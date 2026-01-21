「國風國韻飄香江」2026演出季開幕！中央芭蕾舞團攜《吉賽爾》率先登場 12大劇目來港演出

「國風國韻飄香江」2026演出季開幕儀式昨晚（20日）假香港文化中心大劇院舉行，開幕儀式公布全年文藝節目詳情，合共12齣劇目將會來港演出，涵蓋芭蕾、話劇、舞劇、戲曲、雜技等多種藝術形式，其中2齣劇目更將首次登上東九文化中心。其中，由中央芭蕾舞團帶來的經典舞劇《吉賽爾》為演出季揭幕。本文將介紹來港演出的12大劇目及未來一系列精彩節目，不容錯過！

文化盛事「國風國韻飄香江」 2026演出季正式揭幕

「國風國韻飄香江」由文化體育及旅遊局、中央政府駐港聯絡辦宣傳文體部支持，紫荊文化集團主辦，中國對外文化集團有限公司承辦，中國對外演出有限公司執行。自創立以來，已累計帶來數十台國家級精品劇目，惠及觀眾數約十萬人次，成為廣受讚譽的文化盛事。

中國對外文化集團有限公司董事長、總經理郭利群在開幕式上介紹2026年「國風國韻飄香江」演出季的整體規劃，本年度的劇目將涵蓋芭蕾舞、話劇、舞劇、戲曲等多種藝術形式，當中2齣劇目演出更將首次登陸新建成的東九文化中心，並與本地文化品牌合作，推動中華優秀傳統文化的傳播，以及協助香港建設中外文化藝術交流中心。紫荊文化集團副總經理薛麗軍則在致辭中表示，今年的活動將進一步拓展形式、深化內涵，通過更多高質量演出與藝術普及活動，讓中華優秀傳統文化與時代精品藝術在香港綻放異彩。

中央芭蕾舞團攜舞劇《吉賽爾》揭幕 融合東西方美學

「國風國韻飄香江」2026演出季的開篇之作，是由中央芭蕾舞團帶來的經典舞劇《吉賽爾》，演繹出鄉村少女吉賽爾與貴族伯爵阿爾貝特之間純真而淒美的愛情故事。舞劇融合東西方美學，演員們以細膩的舞蹈技藝及富感染力的戲劇表現，將田園詩意與幽幻唯美的世界刻畫得淋漓盡致，展現了世界一流的芭蕾技藝與極致的浪漫美學。

中央芭蕾舞團團長朱妍表示，中央芭蕾舞團時隔九年再次攜《吉賽爾》來到香港，不僅是對這部古典芭蕾巔峰之作的敬意，更是以藝術為橋，傳遞中國芭蕾藝術家對經典的當代詮釋與深厚情感，「此次來港演出匯聚了劇團頂尖的首席和主要演員陣容，代表著中芭的至高水準與無限誠意，希望香港觀眾能感受到芭蕾藝術無國界的魅力與中國芭蕾的獨特風采。」

「國風國韻飄香江」12大劇目來港演出 簡介/日期/地點一覽

1. 中央芭蕾舞團｜芭蕾舞劇《吉賽爾》

芭蕾舞劇《吉賽爾》是芭蕾浪漫主義時期巔峯之作，有着「芭蕾之冠」的美譽，成為充滿傳奇色彩的愛情悲劇。

芭蕾舞劇《吉賽爾》是芭蕾浪漫主義時期巔峯之作，有着「芭蕾之冠」的美譽，以輕盈浪漫的舞姿、優美動聽的旋律、獨具特色的造型，成為充滿傳奇色彩的愛情悲劇。故事講述鄉村少女吉賽爾愛上偽裝成平民的貴族阿爾貝特，及後她發現阿爾貝特早有婚約，遂在萬念俱灰下死去。離世後，吉賽爾化為因被愛人背叛而成的幽靈「維麗絲」之一，她們在黑夜復仇。這晚，眾多維麗絲欲逼阿爾貝特跳舞至力竭，但吉賽爾以舞相護，助他撐到天亮，救了他一命，自己則回歸墓中。

