一度的盛事，我使用中片幅相機，以一億像素的高畫質記錄每一個細節。隨著時代進步和城市發展，傳統習俗能否長遠延續下去仍是未知數，活動場地也可能受影響。唯有把握現在，用鏡頭捕捉這一刻的美好，讓這份文化遺產得以傳承。

（拍攝器材：哈蘇X2D II 相機，XCD 20-35mmE 鏡頭）

文、圖：馮敏如（Alex Fung，英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑。）