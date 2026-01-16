ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025｜羅淑佩：重點發展場地人才與產業化 做起節目口碑成就經典

星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」今日（16日）假香港演藝學院舉行「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」，旨在表揚過去一年表現卓越的藝術文化單位。活動特別邀請到文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任主禮嘉賓，羅淑佩在致辭時表示過去一年，政府結合文化軟實力及設施硬實力，致力建構更具競爭力的發展體系，其中場地人才及產業化發展更是重點工作。

羅淑佩：重點發展場地人才與產業化 結合文化軟實力及設施硬實力

「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」連續第二年舉辦，今年再度邀得文體旅局局長羅淑佩擔任主禮嘉賓，她在致辭時表示，一年前是她首度出席藝術文化論壇，希望藉此機會分享加入文體旅局一年以來的感受，以及未來以藝為帆的航行方向。

她提到，香港承傳嶺南文化，同時是中西文化匯聚的國際大都會，在守護傳統和銳意創新均大有可為。在過去一年，政府結合文化軟實力及設施硬實力，致力建構更具競爭力的發展體系，其中場地人才及產業化發展更是重點工作。

她以啟德體育園為例，自去年開幕後短時間內成為世界級城市地標，舉辦超過40個共90場國際及本地演出，接待超過700萬人次。例如在一月份就有Blackpink的世界巡迴演唱會，期待和市民一起經歷更多開心的時刻。而兩個月前正式開幕的東九文化中心，則是結合優質聲效和科技於一身的旗艦表演場地，媲美尖沙咀香港文化中心大劇院及西九戲曲中心，更提供獨特優勢，支援最新的藝術科技，大大提升舞台設計和場景創作的可能性，既為觀眾帶來更多的選擇，也為有意投入創作場演項目的藝團打上強心針。

重視人才與節目質素 做起口碑成就經典

羅淑佩認為，除了場地，藝術文化活動更加需要有人才，有節目才可以有產業，強調表演藝術需要政府支持協助，這樣可以保證大眾市民有機會欣賞，但同時藝團也必須爭取商業贊助支持，確保作品不會曲高過寡。

她指出，好的作品必須要雅俗共賞，最終可以做起口碑以吸引旅客，成為歷久常新的經典，同時成為香港獨有文化的組成元素。在這方面，政府將以傳承和創新並重的理念，推動節目的發展，例如由西九文化區委約的香港原創音樂劇《大狀王》，多度公演掀起熱潮，一票難求，成功結合嶺南文化和粵語的特色，更將這些以廣東話演出的作品帶到內地以至海外，向世界展示軟實力，說好香港故事；至於由東九文化中心委約的原創音樂劇《一束光：高錕的記憶》 音樂劇使用20首專門為這部劇創作的音樂， 透過跨媒體藝術科技將高錕教授的記憶化為光影旋律，她又分享自己看到高教授在Royal Society的簽名冊用中文簽下名字時深受感動，認為正是一個好的藝術作品能夠做到觸動人心的效果。

在全球重視文藝發展的趨勢下，政府也必須繼續前行，民體旅局在2026年希望為香港藝術土壤增添養份，將現有作品題材推陳出新，並推出重點演藝項目計劃，期望能夠釋放香港發展長期演出的潛力，首輪份選包括港漫舞劇《風雲》和麥兜故事舞台劇，期望藉此帶來新穎又充滿回憶的作品，同時持續鼓勵藝團日後以長演為目標。

此外，政府另一項重點工作為藝術展示及積極構建多元藝術交易平台，除了把握低稅率優勢，同時就融資及人才進行研究，加緊制定相關政策措施。如深化享譽國際的巴塞爾藝術展與香港的合作，鞏固香港作為區內唯一舉辦城市的優勢，爭取敲定未來數年的合作，帶動香港及亞洲藝術品交易市場；與機管局合作探討發展珍品及藝術品儲存服務，將成香港首個同類型設施，預計2026年底投入服務。

文：ArtCan編輯部