芭蕾舞劇《吉賽爾》

日期：1月21日

地點：香港文化中心大劇院

2. 中央芭蕾舞團｜芭蕾舞劇《過年》

芭蕾舞劇《過年》改編自柴可夫斯基經典作品《胡桃夾子》。

芭蕾舞劇《過年》改編自柴可夫斯基經典作品《胡桃夾子》。作品以老北京家庭除夕夜為背景，通過仙鶴舞、瓷器舞、鞭炮舞等具有中國民俗特色的舞段，講述女孩圓圓在胡桃夾子化身的神兵與仙鶴女王幫助下擊退年獸，並與表哥團圓重歸於好的故事。全劇生動展現了團圓包容的春節文化內涵，在西方芭蕾的典雅中完美注人東方的詩意與溫情。

芭蕾舞劇《過年》

日期：1月24日 至 1月25日

地點：香港文化中心大劇院

3. 中國歌劇舞劇院｜舞劇《趙氏孤兒》

舞劇《趙氏孤兒》改編自同名元雜劇。

舞劇《趙氏孤兒》改編自同名元雜劇。故事發生在春秋時期，晉國貴族趙氏被奸臣屠岸賈陷害而慘遭滅門，唯一的骨血被託付給門客程嬰。在趕盡殺絕的危機中，程嬰為了保全趙氏孤兒和全城嬰兒的性命，犧牲了自己的親生骨肉，從此，程嬰獨自走上了一條千秋忠義的漫長道路。

舞劇《趙氏孤兒》

日期：3月27日 至 3月29日

地點：西九戲曲中心大劇院

4. 話劇《銀錠橋》

《銀錠橋》由林兆華執導，倪大紅、高亞麟、史可、許文廣等實力派演員主演。

《銀錠橋》由林兆華執導，倪大紅、高亞麟、史可、許文廣等實力派演員主演。故事講述了在北京銀錠橋旁，一個普普通通辛勤開著飯館的小人物于五，為了保住自己的這份祖業，卷入了一場荒誕的騙局之中。在這場啼笑皆非的「是非局」裏，拆與不拆、守與不受、騙與不騙之間，眾生百態此起彼落。

話劇《銀錠橋》

日期：4月3日 至 4月5日

地點：西九戲曲中心大劇院

5. 北京人民藝術劇院｜話劇《張居正》

大型歷史話劇《張居正》由小說作者熊召政擔任編劇，馮遠征、閆銳擔任導演。

大型歷史話劇《張居正》由小說作者熊召政擔任編劇，馮遠征、閆銳擔任導演。舞劇在敘事上突破傳統疊加式情節鋪陳，以舞台為中心，聚焦張居正改革舉措，通過「生前」與「死後」兩條線索，構建出虛實交織的戲劇空間。現實主線著力刻畫張居正推行改革過程中的艱難曲折；非現實主線則以其死後與故人靈魂的對話展開，深入呈現這位改革家的復雜心路與深刻思辨。

話劇《張居正》

日期：4月9日 至 4月12日

地點：西九戲曲中心大劇院

6. 北方昆曲劇院｜昆曲《遊園·驚夢》

《遊園驚夢》以明代作家湯顯祖的《牡丹亭》為藍本，講述了杜麗娘遊園後，由花神接引至夢中與愛人柳夢梅相會。

《遊園·驚夢》以明代作家湯顯祖的《牡丹亭》為藍本，講述了杜麗娘遊園後，由花神接引至夢中與愛人柳夢梅相會。二人互訴衷腸，情意深切，卻遭睡魔神干預而分離，杜麗娘更被引入地府。然而她情志不渝，執著追尋所愛，終在故園與柳夢梅再度重逢。該劇通過現代技術創新手段，將古典與現代完美融合，讓觀眾在欣賞昆曲的同時，感受到古典文化的深厚底蘊和時代價值。

昆曲《遊園·驚夢》

日期：4月17日 至 4月18日

地點：西九戲曲中心大劇院

7. 上海話劇藝術中心｜話劇《清明上河圖密碼》

話劇《清明上河圖密碼》傾力打造國風懸疑舞台，選取原著中「梅船案」與「八子案」作故事主線。

話劇《清明上河圖密碼》傾力打造國風懸疑舞台，選取原著中「梅船案」與「八子案」作故事主線，通過北宋文人雅集場景展開新舊黨爭辯論，八位摯交因「王安石變法」產生分歧。案件偵破過程中融入竿傀儡戲、二鬼摔跤、簪花、點茶及儺戲等非遺表演形式，服飾覆刻宋代書畫制式並細分角色面料差異，音樂運用古琴、簫、古箏等傳統樂器實現美學風格。

