邦瀚斯拍賣行專家教路 洋酒網拍尋寶攻略

葡萄酒早已融入香港人生活，聚會小酌間，一瓶好酒能增添儀式感。自數碼化普及，洋酒網拍也成為熱選，打開網頁或APP即可瀏覽全球拍品，為尋酒增添樂趣。

春節臨近，選酒需求攀升。無論是聚會佐餐或節日贈禮，提供眾多選擇的洋酒網拍是理想的入手平台。面對琳琅滿目的酒款，如何覓得心頭好？在未能接觸實物的情況下，品質又如何保證？邦瀚斯（Bonhams）葡萄酒及烈酒部亞洲區主管鄧晉裕（Terrence Tang）今日就為大家分享實用的選酒攻略，從網拍優勢到競價要訣，逐一拆解，好讓新舊買家都能輕鬆尋到寶。

左/勒樺酒莊香波慕西尼魅力園一級園 （Domaine Leroy Chambolle Musigny Les Charmes），2013年/5瓶，估價為 100,000 ─150,000港元。 右/ 羅曼尼康帝酒莊踏雪特級園 （Domaine de la Romanée-Conti La Tâche），2004年/2瓶，估價為 50,000─ 80,000港元。 （來自「綠洲臻選：法國精品佳釀˙無 底價專場」）

左/武戈伯爵酒莊香波慕西尼村一級園 （Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle Musigny 1er Cru），2007 年/1瓶，估價為2,000─2,600港元。 中/約瑟夫杜魯安摩根侯爵蒙哈榭特 級園（Joseph Drouhin Montrachet, Marquis de Laguiche），2007年/1.5公 升5瓶，估價為42,000─ 60,000港元。 右/馬特萊酒莊科通特級園（Domaine Bonneau du Martray Corton），2001年 /10瓶，估價為10,000─13,000港元。 （來自「綠洲臻選：法國精品佳釀˙無 底價專場」）

三大優勢增吸引力

Terrence坦言，洋酒網拍近年在港迅速升溫，而邦瀚斯平均每兩個月便舉行一次，當中年輕新一代更是主力，他說：「這不難理解，皆因網拍的最大優勢就是打破時間與地域界限，只要一部手機或電腦便能隨時競投，自然吸納數碼時代的年輕人。」他又分析網拍的吸引力主要來自幾個原因：「首先是選擇豐富，一站式有齊不同年份、產區、價位的酒款，可省去到處比較或格價的時間；其次門檻親民，優質入門款起拍僅需數百港元，如一些來自波爾多列級酒莊及勃根地特級田的佳釀，不用千元也可入手。網拍亦支持單瓶購買，有別於實體拍賣經常要整箱入手的規限，尤其吸引新手和小規模藏家。最後是操作較人性化，只需提前設定出價，系統便會自動更新競況，若出價被超越， 平台會及時通知，不用全程守屏，節省心力。」

專業團隊確保品質

至於如何確保網拍洋酒的品質？Terrence強調箇中關鍵在於選對平台：「在無法接觸實物的情況下，平台的專業度就是客人最大的保障。正規拍賣行有專家團隊把關，能確保拍品品質及來源，這是普通網購平台無法比擬的。」他以邦瀚斯的洋酒網拍為例：「我們的每瓶洋酒拍品都經過專家逐一檢查，同時紀錄信息並拍攝圖片集公開展示，以方便買家查閱及作對比。他們可透過查看每件拍品的狀態，更有力地判斷整批藏酒的品質，參考性非常高。」他續指拍品的來源亦很重要，拍賣行會經嚴格驗證，部分更是來自單一藏家的珍藏，此類酒款保存穩定、狀態理想，享用或收藏價值亦高。他補充說買家可在競投前主動聯繫拍賣行詢問拍品資料，以獲取專業的建議。

出價策略掌主動權

Terrence強調出價勿盲目跟風，應之前做足「功課」、把握競價節奏。他建議應先了解市場價格，再結合拍品狀態、來源和稀有度等因素，在心中設定可接受的最高限價，以便在網拍過程中掌握主動權。他又提醒提早出價可取得優先權，留意平台即時通知以跟進競況。拍賣結束倒數前兩小時是關鍵，不少買家都會守在屏幕前，以防最後關頭被人「橫刀奪愛」。

兼顧新舊藏家需求

至於網拍如何滿足新舊藏家的需求？他先分析兩者的不同之處：「資深藏家的目標清晰，多專注搜尋特定酒款，以彌補自身收藏體系的缺口；新藏家則更愛探索，樂於嘗試新酒莊及不同產區的佳釀。」至於拍賣行的兼顧策略方面，他這樣解釋：「透過精準的拍品策劃，便可兼顧這兩類買家的需求。我們的拍品極之多元化，既有傳統投資級波爾多藍籌佳釀，也有勃根地新興酒款、精品酒農香檳，以及加州膜拜酒等特色選擇。另又同時提供不同產區、新舊年份酒款，以及多種瓶裝可供選擇，應能全面迎合各類藏家需求。」對愛酒之人而言，網拍已成為尋覓佳釀的便捷選擇。無論新手試水還是老手尋珍，只建議先了解拍品與平台，便能安心享受線上尋寶的樂趣，輕輕鬆鬆把心儀佳釀收入囊中。

拍賣詳情

「綠洲臻選：法國精品佳釀．無底價專場」

日期：即日至1月29日

「綠洲臻選：精品佳釀．無底價專場」

日期：即日至1月29日

文：E. Lam 圖：Bonhams提供