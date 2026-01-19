Collect Hong Kong 2026｜香港藝術中心藝術博覽3月揭幕！4大展區呈現跨世代藝術故事 16件獲選作品率先看

Collect Hong Kong 2026｜由香港藝術中心（HKAC）獨家主辦的「Collect Hong Kong 2026」，將於3月21日至3月29日選址香港藝術中心的包氏畫廊、藝域及賽馬會展廊盛大舉行！繼去年第一屆藝術博覽廣受好評後，今年主辦方決定將其確立為常規項目，日前（1月15日）大會更為活動舉行傳媒發佈會，除了邀來藝術界翹楚出席，更率先展示部分作品。

香港藝術中心年度盛事 Collect Hong Kong 2026 3月揭幕！

由香港藝術中心獨家主辦的「Collect Hong Kong 2026」將於3月21日至3月29日舉行，屆時會展出各式藝術品，包括由新晉到著名藝術家的心血結晶，滿足藝術收藏家和愛好者的不同興趣。活動獲得多個藝術教育及機構支持，包括香港藝術學院、香港浸會大學視覺藝術學院、香港城市大學創意媒體學院、香港知專設計學院傳意設計學系、香港雕塑學會及香港雕塑會。

香港藝術中心監督團主席劉文邦表示，「Collect Hong Kong」藝術博覽將成為本地藝術發展的重要里程碑，作為一個專注香港藝術家的展銷平台，它不僅是展覽，更是推動本地藝術生態全面發展的關鍵一步。與國際知名的Art Basel及Art Central不同，「Collect Hong Kong 2026」的定位為本地藝術專場的藝術展銷會，旨在為香港藝術家提供展示與銷售的專業平台，讓本地創作獲得更多曝光與市場支持，也期望培養香港本土收藏文化，讓市民從單純觀賞到實際付費收藏，「希望這項盛事能進一步培養公眾對藝術收藏的興趣，讓大眾從藝術中認識香港故事，並持續展現香港獨特的文化魅力。」

4大展區呈現跨世代藝術故事 16件獲選作品率先看！

「Collect Hong Kong 2026」至今收到1257件藝術作品申請，共530名本地藝術家參與，打破去年紀錄，當中超過280名是香港藝術中心之友，是往年同一組別的五倍。展出作品包括掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等多種媒介。在發布會上，大會率先披露16件作品，讓觀眾先睹為快。

今年藝術博覽特別邀請資深藝術顧問莫偉康執掌策展，並首次劃分四4大主題展區，包括「藏家臻選」、「名家匯展」、「評審推薦」及「港藝薈萃」，以創新形式呈現本地藝術精品，講述跨世代藝術故事。「藏家臻選」將透過多位藏家的珍藏與大師級作品，引領觀眾追溯香港藝術的根源； 「名家匯展」匯聚七、八十年代資深藝術家及畫廊新晉創作者之作；「評審推薦」聚焦於策展人及評審委員會從公開投稿入圍作品中精心挑選的藝術佳作；而「港藝薈萃」則透過專業評審團的視角，呈現具前瞻性的公開投稿入圍藝術作品，帶來立體藝術體驗。