話劇《清明上河圖密碼》

日期：7月3日 至 7月5日

地點：香港文化中心大劇院

8. 內蒙古藝術劇院｜舞劇《騎兵》

《騎兵》是中國首部以騎兵為題材的大型原創舞劇，展現了戰爭中內蒙古騎兵部隊的成長歷程。

《騎兵》是中國首部以騎兵為題材的大型原創舞劇，展現了戰爭中內蒙古騎兵部隊的成長歷程，講述受到革命思想感召的蒙古族青年學生朝魯，選擇加入內蒙古人民騎兵隊伍。全劇共分為六幕，上半場的表達核心為「選擇」，由男兒歸、草原殤、從軍別三幕構成；下半場的表達核心為「忠誠」，由戰馬情、英雄淚、騎兵魂三幕構成。

舞劇《騎兵》

日期：7月2日 至 7月4日

地點：香港東九文化中心劇院

9. 新疆生產建設兵團雜技團｜雜技劇《唐古百戲》

《唐古百戲》以唐代「百戲」為靈感，融合新疆特色文化與雜技藝術。

《唐古百戲》以唐代「百戲」為靈感，融合新疆特色文化與雜技藝術，通過轉碟、頂碗、倒立技巧等經典雜技節目，搭配具有西域風情的音樂與舞美，再現唐代文化的繁榮景象，展現新疆多元文化的獨特魅力。

雜技劇《唐古百戲》

日期：7月17日 至 7月19日

地點：香港東九文化中心劇院

10. 湖北省歌舞劇院原創｜舞劇《樂和長歌》

舞劇以懸疑敘事探討人性複雜與歷史迷思，最終昇華至「禮序乾坤，樂和天地」的文化主題。

原創舞劇《樂和長歌》以和國與樂國的政治聯姻為起點，講述了生性和善、酷愛音律的和國新君和成在聯姻後遭遇大將軍戈啟奪權，朝堂暗流湧動。劇中通過出征祭祀大典上陰謀敗露、身份反轉等情節，展現了和成在掙扎中實現「禮樂治國」抱負，制止兩國戰爭。舞劇以懸疑敘事探討人性複雜與歷史迷思，最終昇華至「禮序乾坤，樂和天地」的文化主題。

舞劇《樂和長歌》

日期：9月18日 至 9月20日

地點：香港文化中心大劇院

11. 新疆文旅投集團有限公司｜舞劇《龜茲》

舞劇《龜茲》以新疆龜茲文化為核心靈感，通過克孜爾石窟壁畫中的龜茲樂舞意象，構建絲綢之路上多元文明交融的舞台景觀。

舞劇《龜茲》以新疆龜茲文化為核心靈感，通過克孜爾石窟壁畫中的龜茲樂舞意象，構建絲綢之路上多元文明交融的舞台景觀。作品講述龜茲高僧鳩摩羅什與玄奘的跨時空精神對話，展現其為傳法歷經苦難、堅持信念的傳奇人生，在保留傳統韻味的同時，巧妙融合多種舞蹈風格。

舞劇《龜茲》

日期：10月9日 至 10月11日

地點：香港演藝學院歌劇院

12. 石倚潔和陳薩中國藝術歌曲音樂會

中國男高音歌唱家石倚潔與中國鋼琴家陳薩帶來「中國藝術歌曲音樂會」。

中國男高音歌唱家石倚潔與中國鋼琴家陳薩帶來「中國藝術歌曲音樂會」，音樂會沿時間主線，精選《中國藝術歌曲》專輯中黃自、林聲翕、丁善德、趙季平等作曲家的代表作，呈現中國藝術歌曲在不同時期、多種風格中深受喜愛的經典旋律。

中國藝術歌曲音樂會

日期：11月28日

地點：香港文化中心音樂廳

圖片及資料來源：中國對外演出有限公司