星島 ArtCan 藝術文化專題論壇 四大嘉賓深度討論以藝術推動美好生活

Art Can
2026-01-14
發佈時間：19:36 2026-01-14 HKT

星島新聞集團「ArtCan 藝術文化論壇暨頒獎禮 2025」將於 2026 年 1 月 16 日（星期五）假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行。屆時除了頒發「ArtCan 藝術文化大獎」，以及新增設的「ArtCan 嶄新藝術大獎」及「ArtCan 機構推廣藝術文化獎」外，更會舉行一場以「創意藝術與美好生活」為主題的專題論壇。

論壇由《頭條日報》總編輯兼 ArtCan 策展人劉國業先生擔任主持人，聯同友邦香港及澳門客戶及市場策劃部客戶及品牌市場推廣主管黃家琪女士、著名演員及藝術家任達華先生、香港芭蕾舞團行政總監李易璇女士，以及獨立策展人、作家林靖風先生，就着主題「創意藝術與美好生活」，展開深度對話。企業高層、大型藝術團體 CEO、演員兼藝術家、年青獨立策展人，將會分享如何在各自領域發揮創意、開拓藝術空間，並以藝術推動更美好的生活。

活動獲得文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士將會擔任主禮嘉賓，而香港故宮文化博物館館長吳志華博士將會發表專題演講。今年大會繼續邀得社會名人、藝術界翹楚、資深藝術文化工作者等組成的評審團為參賽作品進行評選，其中更獲得香
港藝術行政人員協會參與評審，以提升獎項的權威性。

Info
ArtCan 藝術文化論壇暨頒獎禮
日期：2026 年 1 月 16 日（星期五）
時間：下午 2 時至 5 時
地點：香港演藝學院賽馬會演藝劇院（香港灣仔告士打道一號）

